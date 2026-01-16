Καιρός – Καλλιάνος: «Έρχονται κρύο και επιλεκτικές χιονοπτώσεις» – Τι θα συμβεί στην Αττική

Αρκετό κρύο θα επικρατήσει από αύριο Σάββατο στη χώρα και μάλιστα η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι απότομη, ενώ θα συνοδεύονται και από χιονοπτώσεις.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου, από το Σάββατο έως την Τρίτη, η Ελλάδα μπαίνει σε περίοδο εντελώς χειμωνιάτικων συνθηκών, αφού ψυχρές αέριες μάζες από την Ουκρανία αλλά και τη Μαύρη Θάλασσα θα επηρεάσουν την περιοχή μας.

Μάλιστα, σε ανάρτησή του στο Facebook κάνει λόγο για πτώση της θερμοκρασίας έως και 10 βαθμούς σε σχέση με τις σημερινές τιμές, αλλά τονίζει ότι οι χιονοπτώσεις θα είναι κατά κανόνα επιλεκτικές και ασθενείς.

Όσο για το ενδεχόμενο να πέσει χιόνι στην Αττική, αναφέρει ότι αυτό θα γίνει περίπου πάνω από τα 400-500 μέτρα υψόμετρο, κυρίως στα κεντροβόρεια τμήματα του νομού και χωρίς να δημιουργήσουν προβλήματα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου

ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΡΥΟ ΑΛΛΑ ΜΕ ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ

Από το Σάββατο 17 Ιανουαρίου έως και τουλάχιστον την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, η χώρα μας θα εισέλθει σε περίοδο πιο καθαρά χειμωνιάτικων συνθηκών, αφού ψυχρές αέριες μάζες από την Ουκρανία και τη Μαύρη Θάλασσα θα κινηθούν νοτιοδυτικότερα και θα επηρεάσουν την περιοχή μας.

Η μεταβολή αυτή θα έχει ως κύριο χαρακτηριστικό τη σταδιακή αλλά αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία κατά μέσο όρο θα φτάσει τους 8 έως 10 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τις σημερινές τιμές, όπου σήμερα καταγράφονται αρκετά υψηλές για την εποχή μέγιστες θερμοκρασίες.

Άνεμοι :

Καθ’ όλη τη διάρκεια του τετραημέρου θα επικρατήσουν ενισχυμένοι βορειοανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι :

Στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 μποφόρ

Τοπικά ενδέχεται να αγγίξουν και τα 8 μποφόρ

Οι άνεμοι αυτοί θα ενισχύουν σημαντικά την αίσθηση του ψύχους.

Χιονοπτώσεις – Τι να περιμένουμε :

Το σύστημα δεν διαθέτει τη δυναμική για πυκνές και εκτεταμένες χιονοπτώσεις.

Οι χιονοπτώσεις που θα εκδηλωθούν θα είναι :

Επιλεκτικές

Κατά κανόνα ασθενείς

Κυρίως πρόσκαιρες

Περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο :

Τμήματα Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας

Περιοχές της Θεσσαλίας

Κεντρική και Ανατολική Στερεά

Εύβοια – Σποράδες

Ανατολική και Βορειοανατολική Πελοπόννησος

Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο

Κυκλάδες

Κρήτη

Στις πεδινές και παραθαλάσσιες περιοχές αυτών των περιοχών αναμένονται τοπικές βροχές ασθενούς έως και μέτριας έντασης.

Στα ορεινά και ημιορεινά, περίπου πάνω από τα 500 μέτρα υψόμετρο, θα σημειώνονται πρόσκαιρες τοπικές χιονοπτώσεις.

Στη Βόρεια Ελλάδα, και κυρίως σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, τα υψόμετρα χιονόπτωσης ενδέχεται τοπικά να κατέβουν στα 100-200 μέτρα (από το Θερμαικό και Δυτικότερα ή στη Νότια Χαλκιδική) ωστόσο και εκεί τα φαινόμενα θα είναι εξασθενημένα. Επίσης στη Θεσσαλία, στις Σποράδες και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο κατά διαστήματα θα χιονίσει τοπικά χαμηλά, πάνω από τα 200-300 μέτρα. Ειδικά στο Βορειοανατολικό Αιγαίο πιθανότατα και χαμηλότερα, τοπικά.

Δεν αναμένονται εκτεταμένες χιονοστρώσεις και κατά συνέπεια δεν προβλέπονται γενικευμένα προβλήματα.

Μια μικρή επιφύλαξη χρειάζεται μόνο σε πολύ ορεινά τμήματα, όπου ενδεχομένως να απαιτηθούν αλυσίδες.

Για την Αττική :

Από το Σάββατο έως και την Τρίτη η Αττική μπαίνει σε φάση πιο χειμωνιάτικων συνθηκών, με :

Δυνατό βορειοανατολικό άνεμο

Πτώση της θερμοκρασίας

Τοπικές βροχές κατά διαστήματα, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού (ίσως και σε υπόλοιπα τμήματα)

Χιονοπτώσεις :

Θα είναι επιλεκτικού χαρακτήρα

Περίπου πάνω από τα 400–500 μέτρα υψόμετρο

Κυρίως στα κεντροβόρεια τμήματα του νομού

Ασφαλώς χωρίς να δημιουργούν προβλήματα

Πιθανές χιονοστρώσεις θα υπάρξουν σε μεγάλα υψόμετρα σε Πάρνηθα, Πεντέλη (ίσως Υμηττό) ή Κιθαιρώνα

Θερμοκρασίες για στην Αττική :

Σάββατο : έως 12°C

Κυριακή : έως 8–9°C

Δευτέρα : ‘εως 7–8°C

Τρίτη : έως 10°C

Από την Τετάρτη υπάρχει τάση σταδιακής ανόδου της θερμοκρασίας αλλά αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα.

Ελάχιστες θερμοκρασίες – Ισχυρός παγετός :

Το κρύο δεν θα αφορά μόνο τις μέγιστες, αλλά προφανώς κατά βάση και τις ελάχιστες θερμοκρασίες :

Κυριακή πρωί : έως -5°C, -6°C, -7°C στα ορεινά της Βόρειας ηπειρωτικής χώρας

: έως -5°C, -6°C, -7°C στα ορεινά της Βόρειας ηπειρωτικής χώρας Δευτέρα πρωί : 6°C έως -8°C στα ορεινά της Κεντρικής και Βόρειας ηπειρωτικής χώρας

: 6°C έως -8°C στα ορεινά της Κεντρικής και Βόρειας ηπειρωτικής χώρας Τρίτη πρωί : Πιθανώς -8°C έως -10°C στα ορεινά της Βόρειας ηπειρωτικής χώρας

Συμπεράσματα :

Έρχεται αισθητό κρύο και τοπικά παγωνιά (ισχυρός παγετός), με ισχυρούς ανέμους που θα αγγίζουν τα 7-8 μποφόρ, αλλά χωρίς δυναμικά επεισόδια χιονοπτώσεων, οι οποίες ναι μεν θα υπάρξουν αλλά κατά κανόνα δεν θα προβληματίσουν. Άρα ο χειμώνας θα επιστρέψει για λίγες ημέρες, χωρίς όμως ακραίες καταστάσεις ή εκτεταμένα προβλήματα.

Μια απαραίτητη επισήμανση:

Τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται -ίσως ως αποτέλεσμα συνεχόμενων αστοχιών- μια πρόσκαιρη προσπάθεια από ορισμένα sites και προγνώστες του διαδικτύου να εμφανιστούν πιο ήπιοι στους τίτλους και στις διατυπώσεις τους.

Μην μπερδεύεστε. Είναι κλεισμένοι προσωρινά στον εαυτό τους αλλά επειδή γρήγορα ξεχνιέται τι έχει πει ο καθένας μας, γρήγορα θα ξαναπάρουν τα πάνω τους. Η δραματοποίηση και η τρομολαγνεία στον καιρό είναι μια χρόνια “ασθένεια” που δύσκολα περιορίζεται, γιατί δεν βασίζεται στην επιστήμη αλλά στα κλικ, στη διάθεση προβολής και στον φόβο.

Γι’ αυτό είναι σημαντικό να φιλτράρετε όσα διαβάζετε και να ενημερώνεστε μόνο από έγκυρες, επιστημονικά τεκμηριωμένες πηγές και από δημόσιους φορείς, χωρίς υπερβολές και χωρίς σενάρια καταστροφής που δεν στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα.