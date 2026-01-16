Τι επιδιώκει ο Τασούλας με την πρόσκληση στους πρώην πρωθυπουργούς

Σύνοψη από το

  • Ο Κωνσταντίνος Τασούλας, από την ανάληψη της Προεδρίας της Δημοκρατίας, επιδιώκει να μη απομακρυνθεί από την πολιτική πραγματικότητα, με την επίσκεψη του Κώστα Καραμανλή να δίνει το πρώτο συμβολικό στίγμα αυτής της πρόθεσης.
  • Θα ακολουθήσουν συναντήσεις με όλους τους εν ζωή πρώην πρωθυπουργούς της Μεταπολίτευσης, όπως ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Αντώνης Σαμαράς και ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ θα περάσουν την πόρτα του Προεδρικού και άλλες πολιτικές προσωπικότητες όπως ο Ευάγγελος Βενιζέλος.
  • Ο κ. ΤΑσόυλας επιδιώκει να διαμορφώσει ένα πολιτικό παράδειγμα συναίνεσης και σύνθεσης, ενώ αυτός ο ρόλος εγγυητή «στο γράμμα, αλλά και στο πνεύμα του Συντάγματος» παίρνει μεγαλύτερη αξία εν όψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Κωνσταντίνος Τασούλας

Aπό την πρώτη στιγμή που ο Κωνσταντίνος Τασούλας ανέλαβε την Προεδρία της Δημοκρατίας ήταν σαφές πως δεν ήθελε να απομακρυνθεί από την πολιτική πραγματικότητα και να απομονωθεί στα τυπικά της Ηρώδου Αττικού. Αντίθετα, με τον νέο του ρόλο, μοιάζει να είχε αποφασίσει εξαρχής πως θα συνεχίσει να συμμετέχει σε αυτήν – το ύφος και ο τρόπος για να το πετύχει έχει ήδη αρχίσει να ξεδιπλώνεται, όμως η επίσκεψη του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή στο Προεδρικό Μέγαρο έδωσε το πρώτο καθαρό, συμβολικό στίγμα.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα “Τα Νέα”, θα ακολουθήσουν, ο ένας μετά τον άλλο, όλοι οι εν ζωή πρώην πρωθυπουργοί της Μεταπολίτευσης: το ραντεβού με τον Γιώργο Παπανδρέου έχει κλειστεί για την επόμενη Τετάρτη, στις 21 του μήνα (στην Πάτρα, στη δοξολογία του Αγίου Ανδρέα, οι δύο τους είχαν εκφράσει τη διάθεση να τα πουν από κοντά), ενώ σειρά έχουν ο Αντώνης Σαμαράς, με τον οποίο ο Τασούλας έχει ήδη έρθει σε επαφή, και ο Αλέξης Τσίπρας, με τον οποίο συνομιλούν συχνά στο τηλέφωνο – όπως, χαρακτηριστικά, συνέβη στον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη. Οι συναντήσεις δεν θα περιοριστούν εκεί, καθώς και άλλες προσωπικότητες που, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, αποτελούν πόλο ή σημεία αναφοράς για τον πολιτικό κόσμο, όπως ο Ευάγγελος Βενιζέλος, θα περάσουν κι αυτοί την πόρτα του Προεδρικού Μεγάρου.

Ο Τασούλας επιδιώκει να έχει τακτική επικοινωνία με τέτοιου είδους πρόσωπα-κλειδιά, από όλους τους πολιτικούς χώρους και από το ΚΚE, στο οποίο διατηρεί άριστες σχέσεις με τον Θανάση Παφίλη, ενώ ήταν από εκείνους που πήραν τηλέφωνο την Αλέκα Παπαρήγα για περαστικά, όταν εκείνη βγήκε από το νοσοκομείο. Το επιχείρημα, φαινομενικά, είναι απλό: εκτός από τον κοινωνικό χαρακτήρα της Προεδρίας, οι συνεργάτες του λένε πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θέλει να διαμορφώσει και ένα πολιτικό παράδειγμα συναίνεσης και σύνθεσης, όταν τα πνεύματα στο Κοινοβούλιο ανάβουν.

Τα ραντεβού δημοσιοποιούνται, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για παρασκηνιακή παραπολιτική, ωστόσο αυτό το δίκτυο επικοινωνίας ενδεχομένως να επιτρέψει στον Τασούλα να λειτουργήσει αθόρυβα, στη λογική του κατευνασμού, σηκώνοντας, όταν εκτιμά πως πρέπει, το αντίστοιχο τηλέφωνο. Όσοι βέβαια παρατηρούν αυτή την κινητικότητα, βλέπουν σε αυτήν και μια προσπάθεια του Προέδρου να λειτουργήσει «για όλους», με στόχο να ξεφύγει από την ταμπέλα του κομματικού, γαλάζιου Προέδρου της Δημοκρατίας που του προσδόθηκε για τον τρόπο που επελέγη και με βάση τις ψήφους με τις οποίες εξελέγη.

Η επιδίωξη δεν είναι αποκλειστικά προσωπική. Σύμφωνα με τα “Νέα”, ένας τέτοιος ρόλος εγγυητή, «στο γράμμα, αλλά και στο πνεύμα του Συντάγματος», παίρνει μεγαλύτερη αξία εν όψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης και κυρίως, λόγω των δημοσκοπήσεων που δείχνουν το σενάριο της αυτοδυναμίας να απομακρύνεται και αυτό μιας δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης να ενισχύεται. Ο Τασούλας θα κληθεί να διαχειριστεί τουλάχιστον μια διαδικασία διερευνητικών εντολών και, πολύ πιθανό, ένα Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών – η πρόκληση είναι εκ των πραγμάτων μεγάλη και ο ΠτΔ που θα βρεθεί σε εκείνη τη θέση δεν θα πρέπει απλώς να μπορεί να – σηκώνει τηλέφωνα, αλλά να ξέρει πως κάποιος θα απαντήσει.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΟΕΔΗΝ: 800 άνθρωποι παραμένουν στα νοσοκομεία για μήνες γιατί δεν έχουν που να πάνε

Στατίνες: Πότε προκαλέσουν μυϊκούς πόνους τα χάπια για τη χοληστερίνη – Τι έδειξε νέα μελέτη

ΜΙΔΑ: Πότε αρχίζει η υποβολή δηλώσεων για 7 εκατ. ακίνητα και τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες

Νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για την ενίσχυση απασχόλησης 10.000 ανέργων: Από σήμερα οι αιτήσεις – Ποιοι είναι δικαιούχοι

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:40 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Μαρινάκης για Ανεστίδη: Δεν έχει θέση στη συνάντηση στο Μαξίμου – Πλέον έχει διαγραφεί και από τις λίστες των ανενεργών μελών της ΝΔ

«Απαγορευτικό» στον Κώστα Ανεστίδη βάζει το Μέγαρο Μαξίμου για τη συνάντηση της Δευτέρας μεταξ...
09:45 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Ανδρουλάκης: Με τη ΝΔ δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή – Η χώρα χρειάζεται άλλον άνεμο, καθαρό αέρα στα πανιά της

Τρεις «μεταρρυθμιστικές προτάσεις χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση για τη μείωση του κόστους παρ...
08:13 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Στην Καλαμάτα το επόμενο ραντεβού Σαμαρά – Καραμανλή – Ποια μηνύματα θα εκπέμψει η νέα κοινή εμφάνιση των δύο πρώην πρωθυπουργών

Πριν από δυόμισι χρόνια, ένα ανοιξιάτικο μεσημέρι του 2023, σε διαφορετικό από το σημερινό εσω...
07:36 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Κρίσεις Ενόπλων Δυνάμεων: Εκατοντάδες αποστρατείες Συνταγματαρχών και Στρατηγός – έκπληξη στην ΑΣΔΥΣ

Οι έκτακτες κρίσεις των Ενόπλων Δυνάμεων ολοκληρώνονται, με τους Συνταγματάρχες να μειώνονται ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι