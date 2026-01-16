Πρόωρες εκλογές στη Βουλγαρία – Δεν σχημάτισαν κυβέρνηση τα 3 μεγάλα κόμματα

  • Πρόωρες εκλογές θα πραγματοποιηθούν στη Βουλγαρία, καθώς τα τρία μεγαλύτερα κόμματα αρνήθηκαν να αναλάβουν την ευθύνη σχηματισμού κυβέρνησης. – Το «Κίνημα για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες» (DPS) απέρριψε σήμερα την πρόταση του προέδρου Ράντεφ, αποτελώντας το τρίτο κόμμα που αρνείται να σχηματίσει κυβέρνηση αυτή την εβδομάδα. – Ο πρόεδρος Ράντεφ δήλωσε χαρακτηριστικά μετά τις απορρίψεις: «Πάμε σε εκλογές».
Ο πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ ανακοίνωσε ότι η χώρα θα πραγματοποιήσει πρόωρες εκλογές αφού τα τρία μεγαλύτερα κόμματα αρνήθηκαν να αναλάβουν την ευθύνη σχηματισμού κυβέρνησης, μετά την παραίτηση της προηγούμενης κυβέρνησης τον περασμένο μήνα, εν μέσω εκτεταμένων διαδηλώσεων.

Σήμερα, ο Ράντεφ έδωσε στο κόμμα «Κίνημα για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες» (DPS) την τελευταία ευκαιρία να προσπαθήσει να σχηματίσει κυβέρνηση, αλλά το κόμμα απέρριψε το αίτημα, το τρίτο που το έκανε αυτό, αυτή την εβδομάδα.

Κατόπιν τούτου ο Ράντεφ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πάμε σε εκλογές».

 

 

10:55 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

