Νορβηγία: Σοκ από το δώρο της Ματσάδο στον Τραμπ – «Επικίνδυνο, ανήκουστο ντροπιαστικό και επιζήμιο»

  • Σοκ έχει προκαλέσει στην Νορβηγία η χειρονομία της βραβευμένης με το Νόμπελ Ειρήνης Μαρίας Κορίνας Ματσάδο, να προσφέρει το βραβείο της στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
  • Η κίνηση προκάλεσε αίσθηση δυσπιστίας στα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης, με ειδικούς να την χαρακτηρίζουν «εντελώς ανήκουστο» και «έλλειψη σεβασμού» προς το βραβείο, το οποίο η Επιτροπή Νόμπελ δήλωσε ότι δεν μπορεί να μοιραστεί ή να μεταβιβαστεί.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ, που από καιρό λαχταρά το Νόμπελ Ειρήνης, δέχτηκε το μετάλλιο, με την πράξη να χαρακτηρίζεται «απίστευτα ντροπιαστική και επιζήμια» για ένα από τα σημαντικότερα βραβεία στον κόσμο.
Σοκ έχει προκαλέσει στην Νορβηγία η χειρονομία της βραβευμένης με το Νόμπελ Ειρήνης Μαρίας Κορίνας Ματσάδο, να προσφέρει το βραβείο της στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την επίσκεψή της στον Λευκό Οίκο.

Μια αίσθηση δυσπιστίας κυρίευσε τα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης και την κοινότητα των εμπειρογνωμόνων μετά την είδηση. Η Ματσάδο, με την συγκεκριμένη κίνηση εκπλήρωσε μία διακαή επιθυμία του Τραμπ, ο οποίος λαχταρούσε την τιμητική διάκριση.

«Αυτό είναι εντελώς ανήκουστο», δήλωσε η Janne Haaland Matlary, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Όσλο και πρώην πολιτικός, στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NRK. «Είναι απόλυτη έλλειψη σεβασμού προς το βραβείο εκ μέρους της», είπε, χαρακτηρίζοντας την πράξη «άσκοπη» και «αξιολύπητη», όπως μεταδίδει το Bloomberg. Η καθηγήτρια, πρώην πολιτικός, είπε ότι το  περιστατικό αντανακλά έλλειψη σεβασμού και ότι είναι «μια πράξη χωρίς νόημα, γιατί δεν μπορείς να χαρίσεις ένα βραβείο. Είναι το ίδιο το βραβείο, η τιμή να το λάβεις. Οπότε, πρέπει να πω ότι είναι πολύ αξιολύπητο», είπε.

Ο Τραμπ, ο οποίος από καιρό λαχταρά το Νόμπελ Ειρήνης, ισχυρίζεται ότι το αξίζει επειδή έλυσε πολυάριθμους πολέμους κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του. Έτσι δέχτηκε το μετάλλιο από την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας. Όταν έγινε η απονομή του βραβείου, είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ.

Το βραβείο δεν μπορεί να μοιραστεί ή να μεταβιβαστεί, ανέφερε η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ σε δήλωση την περασμένη εβδομάδα. Η Ματσάδο έχει αποκλειστεί από τη μετάβαση της ηγεσίας της Βενεζουέλας από τότε που οι αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν τον Νικολά Μαδούρο στις 3 Ιανουαρίου, αλλά δεν άγγιξαν το καθεστώς του. Η Ματσάδο έδωσε στον Τραμπ το μετάλλιο ως «αναγνώριση της μοναδικής δέσμευσής του για την ελευθερία μας», όπως δήλωσε την Πέμπτη.

Το βραβείο ειρήνης είναι αναμφισβήτητα το πιο διάσημο βραβείο στον κόσμο για τις διπλωματικές προσπάθειες. Είναι ένα από τα πέντε βραβεία Νόμπελ που θεσπίστηκαν σύμφωνα με τη διαθήκη του Άλφρεντ Νόμπελ, του Σουηδού εφευρέτη της δυναμίτιδας που πέθανε το 1896.

«Αυτό είναι απίστευτα ντροπιαστικό και επιζήμιο για ένα από τα πιο αναγνωρισμένα και σημαντικά βραβεία στον κόσμο», δήλωσε ο Ρέιμοντ Γιόχανσεν, πρώην δήμαρχος του Όσλο και μέλος του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος, σε μια ανάρτηση στο Facebook. «Η απονομή του βραβείου είναι πλέον τόσο πολιτικοποιημένη και δυνητικά επικίνδυνη, που θα μπορούσε εύκολα να νομιμοποιήσει μια αντι-ειρηνική εξέλιξη του βραβείου». Ο ίδιος χαρακτήρισε την κατάσταση «απίστευτα ενοχλητική και επιζήμια» για το Νόμπελ Ειρήνης.

Ο Trygve Slagsvold Vedum, μέλος του νορβηγικού κοινοβουλίου, δήλωσε ότι η αποδοχή του μεταλλίου από τον Τραμπ έδειξε ότι είναι ένας «κλασικός αποδιοπομπαίος τράγος που θα κοσμήσει τον εαυτό του με τα βραβεία και το έργο άλλων ανθρώπων».

Ο αμερικανός αναλυτής Eirik Lokke είπε ότι η κίνηση αυτή φαίνεται να είναι μια προσπάθεια της Ματσάδο να κερδίσει την εύνοια του Τραμπ, παρά το γεγονός ότι ο αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι δεν έχει επαρκή υποστήριξη ή σεβασμό εντός της Βενεζουέλας για να ηγηθεί της χώρας.

