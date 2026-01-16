Μητέρα 17χρονου στις Σέρρες: Ο Άγγελος μαρτύρησε σαν τον Χριστό – Το κορμί του ήταν πεταμένο – ΒΙΝΤΕΟ

Η μητέρα του 17χρονου Άγγελου από τις Σέρρες, ο οποίος έχασε τη ζωή του ενώ πρώτα είχε υποστεί άγριο ξυλοδαρμό από παρέα ανηλίκων, μίλησε σε τηλεοπτικό σταθμό, όπου έδωσε λεπτομέρειες για τη θανατηφόρα επίθεση εις βάρος του παιδιού της.

“Προσπαθώ να ζήσω το πένθος μου. Τηλεόραση έχω δει ελάχιστα, λίγες πληροφορίες έχω, από τα παιδιά μου κυρίως. Με τυραννούν οι σκέψεις. Ο Άγγελος ήταν ένα παιδί δυνατό, ευγενικό, καλό, σωστός άνδρας με πολλούς φίλους. Πάντα ήταν με φίλους. Μαθητής Γ’ λυκείου με τα φροντιστήρια του, έκανε ιδιαίτερα για να έχω κι εγώ συνεργασία με τους καθηγητές, μιλούσαμε πολύ. Αλλά ο Άγγελος έφυγε κι έφυγε πολύ μικρός”, είπε η μητέρα του 17χρονου στην εκπομπή “Αλήθειες με τη Ζήνα”.

“Μαρτύρησε σαν τον Χριστό. Τον γονάτισαν μπροστά στην κεντρική εκκλησία των Σερρών και τον χτυπούσαν. Κάντε το εικόνα όλες οι μάνες. Και ο καλός μου δεν υπερασπίστηκε ούτε τον εαυτό του. Μπορούσε, μπορούσε το ξέρω. Δεν ήταν αδύναμος”, τόνισε και συνέχισε:

“Σήμερα τρελαίνομαι. “Γιατί παιδί μου δεν αμύνθηκες; Γιατί δεν υπερασπίστηκες τον εαυτό σου; Πόσο καλή μάνα ήμουν τελικά; Γίνε παιδί μου καλό, φύγε από το κακό, αλλά ο αγώνας άνισος. Ένιωσε φόβο; Ξέρεις τι είναι ο φόβος; Είχε απέναντι όλη την ανεπάρκεια της πολιτείας, όλη αλλά εγώ δεν τον προετοίμασα γι’ αυτά”, συνέχισε.

“Λένε “παιδιά” τους δολοφόνους. Χωρίς αρχές, μόνο με μίσος. Πού τόσο μίσος; Από ένα μήνυμα για μια κοπέλα; Πού είναι ο σεβασμός; Ποιος τα μεγάλωσε; Ποιος τα καθοδήγησε; Ποια οικογένεια; Δεν υπήρχε οικογένεια. Πού είναι η υπηρεσία; Φταίνε όλοι, να απολογηθούν όλοι, να πληρώσουν όλοι. Όχι με δάκρυα, τα δάκρυα αφήστε τα σε μένα. Τα ξέρω καλά” σημείωσε.

Στη συνέχεια κάλεσε τα παιδιά να μιλήσουν αλλά και τις μητέρες να μην κρύβουν τα παιδιά τους. “Μιλήστε παιδιά, ξέρετε. Υπήρξαν πολλά παιδιά. Διαφοροποιηθείτε”. Μαζεύονταν όλα στην εκκλησία. Και η αστυνομία το ήξερε. Η εκκλησία δεν είχε κάμερα. Μαμάδες, υποστηρίξτε τα παιδιά σας. Μην τα κρύβετε. Πρέπει να μιλήσουν. Διαφοροποιηθείτε, παιδιά. Ο Άγγελος μου’ πε παλιά, θα γίνω καρφί; Πρέπει να συγκεντρωθείτε όλοι οι αδύναμοι. Τους αδύναμους φοβήθηκαν”, είπε.

Όσο για το ότι οι φίλοι του που τον οδήγησαν στο σπίτι, δεν τον ανέβασαν ή το γεγονός ότι κανείς δε χώρισε τους ανήλικους πάνω στον καβγά, η μητέρα του 17χρονου επισήμανε ότι δεν θα ρίξει ευθύνες στους φίλους του παιδιού της, “στη μνήμη του Άγγελου, γιατί τους φίλους του τους υπεραγαπούσε. Δεν μπορώ να δώσω τέτοιες ευθύνες”.

“Εγώ τον βρήκα μαζί με την κόρη μου. To κορμί του ήταν πεταμένο. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κατέληξε μόνος του. Δεν πιστεύω ότι πονώντας έφτασε στον ακάλυπτο μέσα στο σκοτάδι για να ξεψυχήσει εκεί. Υπήρχε κι άλλο περιστατικό. Πώς να το αποδείξω,” διερωτήθηκε.

Συγκλονιστική είναι η περιγραφή της για τη στιγμή που βρήκε με την κόρη της το άψυχο σώμα του Άγγελου στον ακάλυπτο.

“Τον Άγγελο τον βρήκαμε με την κόρη μου, μετά από συνεργασία με μια μαμά ενός φίλου, ότι ο Άγγελος χτυπήθηκε αρκετά. Οραματίστηκα με τα χέρια στο κεφάλι, σαν μαμά, λίγα μέτρα μακριά από την οικοδομή μας τι θα μπορούσε να έκανε ένα παιδί που πονάει. Μπήκαμε με την κόρη μου σε όλες τις πυλωτές της γειτονιάς, μήπως αν κάπου αιμορραγούσε, ζήτησε βοήθεια ή έμεινε σε μια γωνίτσα μόνος του. Στην οικοδομή μας είχαμε κατέβει κι άλλες φορές, από την αρχή που τον ψάχναμε. Δε σκεφτήκαμε ποτέ να ανοίξουμε την πόρτα και να δούμε στον ακάλυπτο. Εκεί δεν πίστευα ποτέ ότι θα πήγαινε ο Άγγελος. Μαμά του είμαι. Εγώ τον γέννησα. Σε καμία περίπτωση. Τον ψάχναμε σε σημεία φυσιολογικά”, περιέγραψε.

“Το να είναι τόσο χτυπημένος, να διασχίσει όλο αυτό, να φτάσει μέχρι το σπίτι, όλη αυτή την αποθήκη μας μέσα στο σκοτάδι, να ανοίξει τη σιδερένια την πόρτα, να βγει στην παγωνιά, πονώντας, και να ξεψυχήσει εκεί. Τι να σου πω… δεν το πιστεύω”, τόνισε.

“Τα παιδιά φοβούνται. Εγώ αυτό ξέρω. Πιστεύω ότι τα παιδιά είδαν. Τα παιδιά δεν ήταν ένας εκεί που τον χτύπησαν. Ο Άγγελος δεν ήταν χάρτινος. Δεν υπέκυψε σε δέκα κλωτσιές που δεν ήταν καν κλωτσιές από αυτά που μου είπαν εκ των υστέρων. Δεν ήταν χάρτινος. Ο Άγγελος ήταν δυνατός. Δεν υπέκυψε εκεί ο Άγγελος. Υπέκυψε εδώ κάτω. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Άγγελος πήγε και κατέληξε μόνος του. Περιμένω να με βοηθήσουν άλλες μανάδες. Τις εκλιπαρώ”, κατέληξε.