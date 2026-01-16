Ο Πούτιν σε ρόλο μεσολαβητή για Ιράν – Ισραήλ: Τηλεφωνική επικοινωνία με Νετανιάχου και Πεζεσκιάν

Σύνοψη από το

  • Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανέλαβε ρόλο μεσολαβητή στην κρίση Ιράν-Ισραήλ, έχοντας τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν.
  • Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συνεχίσει «τις προσήκουσες μεσολαβητικές προσπάθειες» και «να προωθήσει εποικοδομητικό διάλογο» για την άμβλυνση των εντάσεων γύρω από το Ιράν.
  • Οι προσπάθειες του Πούτιν για αποκλιμάκωση έρχονται εν μέσω μιας «πολύ τεταμένης κατάστασης» στην περιοχή, με το Ιράν να αποτελεί στρατηγικό διπλωματικό και στρατιωτικό εταίρο της Μόσχας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Πούτιν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν μίλησε σήμερα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και θα έχει επίσης τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μασούντ Πεζεσκιάν, τον πρόεδρο του Ιράν, στρατηγικό σύμμαχο της Μόσχας, σε μία προσπάθεια να εμφανισθεί ως μεσολαβητής στην κρίση που προκάλεσε το κίνημα διαμαρτυρίας και αμφισβήτησης του ιρανικού καθεστώτος και η άγρια καταστολή του.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει ενημέρωση μετά την επικοινωνία Πούτιν-Πεζεσκιάν και μίλησε για μία «πολύ τεταμένη κατάσταση» και τις «προσπάθειες» του Πούτιν «υπέρ της αποκλιμάκωσης».

Μετά την τηλεφωνική συνομιλία με τον Νετανιάχου, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συνεχίσει «τις προσήκουσες μεσολαβητικές προσπάθειες» και «να προωθήσει εποικοδομητικό διάλογο με την συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων κρατών» για την άμβλυνση των εντάσεων γύρω από το Ιράν.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν παρουσίασε προσεγγίσεις αρχών υπέρ της ενίσχυσης των πολιτικο-διπλωματικών μέτρων για την προστασία τη σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή», σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Από την έναρξη του κινήματος διαμαρτυρίας στις 28 Δεκεμβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε επανειλημμένα με στρατιωτική επέμβαση κατά της Τεχεράνης.

Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα καταγγέλλουν ότι το ιρανικό καθεστώς εφάρμοσε άγρια καταστολή των διαδηλώσεων, με χιλιάδες νεκρούς σε μία χώρα όπου το Ιντερνετ είναι μπλοκαρισμένο εδώ και μία εβδομάδα.

Το Ιράν είναι σημαντικός διπλωματικός, οικονομικός και στρατιωτικός εταίρος της Μόσχας στην Μέση Ανατολή.

Οι σχέσεις τους ενισχύθηκαν μετά την έναρξη της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο 2022. Τον Ιανουάριο 2025 υπέγραψαν συμφωνία στρατηγικής σύμπραξης για την ενίσχυση των σχέσεών τους, κυρίως στον στρατιωτικό τομέα.

Το Ιράν κατηγορείται από το Κίεβο και τους Δυτικούς ότι έχει προμηθεύσει στην Ρωσία drone Shahed και πυραύλους μικρού βεληνεκούς για τον πόλεμο που διεξάγει κατά της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ

