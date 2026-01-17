Συρία: Οι κουρδικές δυνάμεις αποσύρονται στα ανατολικά του Ευφράτη

Σύνοψη από το

  • Οι κουρδικές δυνάμεις θα αποσυρθούν το πρωί του Σαββάτου από το ανατολικό Χαλέπι και θα αναπτυχθούν σε περιοχές ανατολικά του Ευφράτη.
  • Την απόφαση ανακοίνωσε ο ηγέτης των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), Μαζλούμ Άμπντι, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.
  • Η απόσυρση αποφασίστηκε «κατόπιν έκκλησης φιλικών χωρών και μεσολαβητών», μετά και από προηγούμενη έκκληση του συριακού στρατού για εκκένωση της περιοχής με απειλές για νέα πλήγματα.
Enikos Newsroom

διεθνή

Συρία: Οι κουρδικές δυνάμεις αποσύρονται στα ανατολικά του Ευφράτη

Οι κουρδικές δυνάμεις θα αποσυρθούν το πρωί του Σαββάτου από το ανατολικό Χαλέπι και θα αναπτυχθούν σε περιοχές ανατολικά του Ευφράτη, ανακοίνωσε ο ηγέτης των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Τουρκία: Πώς δικαιολογεί την χρήση βίας από τον Συριακό Στρατό εναντίον των Κούρδων

Ο συριακός στρατός είχε καλέσει τους Κούρδους να εκκενώσουν αυτήν την περιοχή, απειλώντας με νέα πλήγματα.

«Κατόπιν έκκλησης φιλικών χωρών και μεσολαβητών (…) αποφασίσαμε να αποσύρουμε τις δυνάμεις μας αύριο (Σάββατ) το πρωί στις 7» από τη ζώνη στα ανατολικά του Χαλεπιού και «να τις αναδιατάξουμε στα ανατολικά του Ευφράτη» ανέφερε ο Μαζλούμ Άμπντι, επικεφαλής των SDF.

Συρία: Ο στρατός συνέλαβε 300 Κούρδους μαχητές στο Χαλέπι

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters

