Θεσσαλονίκη: Διπλή έκρηξη φιάλης υγραερίου σε σπίτι στην Περαία – Διασωληνωμένος ο 68χρονος ιδιοκτήτης – ΒΙΝΤΕΟ

Στη δημοσιότητα έρχεται βίντεο από κάμερα ασφαλείας το οποίο δείχνει ισχυρή, διπλή έκρηξη που σημειώθηκε σε σπίτι στην Περαία Θεσσαλονίκης την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, όταν και ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο τραντάχτηκε, με τον 68χρονο ιδιοκτήτη του σπιτιού να μεταφέρεται σοβαρά τραυματισμένος σε νοσοκομείο.

Στον τηλεοπτικό σταθμό Mega μίλησε φίλος όπως και ένας γείτονας του τραυματία και περιγράφουν τα όσα συνέβησαν όταν εξερράγη φιάλη υγραερίου.

Στα πλάνα φαίνονται τα πάντα μαυρισμένα αλλά και τα περισσότερα έπιπλα του σπιτιού να έχουν καταστραφεί, μαζί με τις πόρτες αλλά και συσκευές.

“Ακούστηκε η έκρηξη. Εγώ στην αρχή επειδή γνωρίζω ότι απέναντι γίνονται κάποια έργα νόμισα ότι κάποιο φορτηγό ξεφόρτωσε κάτι με κρότο”. Και συνεχίζει:

“Ήταν δυνατός ο κρότος γιατί τον άκουσαν κάτι γνωστοί μου στην παραλία και ανησύχησαν γιατί ήταν κάτι πρωτόγνωρο”.

Ο 68χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού νοσηλεύεται διασωληνωμένος με προβλήματα στο αναπνευστικό του με τους γιατρούς να εκτιμούν πως η ζωή του δεν κινδυνεύει.

Ο άνδρας υπέστη εγκαύματα στα χέρια και το πρόσωπο. Στο σημείο έφτασε ταχύτατα ασθενοφόρο, χωρίς να χαθεί πολύτιμος χρόνος μετά την έκρηξη.

Οι χειρουργικές επεμβάσεις ήταν αναγκαίες για να σωθεί η ζωή του, όμως ο «Γολγοθάς» του 68χρονου τραυματία συνεχίζεται.

“Ήρεμος, ήσυχος, με το σκυλάκι του, καθόταν σπίτι του χωρίς να ενοχλεί κανέναν”.

«Έχει γλιτώσει τον κίνδυνο, είναι σε σταθερή κατάσταση», λέει φίλος του. “Έχει κάνει επεμβάσεις γιατί έχει σοβαρά εγκαύματα”.

Σύμφωνα με τον φίλο του είχε καυστήρα αερίου και φιάλες αλλά είχε και κλιματιστικό που πάντα ήταν σε λειτουργία. “Περισσότερο με τον κλιματισμό εξυπηρετούνταν”, λέει και σημειώνει πως από τη μία έκρηξη μέχρι τη δεύτερη μεσολάβησαν περίπου 4 λεπτά.