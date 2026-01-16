Ύπνος: Πώς το περιβάλλον στο υπνοδωμάτιο καθορίζει το πόσο καλά κοιμάστε, σύμφωνα με μελέτη

Ο καλός ύπνος αποτελεί βιολογική ανάγκη και η δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για μια ξεκούραστη νύχτα είναι το ζητούμενο για όλους. Ποιες είναι όμως οι ιδανικές συνθήκες; Μια νέα μελέτη εξέτασε πώς παράγοντες, όπως η θερμοκρασία, η υγρασία και το διοξείδιο του άνθρακα επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα του ύπνου μας.

Πώς το περιβάλλον στο υπνοδωμάτιο επηρεάζει τον ύπνο σας, σύμφωνα με μελέτη

Το 2024, μια ομάδα ερευνητών από τρία διεθνή ιδρύματα —το Πανεπιστήμιο του Cassino (Ιταλία), το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Queensland (Αυστραλία) και το Πανεπιστήμιο του Gothenburg (Σουηδία)— αποφάσισε να ερευνήσει διεξοδικά τον τρόπο με τον οποίο οι συνθήκες που επικρατούν στο υπνοδωμάτιο επηρεάζουν τον ύπνο.

Στην μελέτη συμμετείχαν έξι άτομα, τα οποία χρησιμοποιούσαν για τουλάχιστον δύο χρόνια ειδικές συσκευές καρπού (actigraphs) που καταγράφουν την ποιότητα του ύπνου. Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκαν προηγμένα συστήματα παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα.

Η έρευνα διεξήχθη στο Cassino της Ιταλίας, από τον Φεβρουάριο του 2023 έως τον Ιανουάριο του 2024, καλύπτοντας τόσο τους χειμερινούς όσο και τους ανοιξιάτικους μήνες.

Τι έδειξε η μελέτη – Οι 3 παράγοντες που επηρεάζουν τον ύπνο

Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο έγκριτο περιοδικό Building and Environment (Τόμος 265) την 1η Νοεμβρίου 2024, προσφέροντας νέα δεδομένα σχετικά με το πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε το υπνοδωμάτιό μας για να βελτιώσουμε τον ύπνο μας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το περιβάλλον στο οποίο κοιμόμαστε παίζει καθοριστικό ρόλο στην ξεκούραση του οργανισμού μας. Η μελέτη ανέλυσε περισσότερες από 200 νύχτες ύπνου και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τρεις περιβαλλοντικοί δείκτες επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα του ύπνου.

Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και ποιότητα ύπνου

Υγρασία

Θερμοκρασία

Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)

Η έρευνα έδειξε ότι η συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα στον χώρο είναι κρίσιμη. Πιο συγκεκριμένα:

Κάθε αύξηση της συγκέντρωσης CO2 κατά 100ppm οδήγησε σε μείωση της ποιότητας του ύπνου κατά 0,29%.

Διαπιστώθηκε ότι όταν η συγκέντρωση CO2 κυμαίνεται γύρω στα 900ppm, ο δείκτης του αυτόνομου νευρικού συστήματος (ANS) παραμένει θετικός μόνο για θερμοκρασίες κάτω των 20°C.

Υγρασία και θερμοκρασία

Εξίσου σημαντικοί παράγοντες είναι η υγρασία και η θερμότητα του αέρα:

Μια αύξηση της υγρασίας κατά 1% προκάλεσε υποβάθμιση της ποιότητας του ύπνου κατά 0,1%.

Κάθε άνοδος της θερμοκρασίας κατά 1°C οδήγησε σε μείωση της αποδοτικότητας του ύπνου κατά 0,16%.

Η σημασία της Ποιότητας του Αέρα Εσωτερικού Χώρου (IAQ)

Η παραπάνω μελέτη δείχνει επίσης ότι η ποιότητα του ύπνου είναι πολύ πιο σημαντική από τη διάρκειά του. Έτσι, η ποιότητα του αέρα εσωτερικού χώρου (IAQ) αποκτά βαρύνουσα σημασία.

Η παρουσία διοξειδίου του άνθρακα και αιωρούμενων σωματιδίων (PM 2.5) στην ατμόσφαιρα του δωματίου μπορεί να εμποδίσει τους ανθρώπους να βιώσουν έναν πραγματικά αναζωογονητικό ύπνο.

Παρόλο που πολλοί παράγοντες επηρεάζουν την ξεκούρασή μας, τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα, η θερμοκρασία και η υγρασία του δωματίου είναι οι «πρωταγωνιστές» για έναν ποιοτικό ύπνο.