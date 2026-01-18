Πέραμα: Κατεσβέσθη η φωτιά στα Καζάνια – Δήμαρχος Περάματος: “Παραλίγο να τιναχτούμε στον αέρα, από σύμπτωση ήταν ατύχημα κι όχι δυστύχημα” – Δείτε βίντεο

Σύνοψη από το

  • Έσβησε τελείως η φωτιά στα Καζάνια Περάματος που σήμανε συναγερμό το βράδυ του Σαββάτου, με όλα τα δεδομένα να δείχνουν ότι είχε ως αιτία διαρροή καυσίμων σε σωληνώσεις παρακείμενων βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
  • Ο δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκος τόνισε ότι «παραλίγο να τιναχτεί όλο το Πέραμα στον αέρα, από σύμπτωση ήταν ατύχημα κι όχι δυστύχημα», απαιτώντας την απομάκρυνση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων από κατοικημένες περιοχές.
  • Ο δήμαρχος προανήγγειλε τη διενέργεια έκτακτου δημοτικού συμβουλίου και δικαστικής έρευνας για το συμβάν, τονίζοντας ότι «είναι θέμα ολόκληρης της Αττικής γης».
Πέραμα: Κατεσβέσθη η φωτιά στα Καζάνια – Δήμαρχος Περάματος: “Παραλίγο να τιναχτούμε στον αέρα, από σύμπτωση ήταν ατύχημα κι όχι δυστύχημα” – Δείτε βίντεο

Έσβησε τελείως η φωτιά στα Καζάνια Περάματος που σήμανε συναγερμό το βράδυ του Σαββάτου στην Πυροσβεστική και στους κατοίκους της περιοχής, με όλα τα δεδομένα να δείχνουν ότι είχε ως αιτία διαρροή καυσίμων σε σωληνώσεις των παρακείμενων βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Το 112 απέστειλε νωρίτερα, 2 ώρες μετά το ξέσπασμα της φωτιάς, μήνυμα στους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους.

Ο δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκος σε δηλώσεις του στο δελτίο της ΕΡΤ τόνισε ότι «παραλίγο να τιναχτεί όλο το Πέραμα στον αέρα, πήγαμε στον άλλο κόσμο και γυρίσαμε, από σύμπτωση ήταν ατύχημα κι όχι δυστύχημα», ενώ αναρωτήθηκε τι θα είχε γίνει αν η πυρκαγιά συνέβαινε στις 12 το μεσημέρι κι όχι στις 12 το βράδυ. «Είναι στατιστικό το θέμα», προσέθεσε, απαιτώντας την απομάκρυνση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων εταιρειών καυσίμων από «κατοικημένες περιοχές που υπάρχουν σχολεία και σπίτια», εφ’ όσον δεν τηρούνται «συγκεκριμένες προϋποθέσεις ασφαλείας» που προβλέπονται, καθώς και τη διάνοιξη δεύτερου δρόμου διαφυγής στο σημείο.

«Οι σωληνώσεις ξεκινάνε από τον Ασπρόπυργο και καταλήγουν στο Πέραμα, ευτυχώς που έκλεισαν, είναι θέμα ολόκληρης της Αττικής γης», επεσήμανε ο δήμαρχος, ο οποίος προανήγγειλε τη διενέργεια αύριο έκτακτου δημοτικού συμβουλίου και δικαστικής έρευνας για το συμβάν.

Νωρίτερα είχε ανεβάσει στο Facebook βίντεο από τη στιγμή της κατάσβεσης της πυρκαγιάς:

02:26 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

00:58 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

00:01 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

23:18 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

