Πάτρα: Ένοχοι αναισθησιολόγος και νοσηλευτής για τον θάνατο της 27χρονης Δώρας από την Ηλεία

  • Το Πλημμελειοδικείο Πατρών κήρυξε ομόφωνα ένοχους την αναισθησιολόγο και τον νοσηλευτή για ανθρωποκτονία με συγκλίνουσα αμέλεια, αναφορικά με τον θάνατο της 27χρονης Δώρας.
  • Στην αναισθησιολόγο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δύο ετών, ενώ στον νοσηλευτή ποινή φυλάκισης ενός έτους.
  • Η 27χρονη είχε γεννήσει με καισαρική τομή στις 18 Μαΐου 2020 και κατέληξε στις 6 Ιουνίου 2020, μετά από εισρόφηση γαστρικού περιεχομένου και καρδιοαναπνευστική ανακοπή.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΔΩΡΑ ΗΛΕΙΑ

Το Πλημμελειοδικείο Πατρών αποφάσισε ομόφωνα και κήρυξε ένοχους την αναισθησιολόγο και τον νοσηλευτή που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία με συγκλίνουσα αμέλεια. Η απόφαση αφορά στον θάνατο της 27χρονης Δώρας από το Βαρθολομιό Ηλείας.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, στην αναισθησιολόγο, η οποία είχε την ευθύνη της αναισθησιολογικής κάλυψης κατά την καισαρική τομή, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δύο ετών, ενώ στον νοσηλευτή, που ήταν αρμόδιος για την παρακολούθηση της λεχώνας, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους, σύμφωνα με το pelop.gr.

Κατά τις απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις ευθύνες που τους αποδόθηκαν, υποστηρίζοντας ότι ενήργησαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και ότι δεν υπήρξε παράλειψη από την πλευρά τους.

Ωστόσο, η εισαγγελέας της έδρας, στην αγόρευσή της, αναφέρθηκε σε σοβαρές αμέλειες και παραλείψεις, οι οποίες, όπως τόνισε, συνδέονται αιτιωδώς με τον θάνατο της 27χρονης λεχώνας, οδηγώντας το δικαστήριο στην καταδικαστική του κρίση.

Υπενθυμίζεται ότι η Δώρα γέννησε με προγραμματισμένη καισαρική τομή ένα υγιέστατο μωρό στις 18 Μαΐου 2020. Ωστόσο, λίγες ημέρες μετά, υπέστη εισρόφηση γαστρικού περιεχομένου και καρδιοαναπνευστική ανακοπή, με αποτέλεσμα να καταλήξει στις 6 Ιουνίου στη ΜΕΘ του ΠΓΝΠ «Παναγία η Βοήθεια».

