Πώς η ομάδα Anubis εντόπισε σε 3 ώρες τη σορό του 25χρονου Γιώργου – «Αντιμετώπιζε προβλήματα» λέει ο Κ. Γιαννόπουλος

  • Ο 25χρονος Γιώργος Κοτσαύτης, που είχε εξαφανιστεί από το Μαρούσι στις 12 Ιανουαρίου, εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Πέμπτης σε πολυκατοικία στην Αγία Παρασκευή. Η ομάδα εθελοντών Anubis εντόπισε τη σορό σε μόλις 3 ώρες.
  • Η ομάδα Anubis βρήκε τη σορό «με ανάλυση ψηφιακών τεκμηρίων» και σκιαγράφηση «ενός λειτουργικού ψυχολογικού προφίλ», αξιοποιώντας ηλεκτρονικά μέσα που προσκόμισε η οικογένεια.
  • Ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος, δήλωσε ότι ο 25χρονος «αντιμετώπιζε προσωπικά προβλήματα», «δεν είχε φίλους» και ήταν «απομονωμένος».
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΣΑΥΤΗΣ

Ο μόλις 25 ετών Γιώργος Κοτσαύτης, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από το Μαρούσι στις 12 Ιανουαρίου εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Πέμπτης σε μία έρημη – οικοδομή στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

Η ομάδα εθελοντών Anubis η οποία συμμετείχε στις έρευνες γνωστοποίησε την είδηση για τον εντοπισμό του νεκρού 25χρονου μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Το enikos.gr μίλησε με την ομάδα για το πώς μπόρεσε μέσα σε μόλις 3 ώρες να βρει τη σορό του νεαρού και δη σε ένα επί της ουσίας γιαπί.

“Με ανάλυση ψηφιακών τεκμηρίων που αφορούσε την ανάλυση των διαθέσιμων ψηφιακών ιχνών σε περιβάλλον προστατευμένο με κρυπτογράφηση. (Επίσης) Από τη χρονική, χωρική και συμπεριφορική δραστηριότητα που καταγράφηκε, κατέστη δυνατή η σκιαγράφηση ενός λειτουργικού ψυχολογικού προφίλ, το οποίο συνέβαλε στον προσανατολισμό της έρευνας πεδίου προς συγκεκριμένα σημεία ενδιαφέροντος που διενήργησε μετά από εντολή της οικογένειας μέλος της ομάδας μας”.

– Πότε είχατε το πρώτο συγκεκριμένο στοιχείο και τι ήταν αυτό, ώστε να “οδηγηθεί” αναλόγως η έρευνά σας;

“Το πρώτο στοιχείο έχει να κάνει με την ανάλυση προφίλ του αγνοούμενου το οποίο έγινε μεσημεριανές ώρες στην έδρα μας, στη συνέχεια ζητήθηκε από την οικογένεια να μας προσκομίσουν συγκεκριμένα ηλεκτρονικά μέσα τα οποία αξιοποίησε ο τεχνικός της ομάδας μας κος Νικόλαος Κρανιδιώτης και προσανατόλισαν την έρευνα των 5
συνεργείων μας με 12 άτομα και 9 σκύλους προκειμένου να ερευνηθούν ύποπτες περιοχές”.

Η ομάδα Anubis σημειώνει ότι έχει αποστείλει ηλεκτρονική αλληλογραφία στο γραφείο του αρχηγού της ΕΛΑΣ από τις 27 Νοεμβρίου του 2025 για να παρουσιάσει το έργο της, χωρίς να έχει λάβει απάντηση.

“Συλλυπητήρια στην οικογένεια και ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη τους”.

Γιαννόπουλος: Είχε προσωπικά προβλήματα – Δεν είχε φίλους

Στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 μίλησε ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού Κώστας Γιαννόπουλος, ο οποίος αποκάλυψε μεταξύ άλλων πώς ο νεαρός είχε προσωπικά προβλήματα, ενώ τόνισε ότι υπήρξε έντονη κινητοποίηση.

“Έγινε κινητοποίηση γιατί μας είπαν οι συγγενείς ότι υπάρχει πρόβλημα και κίνδυνος βγήκε missing alert και με τηλεόραση και όχι μόνο με social media. Στις 12 Ιανουαρίου έφυγε με τον πατέρα και τον αδελφό του με το αυτοκίνητο και μετά συνέχισε μόνος του. Το μεσημέρι της ίδιας μέρας έστειλε μηνύματα στη μητέρα του ότι πάει βόλτα κάπου στην Κηφισίας. Δεν επικοινώνησε μαζί του και το κινητό του ήταν απενεργοποιημένο. Στις 13 Ιανουαρίου μας κάλεσαν οι γονείς για να ενεργοποιήσουμε το amber alert”.

Στη συνέχεια ο κ. Γιαννόπουλος εξήγησε:

“Δεν είχε ξαναφύγει από το σπίτι, δεν έκανε τακτικά φυγή και αντιμετώπιζε προσωπικά προβλήματα. Δεν είχε φίλους και δεν εργαζόταν. Ενημερώσαμε τις αρχές, Τροχαία… βάλαμε τον δήμο, να είναι όλοι σε επαγρύπνηση. Έγινε αίτημα για το κινητό, αλλά λόγω του ότι είχε ακινητοποιηθεί, προσπαθούσαμε μέσω εφαρμογών τραπέζης να εντοπίσουν κάποιο στίγμα. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπόρεσε η ΔΗΕ (Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος) να κάνει κάτι περισσότερο”.

Ο δημοσιογράφος Πέτρος Κουσουλός ρώτησε τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού σχετικά με πληροφορίες που εμφάνιζαν τον 25χρονο πιεσμένο, ότι κάτι τον απασχολούσε, “τι ήταν αυτό που ανησύχησε περισσότερο απ’ όλα την οικογένεια;”.

“Δεν είχε ξανακάνει φυγή και ήταν απομονωμένος. Δεν εργαζόταν, ήταν πιεσμένος”.

Ο κ. Γιαννόπουλος επισήμανε στο τέλος ότι κάθε δύο ημέρες “ζούμε μία αγωνία για ένα παιδί, κυρίως παιδιά και ενήλικους, που λένε ότι θέλουν να κάνουν κάτι κακό. Δυστυχώς υπάρχει αυτή η πραγματικότητα”.

Το άψυχο σώμα του 25χρονου Γιώργου εντοπίστηκε σε μία άδεια πολυκατοικία – γιαπί στην ουσία στην Αγία Παρασκευή. Δείτε τις εικόνες από το σημείο:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΣΑΥΤΗΣ

15:36 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

