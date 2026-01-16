Θεσσαλονίκη: Δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση στην 24χρονη που έπεσε πάνω σε 15 αυτοκίνητα

  • Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε η 24χρονη οδηγός, η οποία προσέκρουσε σε 15 σταθμευμένα αυτοκίνητα, ένα κατάστημα κι ένα περίπτερο στην Τούμπα.
  • Η εισαγγελέας άσκησε εις βάρος της δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, η οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης.
  • Σε έλεγχο που υποβλήθηκε προέκυψε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν των επιτρεπόμενων ορίων, με αποτέλεσμα να της επιβληθούν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί η 24χρονη οδηγός, η οποία τα ξημερώματα προσέκρουσε σε 15 σταθμευμένα αυτοκίνητα, ένα κατάστημα κι ένα περίπτερο, στην περιοχή της Τούμπας.

Η εισαγγελέας άσκησε εις βάρος της δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σε βαθμό πλημμελήματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, η οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης. Όπως έγινε γνωστό, σε έλεγχο που υποβλήθηκε με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα προέκυψε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν των επιτρεπόμενων ορίων και γι’ αυτό της επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Στο σχετικό βίντεο διακρίνεται η σφοδρότητα με την οποία το αυτοκίνητο της 24χρονης πέφτει πάνω σε παρκαρισμένα οχήματα επί της οδού Μπότσαρη, εμβολίζοντάς τα πάνω στο πεζοδρόμιο.

