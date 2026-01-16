Βενεζουέλα: Ο διευθυντής της CIA Ράτκλιφ συναντήθηκε με την προσωρινή πρόεδρο Ροδρίγκες στο Καράκας

Ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ συναντήθηκε με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας στο Καράκας για να συζητήσουν τη συνεργασία των δύο χωρών, δήλωσε, την Παρασκευή, αξιωματούχος των ΗΠΑ, μια επίσκεψη του πιο υψηλόβαθμου Αμερικανού αξιωματούχου που έχει γίνει γνωστή αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέτρεψαν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο αυτόν τον μήνα.

Ο Ράτκλιφ συναντήθηκε χθες, Πέμπτη, με την Ντέλσι Ροδρίγκες με οδηγίες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, «προκειμένου να παραδώσει το μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσβλέπουν σε μια βελτιωμένη λειτουργική σχέση», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Συζήτησαν τη συνεργασία των υπηρεσιών πληροφοριών, την οικονομική σταθερότητα και την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η Βενεζουέλα δεν θα είναι πλέον «ασφαλές καταφύγιο για αντιπάλους της Αμερικής, ιδιαίτερα για διακινητές ναρκωτικών».

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα που η ηγέτης της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, έδωσε το μετάλλιο του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης το οποίο κέρδισε, στον Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Αφότου έστειλε στρατιώτες να αιχμαλωτίσουν τον Μαδούρο, η Ουάσινγκτον έχει αποφύγει να πει αν η αντιπολίτευση θα πρέπει να αναλάβει την εξουσία, ωστόσο στο παρελθόν έχει αναφέρει ότι ο σύμμαχος της Ματσάδο, κέρδισε νόμιμα τις προεδρικές εκλογές το 2024.

Η Ροδρίγκες, που ήταν αντιπρόεδρος υπό τον Μαδούρο, ανέλαβε την προεδρία προσωρινά μετά την σύλληψη του Μαδούρο από στρατιώτες των ΗΠΑ και τη μεταφορά του στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου αναμένεται να δικαστεί για κατηγορίες σχετικές με ναρκωτικά.

Ο Τραμπ είχε τηλεφωνική συνδιάλεξη με τη Ροδρίγκες την Τετάρτη, με τους δύο ηγέτες να περιγράφουν ξεχωριστά τη συνδιάλεξη ως θετική. Η Ροδρίγκες επέκρινε προηγουμένως την κυβέρνηση Τραμπ για «απαγωγή» του Μαδούρο και ζήτησε την επιστροφή του. Ωστόσο η Ουάσινγκτον έχει πει πως είναι καλή ως προσωρινή ηγέτης προκειμένου να διατηρήσει τη σταθερότητα.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η δίωρη συνάντηση του Ράτκλιφ επικεντρώθηκε στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Βενεζουέλα.

«Ο διευθυντής [της CIA] κατέστησε σαφές ότι η Βενεζουέλα δεν μπορεί πλέον να παρέχει υποστήριξη σε διακινητές ναρκωτικών όπως το TDA», είπε ο αξιωματούχος, αναφερόμενος στην Tren de Aragua, μια εγκληματική συμμορία.

Η εφημερίδα New York Times ανέφερε πρώτη το ταξίδι του Ράτκλιφ.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)