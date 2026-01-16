Τραμπ για τις διαδηλώσεις κατά της ICE στη Μινεσότα: «Δεν βλέπω τον λόγο να επικαλεστώ τον Νόμο περί Εξέγερσης»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι «δεν βλέπει προς το παρόν τον λόγο» να επικαλεστεί στον Νόμο περί Εξέγερσης, που θα του επέτρεπε να χρησιμοποιήσει τον στρατό ως αστυνομική δύναμη στη Μινεσότα, λόγω των διαδηλώσεων κατά της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE).

Στη μεγαλύτερη πόλη της Πολιτείας αυτής, τη Μινεάπολη, επικρατεί ένταση μετά τον θάνατο, την περασμένη εβδομάδα, της 37χρονης Αμερικανίδας Ρενέ Γκουντ, η οποία πυροβολήθηκε από έναν πράκτορα της ICE. Ένας Βενεζουελάνος τραυματίστηκε επίσης την Τετάρτη, όταν τον πυροβόλησαν οι αστυνομικοί της ICE.

Στους 2.000 αστυνομικούς που είχαν ήδη αναπτυχθεί στη Μινεσότα, προστέθηκαν από τις αρχές της εβδομάδας δεκάδες άλλοι.

«Αν χρειαζόμουν (σ.σ. τον Νόμο περί Εξέγερσης), θα τον χρησιμοποιούσα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος προς το παρόν να το κάνω», είπε ο Τραμπ που έχει απειλήσει πολλές φορές τους τελευταίους μήνες να επικαλεστεί αυτόν τον Νόμο, έναν συνδυασμό νομοθετημάτων του 18ου και του 19ου αιώνα. Με την ενεργοποίησή του, επιτρέπεται στο ομοσπονδιακό κράτος να χρησιμοποιεί τον στρατό για τη διατήρηση της τάξης στο αμερικανικό έδαφος.

Για τελευταία φορά τον Νόμο περί Εξέγερσης τον είχε επικαλεστεί το 1992 ο τότε πρόεδρος Τζορτζ Μπους ο πρεσβύτερος, κατόπιν αιτήματος του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, λόγω των άνευ προηγουμένου ταραχών στο Λος Άντζελες, με αφορμή την αθώωση αστυνομικών που ξυλοκόπησαν άγρια έναν Αφροαμερικανό οδηγό ταξί.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιμένει ότι ο αστυνομικός που πυροβόλησε τη Ρενέ Γκουντ ήταν σε αυτοάμυνα. Μέχρι τώρα δεν του έχει ασκηθεί καμία δίωξη, ούτε έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα. Οι Δημοκρατικές αρχές της Μινεσότας, που αμφισβητούν την επίσημη θέση της Ουάσινγκτον βασιζόμενες σε βίντεο που τραβήχτηκαν τη στιγμή του πυροβολισμού, ζητούν να αποδοθούν ευθύνες για τον θάνατο της γυναίκας, εκφράζοντας φόβους ότι η έρευνα του FBI θα είναι προκατειλημμένη.

Πολλές δημοσκοπήσεις που δημοσιοποιήθηκαν χθες δείχνουν ότι η πλειονότητα των Αμερικανών θεωρεί «αδικαιολόγητο» τον θάνατο της Γκουντ. Οι έρευνες αυτές, κυρίως μία του CNN, διαπιστώνουν επίσης ότι οι Αμερικανοί διαφωνούν με τις εξηγήσεις της κυβέρνησης Τραμπ.