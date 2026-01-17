Συρία: Οι κουρδικές δυνάμεις αποσύρονται στα ανατολικά του Ευφράτη

Οι κουρδικές δυνάμεις θα αποσυρθούν το πρωί του Σαββάτου από το ανατολικό Χαλέπι και θα αναπτυχθούν σε περιοχές ανατολικά του Ευφράτη, ανακοίνωσε ο ηγέτης των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο συριακός στρατός είχε καλέσει τους Κούρδους να εκκενώσουν αυτήν την περιοχή, απειλώντας με νέα πλήγματα.

«Κατόπιν έκκλησης φιλικών χωρών και μεσολαβητών (…) αποφασίσαμε να αποσύρουμε τις δυνάμεις μας αύριο (Σάββατ) το πρωί στις 7» από τη ζώνη στα ανατολικά του Χαλεπιού και «να τις αναδιατάξουμε στα ανατολικά του Ευφράτη» ανέφερε ο Μαζλούμ Άμπντι, επικεφαλής των SDF.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters