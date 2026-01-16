Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που η 24χρονη μεθυσμένη οδηγός πέφτει πάνω σε οχήματα στην Τούμπα

Σύνοψη από το

  • Βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας από το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Τούμπα Θεσσαλονίκης. Μια 24χρονη οδηγός υπό την επήρεια αλκοόλ έπεσε πάνω σε 15 αυτοκίνητα, ένα περίπτερο και ένα κατάστημα.
  • Στο βίντεο διακρίνεται η σφοδρότητα με την οποία το αυτοκίνητο της 24χρονης έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα οχήματα επί της οδού Μπότσαρη, εμβολίζοντάς τα πάνω στο πεζοδρόμιο.
  • Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 4.00 τα ξημερώματα, με την 24χρονη οδηγό να είναι καλά στην υγεία της. Ωστόσο, συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Βίντεο από τη στιγμή του ασύλληπτου τροχαίου που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (16/01) στην Τούμπα στη Θεσσαλονίκη, όταν 24χρονη οδηγός υπό την επήρεια αλκοόλ έπεσε πάνω σε 15 αυτοκίνητα, ένα περίπτερο και ένα κατάστημα, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο διακρίνεται η σφοδρότητα με την οποία το αυτοκίνητο της 24χρονης πέφτει πάνω σε παρκαρισμένα οχήματα επί της οδού Μπότσαρη, εμβολίζοντάς τα πάνω στο πεζοδρόμιο.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 4.00 τα ξημερώματα στο ύψος της Παπάφη. Η 24χρονη οδηγός είναι καλά στην υγεία της, ωστόσο συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

11:08 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

