Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν ηγέτη της Αλ Κάιντα κατά τη διάρκεια επιδρομής στη Συρία

  • Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν «ηγέτη συνδεόμενο με την Αλ Κάιντα» εξαπολύοντας επιδρομή στη βορειοδυτική Συρία.
  • Η επιδρομή διεξήχθη σε αντίποινα για επίθεση η οποία στοίχισε τη ζωή τριών Αμερικανών τον Δεκέμβριο. Ο άνδρας που σκοτώθηκε φέρεται να ήταν ο Μπιλάλ Χασάν αλ Τζάσιμ, «έμπειρος ηγέτης τρομοκρατών».
  • Η επιχείρηση αυτή έρχεται μια εβδομάδα μετά τα πλήγματα «μεγάλης κλίμακας» του αμερικανικού στρατού και εταίρων του εναντίον του Ισλαμικού Κράτους στο έδαφος της Συρίας, σε συνέχεια των προσπαθειών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην περιοχή.
Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες Σάββατο ότι σκότωσαν «ηγέτη συνδεόμενο με την Αλ Κάιντα» εξαπολύοντας επιδρομή στη βορειοδυτική Συρία, σε αντίποινα για επίθεση η οποία στοίχισε τη ζωή τριών Αμερικανών τον Δεκέμβριο.

Συρία: Ο στρατός πήρε τον έλεγχο του στρατιωτικού αεροδρομίου της Τάκμπα και μεγάλου φράγματος δυτικά της Ράκα

Η επιδρομή, η οποία διεξήχθη προχθές Παρασκευή, ανακοινώθηκε μια εβδομάδα μετά τα πλήγματα «μεγάλης κλίμακας» του αμερικανικού στρατού και εταίρων του εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) στο έδαφος της Συρίας, επίσης σε αντίποινα για την ενέδρα που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν δυο στρατιωτικοί και διερμηνέας.

Στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω X, το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») ανέφερε ότι διεξήγαγε πλήγμα με αποτέλεσμα «τον θάνατο ηγέτη συνδεόμενου με την Αλ Κάιντα που είχε άμεσες σχέσεις με τρομοκράτη του Ισλαμικού Κράτους» ο οποίος διέπραξε, κατ’ αυτό, την επίθεση του περασμένου μήνα.

Συρία: Οι κουρδικές δυνάμεις αποσύρονται στα ανατολικά του Ευφράτη

Ο άνδρας που σκοτώθηκε προχθές Παρασκευή φέρεται να ονομαζόταν Μπιλάλ Χασάν αλ Τζάσιμ και να ήταν «έμπειρος ηγέτης τρομοκρατών» που «σχεδίαζε επιθέσεις και συνδεόταν άμεσα με τον τρομοκράτη του ΙΚ ο οποίος ευθυνόταν για την ενέδρα που σκότωσε και τραυμάτισε αμερικανούς και σύρους (στρατιωτικούς) τον περασμένο μήνα», πάντα κατά την ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα η CENTCOM χθες.

Η επίθεση της 13ης Δεκεμβρίου, στην Παλμύρα της Συρίας, ήταν η πρώτη του είδους που έγινε γνωστή μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ, τον Δεκέμβριο του 2024.

Αμερικανικές επιθέσεις κατά του ISIS στη Συρία

Στα τέλη Δεκεμβρίου, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως έπληξαν «προπύργια» της τζιχαντιστικής οργάνωσης με την υποστήριξη της Ιορδανίας. Στις αρχές Ιανουαρίου, η Βρετανία και η Γαλλία έκαναν γνωστό πως προχώρησαν επίσης σε πλήγματα για να αποτραπεί, σύμφωνα με το Παρίσι, η «επανεμφάνιση του Νταές» (σ.σ. ακρώνυμο του ΙΚ στα αραβικά).

Κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Συρία, ο οποίος ξέσπασε το 2011 με αφορμή την αιματηρή καταστολή διαδηλώσεων υπέρ της δημοκρατίας, το ΙΚ κυρίευσε πελώριους τομείς της συριακής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της Παλμύρας, ως τη συντριβή του το 2019, καθώς δεχόταν επίθεση από πολλαπλές κατευθύνσεις, ιδίως από διεθνή αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό.

Παρά την ήττα αυτή, μαχητές του που έχουν αποσυρθεί στην αχανή συριακή έρημο συνεχίζουν να εξαπολύουν επιθέσεις σποραδικά.

Μετά την επιστροφή στην εξουσία του ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ, που εμφανίζεται αντίθετος στην παρουσία αμερικανών στρατιωτικών στο εξωτερικό, τέθηκε το ερώτημα της διατήρησης της παρουσίας δυνάμεων της Ουάσιγκτον στη συριακή επικράτεια.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε τον Απρίλιο ότι οι ΗΠΑ μειώνουν κατά το ήμισυ των αριθμό των στρατιωτικών τους που είναι ανεπτυγμένοι στη Συρία–αν και το πόσοι ακριβώς επιχειρούσαν στη χώρα αυτή ουδέποτε ανακοινώθηκε επισήμως.

