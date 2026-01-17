Τσίπρας από Θεσσαλονίκη: Το ταξίδι ξανάρχισε – Ο προοδευτικός κόσμος αναζητά μία κυβερνώσα δύναμη και όχι ανίσχυρα κόμματα

Για μία νικηφόρα προοδευτική παράταξη, έτοιμη να αναλάβει τα ηνία της χώρας μίλησε στην παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη» στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας.

«Αυτό που πρέπει να προσέξουμε δεν είναι μονάχα να φτιάξουμε ένα περιτύλιγμα, πρέπει να προσέξουμε το περιεχόμενο. Στο περιεχόμενο πρέπει να δουλέψουμε. Δεν τα κάναμε όλα σωστά εμείς και λάθος αποφάσισαν οι πολίτες. Πρέπει να μιλήσουμε για τις πολιτικές, για τα προγράμματα, πρέπει να δούμε πώς μπορεί να πάει η χώρα μπροστά για να πείσουμε τους πολίτες.

Η επόμενη μέρα για τον τόπο θα είναι διαφορετική μόνο αν έχουμε πλήρες το σχέδιο για να επουλώσουμε τις μεγάλες πληγές και να υλοποιήσουμε τις μεγάλες και αναγκαίες προοδευτικές τομές. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δουλεύουμε και δουλεύω εντατικά και μεθοδικά πάνω σε ένα τέτοιο σχέδιο.

Η χώρα μας έχει ανάγκη πολιτική αλλαγή και το πιστοποιούν όλες οι μεγάλες έρευνες της κοινής γνώμης κι ο τόπος έχει ανάγκη για μία ριζικά διαφορετική πορεία. Μπορούμε και ξέρουμε ποια είναι η ρότα που πρέπει να χαράξει η χώρα. Έχουμε πυξίδα, αρκεί να πείσουμε μία απογοητευμένη κοινωνία να υπερβεί το στερεότυπο ότι σε αυτή τη χώρα τίποτα δεν γίνεται, ότι αυτό το κράτος δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ», είπε ο Αλέξης Τσίπρας από το Ολύμπιον, όπου γίνεται η εκδήλωση του πρώην πρωθυπουργού.

«Θέλω να μεταφέρω λοιπόν εδώ από τη Θεσσαλονίκη ένα μήνυμα σε όλους τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες. Και όμως κινείται η κοινωνία και αναζητά εναλλακτική. Γι’ αυτό κερδίζει έδαφος καθημερινά η ιδέα μίας μεγάλης και ισχυρής προοδευτικής παράταξης που θα μπορέσει να βάλει τέλος στο κράτος της απολυταρχίας, της ολιγαρχίας, της αδικίας και της διαφθοράς. Ο προοδευτικός κόσμος αναζητά μία ισχυρή κυβερνώσα προοδευτική δύναμη και όχι μικρά και ανίσχυρα να κυβερνήσουν κόμματα, ούτε μία ακόμα δύναμη διαμαρτυρίας. Έχουμε τέτοιες. Αυτό που ζητά είναι πραγματικά εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

Η ανασύνθεση της δημοκρατικής παράταξης που θα γεννήσει αυτή την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και μαζί την νέα ελπίδα, είναι αναγκαία κι ό,τι και να πούμε εδώ θα γίνει πέρα από τις όποιες ιδιοτέλειες και σκοπιμότητες. Θα γίνει όμως σχέδιο και μεθοδικά, όχι πρόχειρα και βιαστικά», συνέχισε ο πρώην πρωθυπουργός και κατέληξε:

«Αυτή την μεγάλη και νικηφόρα προοδευτική παράταξη, αποφασισμένη, ριζοσπαστική, έμπειρη να αναλάβει τα ηνία της χώρας, με πυξίδα την εντιμότητα, τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία, την αποζητά σήμερα η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, όχι μόνο όσοι είμαστε στην αίθουσα αυτή. Τη ζητά η πατρίδα, και γι’ αυτό θα γίνει πράξη, όσο κι αν τη διαβάλλουν, όσο κι αν την πολεμούν, όσοι κι αν τη συκοφαντούν οι αυτουργοί του σημερινού καθεστώτος πριν καν εμφανιστεί. Θα γίνει πράξη με τα πρόσωπα, τις αξίες, το όραμα, το ρεαλιστικό πρόγραμμα, κυρίως όμως με τους χιλιάδες δημοκρατικούς πολίτες που θα τη σηκώσουν στις δικές τους πλάτες. Με αυτούς μαζί θα πορευτούμε προς τη νέα Ιθάκη μας. Και το ταξίδι ξανάρχισε».