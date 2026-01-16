Θεσσαλονίκη: «Δεν ήταν μεθυσμένη, κόλλησε το γκάζι» λέει η μητέρα της 24χρονης οδηγού – Οι μαρτυρίες, η δίωξη και το βίντεο ντοκουμέντο

Δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση άσκησε η εισαγγελέας στη Θεσσαλονίκη σε βάρος της 24χρονης οδηγού, το αυτοκίνητο της οποίας συγκρούστηκε διαδοχικά με 15 σταθμευμένα αυτοκίνητα τα ξημερώματα της Παρασκευής στη συμβολή των οδών Μπότσαρη με Παπάφη. Το αυτοκίνητό της προσέκρουσε, επιπλέον, σε ένα περίπτερο και την τζαμαρία καταστήματος, προτού ακινητοποιηθεί.

Η 24χρονη οδηγός παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, ενώ η εισαγγελέας άσκησε εις βάρος της δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σε βαθμό πλημμελήματος.

H Τροχαία κατέγραψε τις υλικές ζημιές των σταθμευμένων οχημάτων. Εκτός από την 24χρονη στο αυτοκίνητό της επέβαιναν άλλα τρία κορίτσια. Όλες οι νεαρές γυναίκες είναι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, η οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης. Όπως έγινε γνωστό, σε έλεγχο που υποβλήθηκε με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα προέκυψε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν των επιτρεπόμενων ορίων και γι’ αυτό της επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

«Βγήκε μία κοπέλα, η οδηγός προφανώς, έντρομη και σε κατάσταση σοκ απ’ ότι κατάλαβα και έλεγε ότι κόλλησε το γκάζι, ότι πήγαινε ανεξέλεγκτα το αυτοκίνητο, δεν μπορούσε να το σταματήσει, κάτι τέτοιο», λέει ένας αυτόπτης μάρτυρας.

Οδηγός που το όχημά του παρασύρθηκε από την σφοδρή σύγκρουση, αναφέρει πως ενημερώθηκε από τα ΜΜΕ. «Το είδαμε στην τηλεόραση και με ξύπνησε η αδελφή μου να έρθω να δω. Διαλύθηκε το αμάξι», ανέφερε.

Τι λέει η μητέρα της 24χρονης

Η μητέρα της 24χρονης, σε δηλώσεις της, ανέφερε ότι η κόρη της είχε βγει για βραδινή έξοδο με τρεις φίλες της, «όπως όλα τα παιδιά, όλη η νεολαία».

«Δεν ήταν μεθυσμένη όπως λένε, είχε πιει ποσότητα ίσα με δύο μπύρες. Ήταν η κακιά στιγμή. Η κόρη μου ισχυρίζεται ότι κόλλησε το γκάζι και δεν μπορούσε να το ελέγξει. Αυτό θα φανεί και από την πραγματογνωμοσύνη. Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα. Η κόρη μου και οι φίλες της τρόμαξαν πολύ, όμως, ευτυχώς όλες είναι καλά», ανέφερε η μητέρα της οδηγού.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας καταγράφεται η στιγμή που η 24χρονη παρασέρνει 15 αυτοκίνητα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

