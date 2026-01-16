Καιρός: Προβλέψεις και για νέα κακοκαιρία «από τα παλιά» μετά το «4ήμερο ουκρανικό ψύχος» – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Αλλάζει ξανά το σκηνικό του καιρού, καθώς από το Σάββατο επιστρέφουν οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, τα χιόνια και οι θυελλώδεις άνεμοι. Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει κυρίως την κεντρική και την βόρεια Ελλάδα.

Ψυχρή εισβολή από το Σάββατο, κακοκαιρία από τα παλιά την Τετάρτη

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικόλ Ζιακοπούλου, ο καιρός παρουσιάζει πτώση θερμοκρασιών και χειμερινά χαρακτηριστικά από το Σαββατοκύριακο. Οι θερμοκρασίες θα επανέλθουν σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με αισθητή πτώση κατά 5–6 βαθμούς σε σχέση με σήμερα και περαιτέρω μείωση κατά 2–3 βαθμούς έως την Τρίτη.

Στα βόρεια και τα ορεινά αναμένονται ισχυρός παγετός και αρνητικές θερμοκρασίες που θα φτάσουν έως και -8 βαθμούς. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της κεντρικής Ελλάδας, όπως Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Παρνασσός και περιοχές Καρδίτσας και Τρικάλων, χωρίς όμως να προκαλούν σοβαρά προβλήματα. Οι πεδινές και παραθαλάσσιες περιοχές θα δεχτούν λίγες βροχές.

Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και την Τρίτη, ενώ από την Τετάρτη αναμένεται πιο έντονο κύμα με βροχές στα πεδινά και παραθαλάσσια και έντονες χιονοπτώσεις στα ορεινά, ιδίως στα βόρεια.

Στην Αττική, χιονοπτώσεις αναμένονται κυρίως σε ορεινές περιοχές όπως η Πάρνηθα, με ενδεχόμενα περισσότερα φαινόμενα από την Τετάρτη.

«Κλείδωσε 4ήμερο ουκρανικό ψύχος»

«Κλείδωσε τετραήμερο ουκρανικό ψύχος» όπως αναφέρει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του στα social media.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, «αλλάζει από αύριο το σκηνικό του καιρού στη χώρα μας με πτώση της θερμοκρασίας, βοριάδες και χιόνια ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα. Στην καρδιά του χειμώνα μια τέτοια καιρική εξέλιξη κάθε άλλο παρά αφύσικη δεν είναι».

Στη συνέχεια ο μετεωρολόγος περιγράφει τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της ψυχρής εισβολής, η οποία έρχεται από την περιοχή της Ουκρανίας.

Αναλυτικά αναφέρει τα εξής:

«Η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας από βορρά προς νότο θα είναι της τάξης των 10 βαθμών. Οι βοριάδες θα πνέουν θυελλώδεις 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο από το Σάββατο έως την Τρίτη και ανατολικοί τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Ιόνιο με την ίδια ένταση. Τα χιόνια τα οποία γενικά δεν θα είναι πολλά, θα απασχολήσουν τα ορεινά της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς ,της Εύβοιας, της Α-ΒΑ Πελοποννήσου, των Κυκλάδων και της Κρήτης. Παροδικά θα φτάσουν μέχρι τα 500μέτρα στις κεντροβόρειες περιοχές».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην Αττική γράφοντας:

«Αττική : Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 -11 °C στα πεδινά. Οι βοριάδες Σάββατο-Κυριακή-Δευτέρα θα πνέουν σχεδόν θυελλώδεις στα ανατολικά του νομού. Βροχή ή χιονόνερο στα πεδινά. Λίγα χιόνια μέχρι τα 500 μέτρα. Χωρίς προβλήματα χιονοστρώσεων».

Η πρόγνωση από την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17-01-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου Αιγαίου και την Εύβοια, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου (από Κεφαλονιά και νοτιότερα), τη δυτική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6, στο Αιγαίο 7 και από το απόγευμα στα νότια τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της και στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 06 με 08 βαθμούς, καθώς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 09 με 15 βαθμούς και μόνο στη νησιωτική χώρα θα φθάσει τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18-01-2026

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βορειοανατολικά θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 19-01-2026

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20-01-2026