Συρία: Ο στρατός πήρε τον έλεγχο του στρατιωτικού αεροδρομίου της Τάκμπα και μεγάλου φράγματος δυτικά της Ράκα

Σύνοψη από το

  • Ο συριακός στρατός προελαύνει στα εδάφη που μόλις εγκατέλειψαν οι κουρδικές δυνάμεις.
  • Ανακοινώθηκε το Σάββατο ότι ο στρατός πήρε τον έλεγχο του στρατιωτικού αεροδρομίου της Τάκμπα, κύριας πόλης στην επαρχία Ράκα.
  • Πάρθηκε επίσης ο έλεγχος του μεγάλου φράγματος “Ελευθερία” δυτικά της Ράκα, παρά την προτροπή της Ουάσινγκτον να σταματήσει την προώθηση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Συρία: Ο στρατός πήρε τον έλεγχο του στρατιωτικού αεροδρομίου της Τάκμπα και μεγάλου φράγματος δυτικά της Ράκα

Προελαύνει ο στρατός της Συρίας στα εδάφη που μόλις εγκατέλειψαν οι κουρδικές δυνάμεις.

Τουρκία: Πώς δικαιολογεί την χρήση βίας από τον Συριακό Στρατό εναντίον των Κούρδων

Συγκεκριμένα, ο συριακός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι πήρε τον έλεγχο του στρατιωτικού αεροδρομίου της Τάκμπα, κύριας πόλης στην επαρχία Ράκα που ελέγχεται από κουρδικές δυνάμεις.

Ο συριακός στρατός πήρε επίσης τον έλεγχο του μεγάλου φράγματος “Ελευθερία” (παλιότερα γνωστού ως Μπάαθ) δυτικά της συριακής πόλης Ράκα, καθώς και του στρατιωτικού αεροδρομίου στην Τάμπκα, μετέδωσε το Σάββατο το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Ekhbariya.

Συρία: Ο στρατός συνέλαβε 300 Κούρδους μαχητές στο Χαλέπι

Η κίνηση αυτή πραγματοποιείται παρά την προτροπή της Ουάσινγκτον προς τον συριακό στρατό να σταματήσει την προώθησή του σε εδάφη που ελέγχονται από τους Κούρδους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

