Μέλπω Ζαρόκωστα: Η Finos Film αποχαιρετά την «πιο αριστοκρατική και φίνα παρουσία που πέρασε από τα πλατό της» – ΒΙΝΤΕΟ

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της Μέλπως Ζαρόκωστα. Η Finos Film αποχαιρετά την «πιο αριστοκρατική και φίνα παρουσία που πέρασε από τα πλατό της» με ένα βίντεο όπου περιλαμβάνονται μερικές από τις πιο σημαντικές στιγμές της σπουδαίας ηθοποιού στην μεγάλη οθόνη.

«Ένα ακόμη αντίο — κι αυτό με μεγάλη δυσκολία. Αποχαιρετούμε σήμερα την πιο αριστοκρατική και φίνα παρουσία που πέρασε από τα πλατό της Finos Film, την αγαπημένη Μέλπω Ζαρόκωστα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.

Μια πολυσχιδής καλλιτέχνις, με ήθος, αξιοπρέπεια και βαθιά καλλιέργεια, που διέπρεψε όχι μόνο ως ηθοποιός, αλλά και ως συγγραφέας και στιχουργός, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Στις καρδιές μας θα μείνουν για πάντα οι ερμηνείες της στις δεκατρείς ταινίες που γύρισε με τη Φίνος Φιλμ. Aπό τις πασίγνωστες κωμωδίες «Η Βίλλα των Οργίων», «Η Γυναίκα μου Τρελάθηκε» και «Μια Τρελλή Τρελλή Σαραντάρα», μέχρι τα κλασικά νουάρ «Ο Θάνατος θα Ξανάρθει» και «Όταν η Πόλις Πεθαίνει» — η Μέλπω Ζαρόκωστα έντυνε πάντα τις ταινίες του Φίνου με ποιότητα, γοητεία και αληθινή φινέτσα. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της..», τονίζεται στη λεζάντα της ανάρτησης.

