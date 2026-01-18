Φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα – Εκτροπές κυκλοφορίας – Δήμαρχος Περάματος: «Κλείστε τα παράθυρα» – Δείτε βίντεο

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε υπαίθριο χώρο κοντά στα καζάνια στη λεωφόρο Δημοκρατίας στο Πέραμα, πάνω από τον όρμο του Κερατσινίου.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Σώμα, καθώς σε κοντινή απόσταση βρίσκονται δεξαμενές πετρελαιοειδών. Αυτή τη στιγμή έχουν σπεύσει 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα, που επιχειρούν να τη θέσουν υπό έλεγχο.

#Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο στο Πέραμα Αττικής. Επιχειρούν 25 #πυροσβέστες με 9 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 17, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κύρια εστία της φωτιάς είναι στην υπόγεια σήραγγα των τρένων και η πυρκαγιά καίει κυρίως χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα σε παρακείμενο υπαίθριο χώρο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ούτε θεωρείται ότι εγείρεται απειλή για κατοικημένες περιοχές, ενώ οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή έως την πλήρη οριοθέτηση της φωτιάς.

Αλλαγές στην κυκλοφορία

Η κυκλοφορία των οχημάτων ρυθμίζεται εκτάκτως για λόγους ασφάλειας με εκτροπές κυκλοφορίας να εφαρμόζονται στα ακόλουθα σημεία:

στη λεωφόρο Δημοκρατίας και Μητροπούλου,

στη λεωφόρο Δημοκρατίας και Ελπίδος,

στη λεωφόρο Δημοκρατίας και Μαρίας Κιουρί,

καθώς και στη συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Καστοριάς.

Οι οδηγοί καλούνται να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς οι εκτροπές κυκλοφορίας στο Πέραμα θα παραμείνουν σε ισχύ έως ότου αποκατασταθούν πλήρως οι συνθήκες στην περιοχή.

Δήμαρχος Περάματος: «Κλείστε τα παράθυρα σας, καίγεται καύσιμος ύλη» – «Μην μπλοκάρετε»

Σε βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό του στο Facebook, ο δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκος καλεί τους κατοίκους του Περάματος και ιδιαίτερα όσους έχουν υποκείμενα αναπνευστικά νοσήματα να κλείσουν τα παράθυρα και πιθανές χαραμάδες, ώστε να προφυλαχτούν από τον καπνό, καθώς καίγεται «καύσιμος ύλη. Επίσης ζητά από τους κατοίκους να μην μπλοκάρουν τους λεωφόρους, ώστε να μην εμποδίζουν την επιχείρηση κατάσβεσης.

Δείτε τα βίντεο: