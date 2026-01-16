Σητεία: Σήμερα η κηδεία του 16χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο – Απολογείται ο ανήλικος οδηγός του αυτοκινήτου

  • Σήμερα (16/01) συγγενείς και φίλοι του άτυχου 16χρονου Γιάννη αναμένεται να του πουν το τελευταίο «αντίο» στην Σητεία, ενώ ο 16χρονος οδηγός του μοιραίου οχήματος απολογείται ενώπιον της Δικαιοσύνης.
  • Ο ανήλικος οδηγός, που δεν διέθετε δίπλωμα, φέρεται να έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου λόγω υπερβολικής ταχύτητας, με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί και να ανατραπεί πολλές φορές. Αντιμετωπίζει κατηγορίες επικίνδυνης οδήγησης και ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε βαθμό κακουργήματος.
  • Για το αδίκημα της παραμέλησης ανηλίκου παραπέμπονται και οι γονείς του οδηγού, ενώ ο ίδιος φέρεται να έχει παραδεχτεί στους αστυνομικούς ότι οδηγούσε επικίνδυνα και έχασε τον έλεγχο σε ανοιχτή στροφή.
Σήμερα (16/1) συγγενείς και φίλοι του άτυχου 16χρονου Γιάννη, που έχασε την ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην Σητεία, αναμένεται να του πουν το τελευταίο «αντίο».

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα, Παρασκευή, στις 2 μ.μ., στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Σητείας. Συγγενείς, φίλοι, συμμαθητές και πλήθος κόσμου θα βρεθούν στον ναό για να αποχαιρετήσουν τον Γιάννη, συμπαραστεκόμενοι στους γονείς του, που καλούνται να διαχειριστούν την ανείπωτη απώλεια του μοναχογιού τους.

Σύμφωνα με το creta24, την ίδια ώρα, ενώ η πόλη ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει το άτυχο παιδί, ενώπιον της Δικαιοσύνης οδηγείται σήμερα και ο 16χρονος που φέρεται να οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο στην Ερημούπολη Σητείας. Ο ανήλικος κατηγορούμενος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της επικίνδυνης οδήγησης και της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε βαθμό κακουργήματος και, μετά την προθεσμία που έλαβε, απολογείται σήμερα, Παρασκευή. Παράλληλα, για το αδίκημα της παραμέλησης ανηλίκου παραπέμπονται και οι γονείς του, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο Γιάννης είχε βγει βόλτα με τέσσερις φίλους του, έχοντας πάρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου του πατέρα του, χωρίς εκείνος να το γνωρίζει. Η παρέα των πέντε ανηλίκων επέστρεφε από το Παλαίκαστρο, όταν, από λάθος, βρέθηκε σε ερημικό σημείο στην περιοχή της Ερημούπολης. Στο τιμόνι του μοιραίου οχήματος βρισκόταν ένας 16χρονος φίλος του θύματος, ο οποίος δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης. Σε ανοιχτή στροφή και ενώ το αυτοκίνητο είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα, ο ανήλικος οδηγός έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί της πορείας του και να ακολουθήσει μια σφοδρή ακολουθία ανατροπών — περίπου οκτώ, σύμφωνα με μαρτυρίες — μετατρέποντας μια απλή βόλτα σε ανείπωτη τραγωδία.

«Είχαμε ξεκινήσει μια βόλτα για το Βάι. Στη διαδρομή τρακάραμε. Δε θυμάμαι πώς έγινε καν. Είχα χάσει τις αισθήσεις μου», είπε μιλώντας στην τηλεόραση του Alpha ο 15χρονος τραυματίας, ο οποίος καθόταν στο πίσω κάθισμα, στη μέση, έχοντας τον άτυχο Γιάννη στα αριστερά του, και ο οποίος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) όντας ο πιο σοβαρά τραυματισμένος.

Ο 15χρονος εκτινάχθηκε από το παράθυρο και προσέκρουσε σε βράχο, βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο. Από τα συντρίμμια ανασύρθηκαν και οι υπόλοιποι τρεις επιβάτες, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρύτερα.

Ο 16χρονος οδηγός, ο οποίος υπέστη σοκ μόλις συνειδητοποίησε την κατάληξη του φίλου του, συνελήφθη και βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με κακουργηματικές διώξεις για πρόκληση θανατηφόρου τροχαίου και επικίνδυνη οδήγηση άνευ αδείας. Το αλκοτέστ στο οποίο υπεβλήθη ήταν αρνητικό, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Συγκλονίζει η φερόμενη κατάθεσή του στους αστυνομικούς, όπου φέρεται να παραδέχτηκε ότι οδηγούσε επικίνδυνα. «Έτρεχα στην ευθεία από Βάι προς Ερημούπολη. Σε μία ανοικτή στροφή έχασα τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να αρχίσει να κάνει τούμπες», φέρεται να υποστήριξε.

