Ιράν: Οι αρχές ζητούν μεγάλα χρηματικά ποσά για την παράδοση των σορών διαδηλωτών – Καταγγελίες-σοκ

Οικογένειες ανθρώπων που σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις στο Ιράν καταγγέλλουν στο BBC ότι οι αρχές απαιτούν μεγάλα χρηματικά ποσά προκειμένου να παραδώσουν τις σορούς για ταφή. Πηγές ανέφεραν στο BBC Persian ότι οι σοροί φυλάσσονται σε νεκροτομεία και νοσοκομεία και ότι οι δυνάμεις ασφαλείας αρνούνται να τις παραδώσουν αν οι συγγενείς δεν καταβάλουν χρήματα.

Τουλάχιστον 2.435 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε περισσότερες από δύο εβδομάδες διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα.

Μία οικογένεια στη βόρεια πόλη Ραστ δήλωσε στο BBC ότι οι δυνάμεις ασφαλείας απαίτησαν 700 εκατομμύρια τομάν (περίπου 5.000 δολάρια ή 3.700 λίρες) για την παράδοση της σορού συγγενικού τους προσώπου. Η σορός βρισκόταν στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Πουρσίνα, μαζί με τουλάχιστον άλλους 70 νεκρούς διαδηλωτές, όπως είπαν.

Στην Τεχεράνη, η οικογένεια ενός Κούρδου εποχικού εργάτη στον κατασκευαστικό κλάδο πήγε να παραλάβει τη σορό του, όμως ενημερώθηκε ότι έπρεπε να πληρώσει ένα δισεκατομμύριο τομάν (περίπου 7.000 δολάρια ή 5.200 λίρες). Η οικογένεια δήλωσε στο BBC ότι δεν είχε τη δυνατότητα να πληρώσει και αναγκάστηκε να φύγει χωρίς τη σορό του γιου της. Ένας εργάτης οικοδομών στο Ιράν κερδίζει συνήθως λιγότερα από 100 δολάρια τον μήνα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, προσωπικό νοσοκομείων έχει τηλεφωνήσει σε συγγενείς των νεκρών για να τους προειδοποιήσει να παραλάβουν άμεσα τις σορούς, πριν φτάσουν οι δυνάμεις ασφαλείας και απαιτήσουν χρήματα.

Το BBC Persian έχει στη διάθεσή του μαρτυρία για μία γυναίκα – της οποίας τα στοιχεία δεν δημοσιοποιούνται για λόγους ασφαλείας – η οποία δεν γνώριζε ότι ο σύζυγός της είχε σκοτωθεί μέχρι που δέχθηκε τηλεφώνημα στις 9 Ιανουαρίου στο κινητό του από προσωπικό νοσοκομείου. Της είπαν να έρθει γρήγορα να παραλάβει τη σορό πριν εμφανιστούν οι δυνάμεις ασφαλείας και ζητήσουν χρήματα.

Η γυναίκα πήγε στο νοσοκομείο με τα δύο παιδιά της, έβαλε τη σορό του συζύγου της στο πίσω μέρος ενός αγροτικού οχήματος και οδήγησε για επτά ώρες μέχρι την πόλη καταγωγής τους στο δυτικό Ιράν για την ταφή.  «Ήμουν στο πίσω μέρος του αγροτικού, κλαίγοντας πάνω από το σώμα του για επτά ώρες, ενώ τα παιδιά μου κάθονταν μπροστά», είπε σε συγγενή της στο Λονδίνο.

Το BBC Persian έχει επίσης λάβει πληροφορίες ότι στο νεκροτομείο Μπεχεστ-ε Ζάχρα στην Τεχεράνη, αξιωματούχοι λένε σε οικογένειες πως αν δηλώσουν ότι το παιδί τους ήταν μέλος της παραστρατιωτικής πολιτοφυλακής Μπασίτζ και σκοτώθηκε από διαδηλωτές, η σορός θα παραδοθεί χωρίς χρέωση.  «Μας ζήτησαν να συμμετάσχουμε σε φιλοκυβερνητική συγκέντρωση και να παρουσιάσουμε τη σορό ως μάρτυρα. Δεν δεχθήκαμε», ανέφερε συγγενής στο BBC.

Σε άλλη περίπτωση στην Τεχεράνη, πηγή ανέφερε στο BBC Persian ότι αρκετές οικογένειες εισέβαλαν σε νεκροτομείο, φοβούμενες ότι οι αρχές θα κρατούσαν ή θα έθαβαν τις σορούς χωρίς να τις ενημερώσουν.  «Άνοιξαν την πόρτα του νεκροτομείου και έβγαλαν τις σορούς από ασθενοφόρα», ανέφερε η πηγή. Οι οικογένειες φύλαξαν τις σορούς για ώρες στην αυλή του νοσοκομείου μέχρι να βρουν ιδιωτικά ασθενοφόρα για τη μεταφορά τους.

Το μπλακάουτ στο διαδίκτυο και τις επικοινωνίες καθιστά δύσκολη την πλήρη εικόνα των γεγονότων. Διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν έχουν πρόσβαση στη χώρα, ενώ το BBC και άλλα διεθνή μέσα δεν επιτρέπεται να κάνουν ρεπορτάζ επιτόπου.

 

