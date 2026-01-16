Σιρίν Εμπαντί: «Το ελάχιστο που μπορεί να κάνει ο Τραμπ είναι στοχευμένες εξοντώσεις στο καθεστώς» λέει στην ΕΡΤ η πρώτη μουσουλμάνα νομπελίστρια Ειρήνης

Η Ιρανή, Σιρίν Εμπαντί, η πρώτη γυναίκα μουσουλμάνα που της απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης το 2003, μίλησε για τις διαδηλώσεις στο Ιράν, την αιματηρή καταστολή από το καθεστώς, καθώς και για τη βοήθεια που προσμένει από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η Σιρίν Εμπαντί, ήταν δικαστής, ωστόσο το ιρανικό καθεστώς τής αφαίρεσε την ιδιότητα όπως και στις υπόλοιπες γυναίκες του κλάδου. Στη συνέχεια όταν άρχισε να ασκεί δικηγορία υπερασπιζόμενη τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι Αρχές εισέβαλαν στο γραφείο και το σπίτι της, κατέσχεσαν τα περιουσιακά της στοιχεία και φυλάκισαν την ίδια και την οικογένειά της. Έφυγε κυνηγημένη από τη χώρα και ζει πλέον στην Ευρώπη απ’ όπου και συνεχίζει τον αγώνα για την ελευθερία του Ιράν όπως λέει.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews και την Αδαμαντία Λιόλιου, η Σιρίν Εμπαντί, αναφέρθηκε στις τακτικές των Αρχών του Ιράν, οι οποίες όπως είπε απομακρύνουν τις σορούς των νεκρών διαδηλωτών για να διαβεβαιώσουν πως δεν θα εντοπιστεί κάποιο στοιχείο για τα εγκλήματα που έχουν διαπράξει.

Παράλληλα, ανέφερε ότι στα νοσοκομεία που δεν επιτρέπεται να εισέλθει η αστυνομία, οι Αρχές τους ζητούν ως αντάλλαγμα μεγάλο χρηματικό ποσό από τους συγγενείς για να εξισορροπήσουν το μεγάλο κόστος της χρήσης σφαιρών για να σκοτώσουν τους διαδηλωτές.

Όσον αφορά στη βοήθεια που αναμένει από τον Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε ότι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει είναι να αποτρέψει τη σφαγή των πολιτών του Ιράν και υποστήριξε ότι αυτό μπορεί να συμβεί με στοχευμένες εξοντώσεις του ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και των επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης και των δυνάμεων καταστολής, όπως έπραξε και το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών.

Αναλυτικά όσα δήλωσε η Σιρίν Εμπαντί στο ΕΡΤnews

Αδαμαντία Λιόλιου: Δρ. Εμπαντί είστε σε απευθείας επικοινωνία με τους διαδηλωτές στο Ιράν. Έχουμε δει τις εικόνες με τους νεκρούς. Τι σας λένε οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί για την κατάσταση στα νοσοκομεία;

Σιρίν Εμπαντί: Κατ’ αρχάς, οι Αρχές, όσο γίνεται, απομακρύνουν τις σορούς για να διαβεβαιώσουν πως δεν θα εντοπιστεί κάποιο στοιχείο για τα εγκλήματα που έχουν διαπράξει. Εκτός, από κάποιες περιπτώσεις που οι σοροί κρατούνται σε νοσοκομεία και δεν επιτρέπεται στην αστυνομία να μπει σε αυτά τα νοσοκομεία. Σε αυτή την περίπτωση οι συγγενείς (των νεκρών) μπορούν να πάρουν τις σορούς των αγαπημένων τους πριν τις μεταφέρουν οι Αρχές. Ωστόσο, αν δεν τα καταφέρουν – όταν οι συγγενείς πηγαίνουν να περισυνελλέξουν τις σορούς, οι Αρχές τους ζητούν σε αντάλλαγμα μεγάλο χρηματικό ποσό, για να εξισορροπήσουν το μεγάλο κόστος της χρήσης σφαιρών για να σκοτώσουν τους διαδηλωτές.

Αδαμαντία Λιόλιου: Στείλατε ανοιχτή επιστολή στον Ντόναλντ Τραμπ ζητώντας του να αναλάβει δράση κατά των μηχανισμών καταστολής όπως γράφετε χαρακτηριστικά. Επομένως, τι είδους ενέργειες θα μπορούσε να κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος;

Σιρίν Εμπαντί: Το ελάχιστο που μπορεί να κάνει είναι να αποτρέψει τη σφαγή των πολιτών του Ιράν. Επομένως, ο στόχος μας δεν είναι οι ΗΠΑ να εξαπολύσουν μια επίθεση στο Ιράν. Αυτό που θέλουμε είναι να γίνει κάτι αντίστοιχο (με αυτό που έγινε) στον πόλεμο των 12 ημερών με το Ισραήλ, κατά τη διάρκεια του οποίου οι επικεφαλής των δυνάμεων ασφαλείας, οι ηγέτες των δυνάμεων καταστολής, των Φρουρών της Επανάστασης έγιναν στόχος και εξοντώθηκαν. Αυτό είναι ακριβώς, αυτό που θέλουμε: στοχευμένες εξοντώσεις του ηγέτη του Χαμενεΐ και των επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης και των δυνάμεων καταστολής. Περιμένουμε από τον Τραμπ κάτι αντίστοιχο με αυτό που έγινε στην περίπτωση του Ισμαήλ Χανίγιε.