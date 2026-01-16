Ιράν: Το παρασκήνιο γύρω από την απόφαση του Τραμπ να μην επέμβει υπέρ των διαδηλωτών – Οι συνομιλίες με τον Γουίτκοφ

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αναβάλει τα ενδεχόμενα σχέδια για αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times, το οποίο επικαλείται ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Νετανιάχου ζήτησε από τον Τραμπ να «αναβάλει οποιαδήποτε σχέδια» για στρατιωτική επίθεση. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε αργότερα ότι οι δύο ηγέτες είχαν συνομιλία μέσω τηλεφώνου, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες για τη συζήτηση.

Ο Τραμπ είχε απειλήσει να επιτεθεί στο Ιράν λόγω των ομαδικών θανάτων διαδηλωτών, που ξεσηκώθηκαν κατά του καθεστώτος πριν από δυόμισι εβδομάδες. Το Ιράν απείλησε να ανταποδώσει την επίθεση χτυπώντας το Ισραήλ, σε περίπτωση επίθεσης από τις ΗΠΑ.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ φάνηκε να υποχωρεί από την απειλή, λέγοντας ότι έλαβε διαβεβαιώσεις ότι οι δολοφονίες θα σταματήσουν. Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου μίλησαν τηλεφωνικά την ίδια μέρα και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ζήτησε από τον Τραμπ να αναβάλει την επίθεση κατά του Ιράν, σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα. Από την αναφορά δεν ήταν σαφές αν η συνομιλία έλαβε χώρα πριν ή μετά τη δήλωση του Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να ενημέρωσε το Ιράν ότι δεν θα διατάξει επίθεση εναντίον της χώρας, για τη θανατηφόρα καταστολή των διαδηλώσεων, αφού οι ηγέτες τεσσάρων αραβικών χωρών τον έπεισαν να αναστείλει τα συγκεκριμένα σχέδια.

Ο Τραμπ είχε απειλήσει να χτυπήσει το Ιράν τις τελευταίες ημέρες εάν το καθεστώς συνέχιζε να σκοτώνει τους διαδηλωτές, που ξεχύθηκαν στους δρόμους σε όλη τη χώρα, κατά του καθεστώτος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 3000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο πλαίσιο της καταστολής, αλλά ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι του είχε αναφερθεί, προφανώς από την Τεχεράνη, ότι οι δολοφονίες στο Ιράν είχαν σταματήσει και ότι το καθεστώς δεν θα εκτελούσε κανέναν διαδηλωτή.

Τι λέει το Ιράν

Ο πρέσβης του Ιράν στο Πακιστάν, Ρέζα Αμίρι Μογκαντάμ, δήλωσε σε ομιλία του κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε πακιστανικό υπουργείο ότι ο Τραμπ είχε ενημερώσει την Τεχεράνη πως δεν επιθυμεί πόλεμο και προέτρεψε το καθεστώς να επιδείξει αυτοσυγκράτηση και να μην χτυπήσει αμερικανικούς στόχους στην περιοχή.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε την Πέμπτη ότι η κυβέρνηση Τραμπ προτιμά μια διπλωματική λύση, αντί για μια στρατιωτική, στις συνεχιζόμενες εντάσεις με το Ιράν, που πυροδοτήθηκαν από τη θανατηφόρα βία του καθεστώτος εναντίον των διαδηλωτών. Όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξη κατά τη διάσκεψη του Ισραηλινο-Αμερικανικού Συμβουλίου στη Φλόριντα αν πιστεύει ότι είναι πιθανή μια στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, ο Γουίτκοφ απάντησε: «Ελπίζω να υπάρξει διπλωματική λύση. Πραγματικά το ελπίζω».

Ο Αμερικανός απεσταλμένος είπε ότι μια διπλωματική συμφωνία με το Ιράν θα αντιμετωπίσει τέσσερα ζητήματα: «Τον εμπλουτισμό ουρανίου, τους πυραύλους (οι Ιρανοί πρέπει να μειώσουν τα αποθέματά τους), το πραγματικό [πυρηνικό] υλικό που διαθέτουν, το οποίο είναι περίπου 2000 κιλά εμπλουτισμένο σε ποσοστό μεταξύ 3,67% και 60%, και τους πληρεξουσίους του στην Μέση Ανατολή.