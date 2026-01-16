Ηράκλειο: Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 70χρονου που αγνοείται – Επιστρατεύτηκαν drone και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος

  • Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό ενός 70χρονου, του Κώστα Καρτσωνάκη, που αγνοείται από χθες το βράδυ, βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ηράκλειο.
  • Ο 70χρονος φέρεται να έχασε τον προσανατολισμό του μετά από φυσιοθεραπεία, με το τελευταίο στίγμα του κινητού του να εντοπίζεται στην περιοχή Κορακοβούνι με απόκλιση περί τα δύο χιλιόμετρα.
  • Αστυνομικοί, πυροσβέστες, συγγενείς και εθελοντές «σαρώνουν» την ευρύτερη περιοχή, ενώ έχουν επιστρατευτεί επίσης drone και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος.
Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό ενός 70χρονου, που αγνοείται από χθες το βράδυ, βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ηράκλειο.

Ο λόγος για τον Κώστα Καρτσωνάκη, ο οποίος είχε ραντεβού για φυσιοθεραπεία, όμως βγαίνοντας από ‘κει φέρεται να έχασε τον προσανατολισμό του, ενώ κάποιες πληροφορίες του Cretalive.gr αναφέρουν ότι είχε πέσει, και κάλεσε τον γιο του στο τηλέφωνο, όμως δεν ήταν σε θέση να δώσει ακριβές στίγμα της τοποθεσίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα το κινητό τηλέφωνο έχει κλείσει και το τελευταίο στίγμα εντοπίζεται στην περιοχή Κορακοβούνι. Σημειώνεται ότι ο εντοπισμός του στίγματος έχει απόκλιση περί τα δύο χιλιόμετρα σε ακτίνα.

Αστυνομικοί, πυροσβέστες, συγγενείς και εθελοντές «σαρώνουν» την ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό του 70χρονου, ενώ έχουν επιστρατευτεί επίσης drone και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος. Παράλληλα, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας σε μία προσπάθεια να διευκρινιστούν οι κινήσεις του 70χρονου, βγαίνοντας από το φυσικοθεραπευτήριο.

Μάλιστα για χρονικό διάστημα περίπου 1,5 ώρας εντοπίζονται οι κινήσεις του από κάμερες, με τον ίδιο να πηγαίνει από δω και από ‘κει, στην προσπάθεια του να βρει, πιθανότατα, τον προσανατολισμό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, αυτή την ώρα, οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί πέριξ της οδού Ούλοφ Πάλμε και της περιοχής Μαραθίτης.

Η αγωνία της οικογένειας του 70χρονου κορυφώνεται, ενώ απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει με τις αρχές.

 

