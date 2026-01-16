Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους από τις 19 έως τις 23 Ιανουαρίου

Σύνοψη από το

  • Κατά την περίοδο 19 Ιανουαρίου έως 23 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 85.666.878,27 ευρώ σε 104.753 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
  • Στις 21 Ιανουαρίου, ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει 196.878,27 ευρώ σε 49.251 δικαιούχους για παροχές όπως επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειας και ατυχημάτων.
  • Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα, καθώς και 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

οικονομία

πληρωμές

Τον «χάρτη» με τις πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για την ερχόμενη εβδομάδα ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας.  Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 19 Ιανουαρίου έως 23 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 85.666.878,27 ευρώ σε 104.753 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών από τους δύο οργανισμούς.

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής πληρωμές:

  • Στις 21 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 196.878,27 ευρώ σε 49.251 δικαιούχους για πληρωμή παροχών ( επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).
  • Από τις 19 Ιανουαρίου έως τις 23 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 300.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 21.000.000ευρώ σε 35.000δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000ευρώ σε 1.500μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 19.000.000ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 170.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έκρηξη περιστατικών βίας στα νοσοκομεία-Ο ΙΣΑ ζητά αστυνομική παρουσία

Είστε κρυωμένοι; Οι τροφές και τα ροφήματα που σας κάνουν χειρότερα και καθυστερούν την ανάρρωση

ΔΥΠΑ: «Ανοίγουν» περισσότερες από 8.000 θέσεις εργασίας – Όλες οι λεπτομέρειες

Νέα έκδοση εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου με εξάμηνη διάρκεια

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
13:25 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Ανακοινώθηκαν από τον e- ΕΦΚΑ οι ημερομηνίες πληρωμής

Τις ημερομηνίες για την καταβολή των κύριων και των επικουρικών συντάξεων για τον μήνα Φεβρουά...
09:55 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για την ενίσχυση απασχόλησης 10.000 ανέργων: Από σήμερα οι αιτήσεις – Ποιοι είναι δικαιούχοι

Από σήμερα (16/1) μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση για να συμμετάσχουν στο νέο π...
07:16 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

ΕΝΦΙΑ: Πώς θα μειώσετε έως 20% τον φόρο ακινήτων – Όλες οι λεπτομέρειες

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος που έχουν στη διάθεσή τους οι φορολογούμενοι για να τροποποιήσουν τα...
06:48 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

ΕΝΦΙΑ: Τα 20 «μυστικά» που οδηγούν σε έκπτωση έως και 20% για τις ασφαλισμένες κατοικίες

Έκπτωση που φτάνει έως και το 20% στον φετινό λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ μπορούν να εξασφαλίσουν οι ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι