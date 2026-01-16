Λατινοπούλου: Κατήγγειλε τους γείτονές της για κάμερες που κατέγραφαν το σπίτι της – Συνελήφθη ζευγάρι

  • Συνελήφθησαν δύο άτομα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.
  • Η σύλληψη έγινε έπειτα από καταγγελία της προέδρου της Φωνής Λογικής, Αφροδίτης Λατινοπούλου, η οποία ανέφερε ότι οι γείτονές της είχαν εγκαταστήσει κάμερες που κατέγραφαν ιδιωτικό χώρο της οικίας της.
  • Κατά τη νομότυπη έρευνα στην οικία του ζευγαριού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κάμερες ασφαλείας με ισάριθμες κάρτες μνήμης.
Για παραβίαση προσωπικών δεδομένων συνελήφθησαν δύο άτομα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για 55χρονο και μία γυναίκα 51 ετών, που καταγγέλθηκαν προηγουμένως από την πρόεδρο της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Σύμφωνα με την καταγγελία, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., είχαν εγκαταστήσει δύο κάμερες ασφαλείας στην οικία τους στον Δήμο Θερμαϊκού που κατέγραφαν ιδιωτικό χώρο της οικίας της κα Λατινοπούλου, καθώς και κοινόχρηστο χώρο του συγκροτήματος κατοικιών όπου διαμένουν.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, σε νομότυπη έρευνα της οικίας τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κάμερες ασφαλείας με ισάριθμες κάρτες μνήμης.

10:10 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

