Αττική: Δύο συλλήψεις για απάτες με παραπλανητικά sms – Aποκτούσαν πρόσβαση σε τραπεζικά δεδομένα και έκαναν αγορές

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, διακριβώθηκε η δράση εγκληματικής ομάδας τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη απατών και την παράνομη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα, με τη χρήση εξειδικευμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί ηλικίας 29 και 31 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία πιστοποιητικών, απάτες και παράνομη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, οι οποίες τελέστηκαν από δύο ή περισσότερους που είχαν οργανωθεί με σκοπό να διαπράττουν απάτες κατ’ επάγγελμα.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 9-4-2025 αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάτων – Αρτέμιδος εντόπισαν τους κατηγορούμενους στην περιοχή των Σπάτων και τους κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου τους επέδειξαν πλαστά δελτία ταυτοπροσωπίας, προκειμένου να δυσχεράνουν την ταυτοποίησή τους.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα που χρησιμοποιούσαν και πιο συγκεκριμένα στον χώρο των αποσκευών, τον οποίο είχαν διαμορφώσει κατάλληλα, εντοπίστηκε κινητό υπολογιστικό σύστημα με πρόσβαση στο διαδίκτυο συνδεδεμένο με πομπό τοποθετημένο στην οροφή, σε σχήμα πτερυγίου καρχαρία.

Το όχημα, ο ανωτέρω εξοπλισμός, καθώς και 5 κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή των κατηγορουμένων κατασχέθηκαν, ενώ την περαιτέρω προανακριτική διερεύνηση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής.

Πώς δρούσε η εγκληματική ομάδα

Από την ενδελεχή προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι οι δράστες είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα, με διαρκή δράση με σκοπό την τέλεση απατών και συνακόλουθα τον παράνομο πορισμό εισοδήματος.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιώντας τον ειδικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό που είχαν εγκαταστήσει στο προαναφερόμενο όχημα, αρχικά δημιουργούσαν κλώνο κεραίας κινητής τηλεφωνίας με ψευδείς σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας, εφαρμόζοντας τη μέθοδο «SMS BLASTER ATTACKS», μέσω της οποίας παραπλανούσαν τις συσκευές κινητών τηλεφώνων πολιτών.

Ακολούθως υποβάθμιζαν τη σύνδεση του δικτύου στις συσκευές από 4G σε 2G, εκμεταλλευόμενοι κενά ασφαλείας που παρουσιάζει το δίκτυο 2G και στη συνέχεια αποκτούσαν πρόσβαση σε αυτές και λάμβαναν γνώση αναγνωριστικών στοιχείων τους όπως ο τηλεφωνικός αριθμός του συνδρομητή.

Κατόπιν, απέστελλαν παραπλανητικά μηνύματα «SMS» που περιείχαν συνδέσμους «phishing», στα οποία εμφανίζονταν ως αποστολείς κυρίως τραπεζικά ιδρύματα ή εταιρείες ταχυμεταφορών, όπου τα θύματα καλούνταν να εισαγάγουν στοιχεία τραπεζικών καρτών και λοιπά προσωπικά δεδομένα.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο αποκτούσαν πρόσβαση σε τραπεζικά δεδομένα των παθόντων και προχωρούσαν σε παράνομες αγορές προϊόντων.

Από τη μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, έχουν εξιχνιαστεί 3 περιπτώσεις απατών σε Μαρούσι, Σπάτα και Αθήνα.

H έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να διακριβωθεί το πλήρες εύρος της εγκληματικής τους δραστηριότητας.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

