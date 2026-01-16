Αλεξανδρούπολη: Σε ευπαθείς ομάδες ως καύσιμη ύλη τα δέντρα που «λύγισαν» στην κακοκαιρία

  • Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θα διαθέσει ως καύσιμη ύλη τα δέντρα που ξεριζώθηκαν ή έσπασαν κατά το έντονο καιρικό φαινόμενο που έπληξε την πόλη τη 10η Ιανουαρίου.
  • Η διάθεση θα γίνει σε δημότες, με προτεραιότητα τις ευπαθείς ομάδες, τις πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες.
  • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά ή διά ζώσης στο Πολυκοινωνικό Κέντρο, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τη δήλωση εισοδήματος (Ε1) του έτους 2025.
Σε δημότες -με προτεραιότητα τις ευπαθείς ομάδες, τις πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες- θα διαθέσει ως καύσιμη ύλη ο Δήμος Αλεξανδρούπολης τα δέντρα που ξεριζώθηκαν ή έσπασαν κατά το έντονο καιρικό φαινόμενο που έπληξε την πόλη τη 10η Ιανουαρίου.

Δέντρα από τουλάχιστον τρία μεγάλα πάρκα της Αλεξανδρούπολης έσπασαν ή ξεριζώθηκαν και στη συνέχεια, για λόγους προστασίας και ασφάλειας των πολιτών, τεμαχίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Πολυκοινωνικό Κέντρο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τη δήλωση εισοδήματος (Ε1) του έτους 2025 ηλεκτρονικά στο [email protected] ή διά ζώσης στο Πολυκοινωνικό Κέντρο Αλεξανδρούπολης, επί της οδού Καρτάλη 2, από τις 8.00 έως τις 14.00 καθημερινά.

10:10 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

