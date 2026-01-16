Ζελένσκι: Στο Νταβός θα μπορούσε να υπογραφεί συμφωνία με τις ΗΠΑ για τις εγγυήσεις ασφαλείας και την ευημερία της Ουκρανίας

  • Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ελπίζει να υπογράψει συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ και ένα πακέτο ευημερίας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.
  • Μια ουκρανική αντιπροσωπεία βρίσκεται καθ’ οδόν προς τις ΗΠΑ για περαιτέρω συνομιλίες, όπως γνωστοποίησε ο Ζελένσκι.
  • Ο Ουκρανός πρόεδρος προσδοκά επίσης να λάβει περισσότερες διευκρινίσεις από τις ΗΠΑ σχετικά με τη ρωσική θέση στις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό της επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας.
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στο Κίεβο ότι ελπίζει να υπογράψει μια συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ και ένα πακέτο ευημερίας στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός.

Μια ουκρανική αντιπροσωπεία βρίσκεται καθ’ οδόν προς τις ΗΠΑ για περαιτέρω συνομιλίες, είπε.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε επίσης ότι ελπίζει να λάβει περισσότερες διευκρινίσεις από τις ΗΠΑ σχετικά με τη ρωσική θέση στις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό της ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας, ανέφερε το Reuters.

13:30 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

