Τουρκία: Πώς δικαιολογεί την χρήση βίας από τον Συριακό Στρατό εναντίον των Κούρδων

Ο υπουργός Εξωτερικών στην Τουρκία δήλωσε σήμερα, Πέμπτη, ότι ελπίζει πως τα προβλήματα στη γειτονική Συρία μπορούν να επιλυθούν με ειρηνικό τρόπο, όμως η χρήση βίας από την κυβέρνηση στη Δαμασκό μπορεί να είναι μία επιλογή μετά τις πρόσφατες συγκρούσεις με Κούρδους μαχητές.

Πέντε ημέρες συγκρούσεων στην πόλη Χαλέπι της βόρειας Συρίας την περασμένη εβδομάδα είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 23 άνθρωποι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Συρίας, ενώ περισσότεροι από 150.000 έφυγαν για να γλιτώσουν από τις μάχες σε δύο υπό κουρδική ηγεσία θυλάκους της πόλης.

«Ελπίζω ότι δεν θα φθάσει σε αυτό το σημείο… αλλά όταν τα προβλήματα δεν λύνονται μέσω διαλόγου, δυστυχώς, βλέπω από εδώ πως η χρήση βίας είναι επίσης μια επιλογή για τη συριακή κυβέρνηση», δήλωσε ο Χακάν Φιντάν σε συνέντευξη Τύπου στην Κωνσταντινούπολη.

Η βία στο Χαλέπι έχει βαθύνει ένα από τα κύρια ρήγματα στη Συρία, όπου η υπόσχεση του προέδρου Άχμεντ αλ Σαράα να ενώσει τη χώρα κάτω από ενιαία ηγεσία έπειτα από 14 χρόνια πολέμου συνάντησε αντίσταση από κουρδικές δυνάμεις που είναι επιφυλακτικές απέναντι στην υπό τους ισλαμιστές κυβέρνηση.

Οι υπό κουρδική ηγεσία Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) πρέπει να δείξουν καλή θέληση και να εγκαταλείψουν τον κύκλο της βίας, είπε ο Φιντάν. Η Τουρκία θεωρεί πως οι κουρδικές δυνάμεις στην Συρία είναι σύμμαχοι του εκτός νόμου Κόμματος Κούρδων Εργατών του γνωστού PKK, που έχει εμπλακεί σε ειρηνευτική διαδικασία με την Άγκυρα.

Ο Φιντάν είπε πως η απροθυμία του PKK να κάνει βήματα στη Συρία και στο Ιράκ, όπου έχει τη βάση της η ηγεσία της οργάνωσης, μπορεί να προκύπτει από το πώς εκτιμά η οργάνωση ότι θα διευθετηθούν οι περιφερειακές εξελίξεις, αλλά τόνισε ότι η Τουρκία περιμένει να επιτευχθεί πρόοδος.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε ότι η ειρηνευτική διαδικασία με το PKK δεν πρέπει να μετατραπεί σε χαμένη ευκαιρία και ότι η Άγκυρα ελπίζει ότι η διαδικασία θα συνεχιστεί.