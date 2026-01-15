Τουρκία: Πώς δικαιολογεί την χρήση βίας από τον Συριακό Στρατό εναντίον των Κούρδων

Enikos Newsroom

διεθνή

Τουρκία: Πώς δικαιολογεί την χρήση βίας από τον Συριακό Στρατό εναντίον των Κούρδων

Ο υπουργός Εξωτερικών στην Τουρκία δήλωσε σήμερα, Πέμπτη, ότι ελπίζει πως τα προβλήματα στη γειτονική Συρία μπορούν να επιλυθούν με ειρηνικό τρόπο, όμως η χρήση βίας από την κυβέρνηση στη Δαμασκό μπορεί να είναι μία επιλογή μετά τις πρόσφατες συγκρούσεις με Κούρδους μαχητές.

Πέντε ημέρες συγκρούσεων στην πόλη Χαλέπι της βόρειας Συρίας την περασμένη εβδομάδα είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 23 άνθρωποι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Συρίας, ενώ περισσότεροι από 150.000 έφυγαν για να γλιτώσουν από τις μάχες σε δύο υπό κουρδική ηγεσία θυλάκους της πόλης.

«Ελπίζω ότι δεν θα φθάσει σε αυτό το σημείο… αλλά όταν τα προβλήματα δεν λύνονται μέσω διαλόγου, δυστυχώς, βλέπω από εδώ πως η χρήση βίας είναι επίσης μια επιλογή για τη συριακή κυβέρνηση», δήλωσε ο Χακάν Φιντάν σε συνέντευξη Τύπου στην Κωνσταντινούπολη.

Η βία στο Χαλέπι έχει βαθύνει ένα από τα κύρια ρήγματα στη Συρία, όπου η υπόσχεση του προέδρου Άχμεντ αλ Σαράα να ενώσει τη χώρα κάτω από ενιαία ηγεσία έπειτα από 14 χρόνια πολέμου συνάντησε αντίσταση από κουρδικές δυνάμεις που είναι επιφυλακτικές απέναντι στην υπό τους ισλαμιστές κυβέρνηση.

Οι υπό κουρδική ηγεσία Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) πρέπει να δείξουν καλή θέληση και να εγκαταλείψουν τον κύκλο της βίας, είπε ο Φιντάν. Η Τουρκία θεωρεί πως οι κουρδικές δυνάμεις στην Συρία είναι σύμμαχοι του εκτός νόμου Κόμματος Κούρδων Εργατών του γνωστού PKK, που έχει εμπλακεί σε ειρηνευτική διαδικασία με την Άγκυρα.

Ο Φιντάν είπε πως η απροθυμία του PKK να κάνει βήματα στη Συρία και στο Ιράκ, όπου έχει τη βάση της η ηγεσία της οργάνωσης, μπορεί να προκύπτει από το πώς εκτιμά η οργάνωση ότι θα διευθετηθούν οι περιφερειακές εξελίξεις, αλλά τόνισε ότι η Τουρκία περιμένει να επιτευχθεί πρόοδος.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε ότι η ειρηνευτική διαδικασία με το PKK δεν πρέπει να μετατραπεί σε χαμένη ευκαιρία και ότι η Άγκυρα ελπίζει ότι η διαδικασία θα συνεχιστεί.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εγκαίνια του νέου ΤΕΠ στο νοσοκομείο Κοργιαλένειο-Μπενάκειο

Τι αλλάζει από Φεβρουάριο για γιατρούς και ασθενείς στη συνταγογράφηση φαρμάκων

Κομισιόν: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για την τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα

Έρευνα της RE/MAX Ελλάς: Ποια ακίνητα προτιμούν οι ξένοι και τι αγοράζουν – Αποκαλυπτικά στοιχεία

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:30 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Φον Ντερ Λάιεν: «Απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ μια συνολική, δίκαιη και διαρκής λύση για την Κύπρο» – Η συγκινητική επίσκεψη στην Πράσινη Γραμμή

Συμβολικό μήνυμα επανένωσης εξέπεμψαν από τη Λευκωσία ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκ...
16:46 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ κατέσχεσαν και 6ο δεξαμενόπλοιο στην Καραϊβική

Άλλο ένα δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με τη Βενεζουέλα κατέσχεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως α...
16:15 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Φρικτό έγκλημα στη Βρετανία: Έφηβοι παγίδεψαν παιδόφιλο και τον χτύπησαν μέχρι θανάτου με μπουκάλι και πέτρες – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα ανατριχιαστικό βίντεο από τη φονική επίθεση εφήβων, με θύμα τον 49χρονο Αλεξάντερ Κάσφορντ...
15:36 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Πέθανε σε ηλικία 48 ετών η «κρυφή» κόρη του Φρέντι Μέρκιουρι – Η μάχη με σπάνια μορφή καρκίνου

Πέθανε σε ηλικία 48 ετών η «κρυφή» κόρη του Φρέντι Μέρκιουρι, ύστερα από μάχη που έδινε για χρ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι