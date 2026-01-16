Αττική: Συνελήφθη 43χρονος οδηγός που έτρεχε με 191 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού – ΦΩΤΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Τροχαία, έλεγχοι
φωτογραφία αρχείου

Συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής, 43χρονος οδηγός αυτοκινήτου ο οποίος κινείτο με 191 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού, υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 111 χλμ/ώρα.

Από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 43χρονος κινούνταν με 191 χλμ/ώρα αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 80 χλμ/ώρα υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 111 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Σε βάρος του 43χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποιο είναι το Νο1 ανδρικό χαρακτηριστικό που προτιμούν οι γυναίκες – Δεν είναι αυτό που νομίζετε

Έκρηξη περιστατικών βίας στα νοσοκομεία-Ο ΙΣΑ ζητά αστυνομική παρουσία

Τα 5 επιδόματα που επιστρέφουν μαζί με τις συλλογικές συμβάσεις – Πώς αναπροσαρμόζονται οι μισθοί

Οικονομικό Ινστιτούτο IFO: Η συμφωνία ΕΕ – Mercosur ως αντιστάθμισμα στον αντίκτυπο των δασμών Τραμπ

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
22:12 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Πατήσια: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο πρατήριο καυσίμων – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής 16 Ιανουαρίου, για φωτιά που ξέσπασε σε κτίριο στα Π...
21:53 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Καιρός – Καλλιάνος: «Έρχονται κρύο και επιλεκτικές χιονοπτώσεις» – Τι θα συμβεί στην Αττική

Αρκετό κρύο θα επικρατήσει από αύριο Σάββατο στη χώρα και μάλιστα η πτώση της θερμοκρασίας θα ...
21:27 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Χανιά: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού – «Αρκεί να βρούμε τον Αλέξη» λένε οι εθελοντές

Με drones και σκυλιά οι εθελοντές στα Χανιά αναζητούν τον 33χρονο γιατρό, Αλέξη Τσικόπουλο, ο ...
20:46 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Διπλή έκρηξη φιάλης υγραερίου σε σπίτι στην Περαία – Διασωληνωμένος ο 68χρονος ιδιοκτήτης – ΒΙΝΤΕΟ

Στη δημοσιότητα έρχεται βίντεο από κάμερα ασφαλείας το οποίο δείχνει ισχυρή, διπλή έκρηξη που ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι