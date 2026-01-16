Συνταγή για το κορυφαίο comfort food: Η χορταστική σούπα με κοτόπουλο και κρέμα γάλακτος που θα φτιάχνετε όλον τον χειμώνα

Σύνοψη από το

  • Μια χορταστική σούπα με κοτόπουλο και κρέμα γάλακτος αναδεικνύεται ως το κορυφαίο comfort food του χειμώνα.
  • Η κρεμώδης και αλμυρή γεύση της προέρχεται από ένα χορταστικό μείγμα λαχανικών, κοτόπουλου, και την προσθήκη τυριών όπως Cheddar και μοτσαρέλα, καθώς και μπέικον.
  • Η συνταγή απαιτεί μόλις 40 λεπτά συνολικό χρόνο και απλά βήματα, ενώ σερβίρεται με πλούσια γαρνιτούρα από τυρί Cheddar, μπέικον και crackers.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μαρίνα Σίσκου

timeout

Συνταγή για το κορυφαίο comfort food: Η χορταστική σούπα με κοτόπουλο και κρέμα γάλακτος και που θα φτιάχνετε όλον τον χειμώνα. Φωτογραφία: Pexels
Συνταγή για το κορυφαίο comfort food: Η χορταστική σούπα με κοτόπουλο και κρέμα γάλακτος και που θα φτιάχνετε όλον τον χειμώνα. Φωτογραφία: Pexels

H καλύτερη σούπα για τον χειμώνα, χρειάζεται κονσέρβες σούπας του εμπορίου, ένα ψητό κοτόπουλο και γίνεται σε τέσσερα, απλά βήματα.

Συνταγή του Gordon Ramsay για πικάντικα μεξικάνικα αυγά – Θα απογειώσει το κυριακάτικο brunch

Γευστικά, με τον κρεμώδη και αλμυρό ζωμό της, είναι η τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε απλά υλικά και εκλεπτυσμένες γεύσεις.

Η σούπα του “ενός εκατομμυρίου δολαρίων” – όπως ονομάστηκε στον ιστότοπο με συνταγές allrecipes, είναι τόσο νόστιμη, που δεν αποκλείεται να στεναχωρηθείτε όταν ο χειμώνας τελειώσει.

Συνταγή για την ουκρανική παραδοσιακή σούπα Μπορς με παντζάρια, μοσχάρι και χοιρινό
  • Χρόνος προετοιμασίας: 15 λεπτά
  • Χρόνος μαγειρέματος: 25 λεπτά
  • Συνολικός χρόνος: 40 λεπτά
  • Μερίδες: 10

 

Tι κάνει τη σούπα τόσο ακαταμάχητη;

Αν είστε λάτρεις των πλούσιων και χορταστικών γευμάτων, τότε αυτή η συνταγή αξίζει να μπει στο εβδομαδιαίο σας μενού.

Συνταγή για μοσχαράκι στιφάδο που λιώνει στο στόμα

Ένα χορταστικό μείγμα λαχανικών συνδυάζεται με έναν κρεμώδη, γεμάτο γεύση ζωμό και κομμάτια αλμυρού κοτόπουλου, δημιουργώντας ένα απίστευτα λαχταριστό πιάτο.

Η νοστιμιά της σούπας προέρχεται από έναν συνδυασμό έντονων μπαχαρικών, όπως το καγιέν, και από την γλυκιά και καπνιστή γεύση του μπέικον.

Η σούπα με κοτόπουλο, τυρί Cheddar, η ξινή κρέμα και το τριμμένο κρεμώδες μοτσαρέλα προσθέτουν μια λαχταριστή πλούσια γεύση στον ζωμό, κάνοντάς τον την πιο ζεστή επιλογή για μια κρύα νύχτα.

Τα υλικά από πάνω, όπως τυρί Cheddar, μπέικον, φρέσκα κρεμμυδάκια και τριμμένα Ritz crackers, προσφέρουν ακόμα περισσότερη γεύση. Αυτή η σούπα προστίθεται στην οικογένεια των συνταγών “εκατομμυρίων δολαρίων” του allrecipes.

Ακολουθήστε αυτά τα τέσσερα απλά βήματα για να ετοιμάσετε ένα πιάτο απόλαυσης και κορεσμού:

  • Μαγειρέψτε τα λαχανικά.
  • Ξεκινήστε μαγειρεύοντας το ψιλοκομμένο κρεμμύδι και το σέλινο σε βούτυρο σε μια μεγάλη κατσαρόλα για 4-5 λεπτά.
  • Προσθέστε αλάτι και πιπέρι.
  • Προσθέστε τα υπόλοιπα υλικά και σιγοβράστε.
  • Ανακατέψτε τις ψιλοκομμένες πατάτες, τη συμπυκνωμένη σούπα κοτόπουλου κρέμας, τη σούπα με τυρί cheddar, το ζωμό κοτόπουλου και τα μπαχαρικά.
  • Σιγοβράστε για 5 λεπτά και προσθέστε το ψιλοκομμένο κοτόπουλο και το μπέικον.
  • Χαμηλώστε τη θερμοκρασία και σιγοβράστε, ανακατεύοντας κατά διαστήματα, για άλλα 15-20 λεπτά.
  • Προσθέστε την ξινή κρέμα και τη κρεμώδη μοτσαρέλα.
  • Αφαιρέστε από τη φωτιά.
    Σερβίρετε με υλικά από πάνω. Σερβίρετε με τριμμένο τυρί Cheddar, θρυμματισμένο μπέικον, φρέσκα κρεμμυδάκια και τριμμένα Ritz crackers.
  • Αυτή η σούπα είναι κρεμώδης, τυρένια, πλούσια και αλμυρή, και παρ’ όλα αυτά η βάση της είναι το  ψητό κοτόπουλο και έτοιμες κονσέρβες σούπας.
  • Διακοσμήστε την με θρυμματισμένα Ritz crackers, κομμένα φρέσκα κρεμμυδάκια, θρυμματισμένο μπέικον και τυρί Cheddar, και ναι, θα νιώσετε ότι έχετε ανακαλύψει θησαυρό.

Υλικά

  • 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο
  • 1/2 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
  • 2 κλωνάρια σέλινο, ψιλοκομμένα
  • Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι, κατά προτίμηση
  • 2 φλιτζάνια πατάτες, κομμένες σε κύβους
  • 1 κονσέρβα σούπας τυρί τσένταρ
  • 4 φλιτζάνια ζωμό κοτόπουλου
  • 1 κουταλιά της σούπας Cajun καρύκευμα
  • 1 κουταλάκι του γλυκού σκόνη σκόρδου
  • 1 κουταλάκι του γλυκού σκόνη κρεμμυδιού
  • 4 φλιτζάνια κομμένο κοτόπουλο από ψητό κοτόπουλο, ή όσο θέλετε
  • 5 λωρίδες μπέικον, ψημένες και ψιλοκομμένες
  • 1/2 φλιτζάνι ξινή κρέμα
  • 1/2 φλιτζάνι τριμμένο μαλακό μοτσαρέλα

Για το γαρνίρισμα:

  • 1/4 φλιτζάνι τριμμένο τυρί Cheddar
  • Μαγειρεμένο και θρυμματισμένο μπέικον
  • Φρέσκα κρεμμυδάκια, σε φέτες
  • Βουτυρωμένα μπισκότα, όπως τα Ritζ, θρυμματισμένα

Οδηγίες:

  • Σε μια κατσαρόλα, λιώνουμε το βούτυρο και προσθέτουμε το κρεμμύδι και το σέλινο.
  • Σοτάρουμε για 3-4 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν.
  • Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι, πατάτες και τον ζωμό κοτόπουλου.
  • Σιγοβράζουμε μέχρι οι πατάτες να μαλακώσουν, περίπου 15-20 λεπτά.
  • Προσθέτουμε τις σούπες τυρί και κρέμα κοτόπουλου, το Cajun καρύκευμα, σκόνη σκόρδου, σκόνη κρεμμυδιού και το κοτόπουλο.
  • Ανακατεύουμε καλά και αφήνουμε να βράσει για 5 λεπτά.
  • Ρίχνουμε την ξινή κρέμα και το τυρί μοτσαρέλα και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσουν.
  • Προσθέτουμε το μπέικον και ανακατεύουμε καλά.
  • Σερβίρουμε με γαρνίρισμα τυρί τσένταρ, μπέικον, κρεμμυδάκια και θρυμματισμένα μπισκότα Ritz.

Διατροφικά Στοιχεία (ανά μερίδα)

  • 416 Θερμίδες
  • 25g Λίπος
  • 17g Υδατάνθρακες
  • 33g Πρωτεΐνη

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

4 ασκήσεις στο κρεβάτι που πρέπει να μπορείτε να κάνετε μετά τα 60 για να έχετε μακροζωία

ΣΦΕΕ: Καθοριστική χρονιά το 2026 για τον τομέα του φαρμάκου

ΕΝΦΙΑ: Πώς θα μειώσετε έως 20% τον φόρο ακινήτων – Όλες οι λεπτομέρειες

Έρχονται τα πορτοκαλί τιμολόγια – Ποιους αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
09:00 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Το ραντεβού έγινε εφιάλτης – «Μου έλεγε πόσο καλύτερος ήταν ο κόσμος όταν οι γυναίκες δεν είχαν πιστωτικές κάρτες και δικαίωμα ψήφου»

Πριν από μερικές μέρες, η TikToker Dani (@dani.coco) βγήκε ραντεβού με έναν άνδρα που φαινόταν...
03:00 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Τα ζώδια σήμερα, Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026: Τοξότες, πείτε αυτό που θέλετε χωρίς να δίνετε πολλές και περιττές εξηγήσεις

Τι θα συμβεί σήμερα Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετ...
21:00 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί αυτές τις 4 ημερομηνίες, είναι στοργικοί και προστατευτικοί

Είμαστε κοινωνικά όντα, επιθυμώντας την αγάπη και τη σύνδεση, παρά τις επιφανειακές διαφορές μ...
20:00 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Παπούτσια σουέντ: Πώς να εξαφανίσετε τους λεκέδες με ένα προϊόν από το μπάνιο σας

Αγαπάτε τα σουέντ παπούτσια για το στυλ τους, αλλά τα αποφεύγετε λόγω της δύσκολης συντήρησής ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι