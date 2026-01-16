Νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για την ενίσχυση απασχόλησης 10.000 ανέργων: Από σήμερα οι αιτήσεις – Ποιοι είναι δικαιούχοι

  • Από σήμερα, Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026, αρχίζουν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ που αφορά στην ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης με 10.000 θέσεις εργασίας, με έμφαση στις άνεργες μητέρες ανήλικων τέκνων.
  • Το πρόγραμμα επιχορηγεί ιδιωτικές επιχειρήσεις για την πρόσληψη 10.000 ανέργων γυναικών 18 ετών και άνω, κυρίως μητέρων ανήλικων τέκνων έως 15 ετών, δημιουργώντας 5.000 θέσεις πλήρους και 5.000 μερικής απασχόλησης.
  • Η διάρκεια του προγράμματος έχει οριστεί στους 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης τριών μηνών, ενώ το ποσό επιχορήγησης φτάνει έως το 80% του μηνιαίου μισθολογικού κόστους, με ανώτατο όριο τα 1.004,80 ευρώ μηνιαίως για μακροχρόνια ανέργους ή μητέρες.
Από σήμερα (16/1) μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση για να συμμετάσχουν στο νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ που αφορά στην ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης με 10.000 θέσεις εργασίας με έμφαση στις άνεργες μητέρες ανήλικων τέκνων.

Η αίτηση μπορεί να γίνει εδώ.

Το πρόγραμμα αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων γυναικών ηλικίας 18 ετών και άνω, με έμφαση σε μητέρες ανήλικων τέκνων ηλικίας έως 15 ετών. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα δημιουργηθούν 5.000 νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και 5.000 νέες θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης.

Οι δικαιούχοι 

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργοδότες οι οποίοι ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα. Το Πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 101.813.625 ευρώ χρηματοδοτείται από πόρους της ΔΥΠΑ με σκοπό την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Η διάρκεια και η επιχορήγηση

Η διάρκεια του προγράμματος έχει οριστεί στους 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης τριών μηνών.

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 70% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους της ωφελούμενης με ανώτατο όριο τα 879,20 ευρώ μηνιαίως (δηλ. με συνολικές αποδοχές έως 10.550,40 ευρώ ετησίως και έως 13.188 ευρώ σε περίπτωση τρίμηνης επιμήκυνσης του προγράμματος) για άνεργες εγγεγραμμένες στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ έως 12 μήνες. Σε περίπτωση που η ωφελούμενη είναι μακροχρόνια άνεργη ή/και μητέρα ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου έως 15 ετών, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο τα 1.004,80 ευρώ μηνιαίως (δηλ. με συνολικές αποδοχές έως 12.057,60 ευρώ ετησίως και έως 15.072 ευρώ σε περίπτωση τρίμηνης επιμήκυνσης του προγράμματος).

Σε περίπτωση μερικής απασχόλησης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για όλες τις κατηγορίες ωφελούμενων γυναικών, με ανώτατο όριο τα 680 ευρώ μηνιαίως (δηλ. με συνολικές αποδοχές έως 8.160 ευρώ ετησίως σε περίπτωση 12 μηνης απασχόλησης και έως 10.200 ευρώ σε περίπτωση τρίμηνης επιμήκυνσης του προγράμματος).

 

 

