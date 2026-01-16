Συνταγή για το κορυφαίο comfort food: Η χορταστική σούπα με κοτόπουλο και κρέμα γάλακτος που θα φτιάχνετε όλον τον χειμώνα

H καλύτερη σούπα για τον χειμώνα, χρειάζεται κονσέρβες σούπας του εμπορίου, ένα ψητό κοτόπουλο και γίνεται σε τέσσερα, απλά βήματα.

Γευστικά, με τον κρεμώδη και αλμυρό ζωμό της, είναι η τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε απλά υλικά και εκλεπτυσμένες γεύσεις.

Η σούπα του “ενός εκατομμυρίου δολαρίων” – όπως ονομάστηκε στον ιστότοπο με συνταγές allrecipes, είναι τόσο νόστιμη, που δεν αποκλείεται να στεναχωρηθείτε όταν ο χειμώνας τελειώσει.

Χρόνος προετοιμασίας: 15 λεπτά

Χρόνος μαγειρέματος: 25 λεπτά

Συνολικός χρόνος: 40 λεπτά

Μερίδες: 10

Tι κάνει τη σούπα τόσο ακαταμάχητη;

Αν είστε λάτρεις των πλούσιων και χορταστικών γευμάτων, τότε αυτή η συνταγή αξίζει να μπει στο εβδομαδιαίο σας μενού.

Ένα χορταστικό μείγμα λαχανικών συνδυάζεται με έναν κρεμώδη, γεμάτο γεύση ζωμό και κομμάτια αλμυρού κοτόπουλου, δημιουργώντας ένα απίστευτα λαχταριστό πιάτο.

Η νοστιμιά της σούπας προέρχεται από έναν συνδυασμό έντονων μπαχαρικών, όπως το καγιέν, και από την γλυκιά και καπνιστή γεύση του μπέικον.

Η σούπα με κοτόπουλο, τυρί Cheddar, η ξινή κρέμα και το τριμμένο κρεμώδες μοτσαρέλα προσθέτουν μια λαχταριστή πλούσια γεύση στον ζωμό, κάνοντάς τον την πιο ζεστή επιλογή για μια κρύα νύχτα.

Τα υλικά από πάνω, όπως τυρί Cheddar, μπέικον, φρέσκα κρεμμυδάκια και τριμμένα Ritz crackers, προσφέρουν ακόμα περισσότερη γεύση. Αυτή η σούπα προστίθεται στην οικογένεια των συνταγών “εκατομμυρίων δολαρίων” του allrecipes.

Ακολουθήστε αυτά τα τέσσερα απλά βήματα για να ετοιμάσετε ένα πιάτο απόλαυσης και κορεσμού:

Μαγειρέψτε τα λαχανικά.

Ξεκινήστε μαγειρεύοντας το ψιλοκομμένο κρεμμύδι και το σέλινο σε βούτυρο σε μια μεγάλη κατσαρόλα για 4-5 λεπτά.

Προσθέστε αλάτι και πιπέρι.

Προσθέστε τα υπόλοιπα υλικά και σιγοβράστε.

Ανακατέψτε τις ψιλοκομμένες πατάτες, τη συμπυκνωμένη σούπα κοτόπουλου κρέμας, τη σούπα με τυρί cheddar, το ζωμό κοτόπουλου και τα μπαχαρικά.

Σιγοβράστε για 5 λεπτά και προσθέστε το ψιλοκομμένο κοτόπουλο και το μπέικον.

Χαμηλώστε τη θερμοκρασία και σιγοβράστε, ανακατεύοντας κατά διαστήματα, για άλλα 15-20 λεπτά.

Προσθέστε την ξινή κρέμα και τη κρεμώδη μοτσαρέλα.

Αφαιρέστε από τη φωτιά.

Σερβίρετε με υλικά από πάνω. Σερβίρετε με τριμμένο τυρί Cheddar, θρυμματισμένο μπέικον, φρέσκα κρεμμυδάκια και τριμμένα Ritz crackers.

Αυτή η σούπα είναι κρεμώδης, τυρένια, πλούσια και αλμυρή, και παρ' όλα αυτά η βάση της είναι το ψητό κοτόπουλο και έτοιμες κονσέρβες σούπας.

Διακοσμήστε την με θρυμματισμένα Ritz crackers, κομμένα φρέσκα κρεμμυδάκια, θρυμματισμένο μπέικον και τυρί Cheddar, και ναι, θα νιώσετε ότι έχετε ανακαλύψει θησαυρό.

Υλικά

2 κουταλιές της σούπας βούτυρο

1/2 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 κλωνάρια σέλινο, ψιλοκομμένα

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι, κατά προτίμηση

2 φλιτζάνια πατάτες, κομμένες σε κύβους

1 κονσέρβα σούπας τυρί τσένταρ

4 φλιτζάνια ζωμό κοτόπουλου

1 κουταλιά της σούπας Cajun καρύκευμα

1 κουταλάκι του γλυκού σκόνη σκόρδου

1 κουταλάκι του γλυκού σκόνη κρεμμυδιού

4 φλιτζάνια κομμένο κοτόπουλο από ψητό κοτόπουλο, ή όσο θέλετε

5 λωρίδες μπέικον, ψημένες και ψιλοκομμένες

1/2 φλιτζάνι ξινή κρέμα

1/2 φλιτζάνι τριμμένο μαλακό μοτσαρέλα

Για το γαρνίρισμα:

1/4 φλιτζάνι τριμμένο τυρί Cheddar

Μαγειρεμένο και θρυμματισμένο μπέικον

Φρέσκα κρεμμυδάκια, σε φέτες

Βουτυρωμένα μπισκότα, όπως τα Ritζ, θρυμματισμένα

Οδηγίες:

Σε μια κατσαρόλα, λιώνουμε το βούτυρο και προσθέτουμε το κρεμμύδι και το σέλινο.

Σοτάρουμε για 3-4 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν.

Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι, πατάτες και τον ζωμό κοτόπουλου.

Σιγοβράζουμε μέχρι οι πατάτες να μαλακώσουν, περίπου 15-20 λεπτά.

Προσθέτουμε τις σούπες τυρί και κρέμα κοτόπουλου, το Cajun καρύκευμα, σκόνη σκόρδου, σκόνη κρεμμυδιού και το κοτόπουλο.

Ανακατεύουμε καλά και αφήνουμε να βράσει για 5 λεπτά.

Ρίχνουμε την ξινή κρέμα και το τυρί μοτσαρέλα και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσουν.

Προσθέτουμε το μπέικον και ανακατεύουμε καλά.

Σερβίρουμε με γαρνίρισμα τυρί τσένταρ, μπέικον, κρεμμυδάκια και θρυμματισμένα μπισκότα Ritz.

Διατροφικά Στοιχεία (ανά μερίδα)