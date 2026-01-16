«Άκουσα μπαμ σαν πυροβολισμό»: Νέα μαρτυρία για το πώς το αυτοκίνητο της 24χρονης «καρφώθηκε» σε 15 οχήματα στη Θεσσαλονίκη

Σύνοψη από το

  • Στο Αυτόφωρο παραπέμφθηκε στη Θεσσαλονίκη η 24χρονη οδηγός που προσέκρουσε σε 15 σταθμευμένα οχήματα και καταστήματα, με τον εισαγγελέα να ασκεί δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση.
  • Αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού περιέγραψε πως άκουσε έναν θόρυβο που τον παρομοίασε με «πυροβολισμό», βλέποντας το αυτοκίνητο πάνω στο πεζοδρόμιο.
  • Η 24χρονη οδηγός υποστηρίζει πως το αυτοκίνητο παρουσίασε τεχνική βλάβη, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να προσκρούσει στα σταθμευμένα οχήματα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

«Άκουσα μπαμ σαν πυροβολισμό»: Νέα μαρτυρία για το πώς το αυτοκίνητο της 24χρονης «καρφώθηκε» σε 15 οχήματα στη Θεσσαλονίκη

Στο Αυτόφωρο στη Θεσσαλονίκη παραπέμφθηκε η 24χρονη οδηγός του αυτοκινήτου που τα ξημερώματα της Παρασκευής προσέκρουσε σε 15 σταθμευμένα οχήματα, αλλά και καταστήματα. Σε βάρος της, ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο.

Ο Γιάννης ήταν αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού και μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, όπου περιέγραψε πως άκουσε έναν θόρυβο που τον παρομοίασε με «πυροβολισμό».

«Μόλις είχα σχολάσει από την καφετέρια, κατέβαινα με μια συνάδελφο και ακούσαμε ένα μπαμ σαν πυροβολισμό, σαν κάδο που έπεφτε αλλά συνεχόμενο. Όταν γυρνάω βλέπω το αυτοκίνητο πάνω στο πεζοδρόμιο και δύο-τρία κατεστραμμένα οχήματα. Μίλησα και στα τέσσερα κορίτσια, κυρίως με την οδηγό μιλούσα γιατί αυτή βρισκόταν σε κατάσταση σοκ. Όλες ήταν σε σοκ αλλά η οδηγός ήταν μέσα στην ταραχή και ανησύχησε για τη φίλη της που ήταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση μέχρι που ήρθε το ασθενοφόρο και την πήρε. Εύχομαι τα κορίτσια να είναι καλά», είπε χαρακτηριστικά.

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα, με το όχημα της 24χρονης να καταλήγει πάνω σε συνολικά 15 σταθμευμένα αυτοκίνητα, καθώς και σε κατάστημα και περίπτερο.

Η 24χρονη υποστηρίζει πως το αυτοκίνητο παρουσίασε τεχνική βλάβη, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο, να προσκρούσει σε σταθμευμένα οχήματα και στη συνέχεια, φτάνοντας στην οδό Μάρκου Μπότσαρη, να περάσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποιο είναι το Νο1 ανδρικό χαρακτηριστικό που προτιμούν οι γυναίκες – Δεν είναι αυτό που νομίζετε

Έκρηξη περιστατικών βίας στα νοσοκομεία-Ο ΙΣΑ ζητά αστυνομική παρουσία

Ρεκόρ 1.107 αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας στη χώρα μας το 2025

«ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» και «ΑΡΙΑΔΝΗ»: Τα οφέλη για επιχειρήσεις και εργαζόμενους

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
20:46 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Διπλή έκρηξη φιάλης υγραερίου σε σπίτι στην Περαία – Διασωληνωμένος ο 68χρονος ιδιοκτήτης – ΒΙΝΤΕΟ

Στη δημοσιότητα έρχεται βίντεο από κάμερα ασφαλείας το οποίο δείχνει ισχυρή, διπλή έκρηξη που ...
20:30 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Αυτοί είναι οι 31 εκπρόσωποί των μπλόκων που θα συναντήσουν τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου

Τη λίστα με τους 31 εκπροσώπους που θα συμμετάσχουν στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο ...
19:43 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Δολοφονία στην Πιερία: Ισόβια στην 35χρονη που σκότωσε και έθαψε τον 58χρονο σύντροφό της

Ποινή ισόβιας κάθειρξης επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Έδεσσας στην 35χρονη, η οποία κρίθη...
19:17 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Ηράκλειο: Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 70χρονου που αγνοείται – Επιστρατεύτηκαν drone και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος

Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό ενός 70χρονου, που αγνοείται από χθες το βράδυ, βρίσκεται ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι