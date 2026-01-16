Αγρότες: Το παρασκήνιο και οι διεργασίες μέχρι το ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τη Δευτέρα – Η ατζέντα που θα βάλουν στο τραπέζι της συζήτησης

Με «αυτονόητους όρους που δεν αλλάζουν» και πρώτο στη λίστα να είναι ανοιχτοί οι δρόμοι και οι κρίσιμες υποδομές, όπως τα τελωνεία, ανά την επικράτεια, «κλείδωσε» για τη Δευτέρα (19/1) στις 13:00 η συνάντηση των «σκληρών» των μπλόκων με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Καθ’ οδόν προς το ραντεβού της Δευτέρας, συνεχίζονται οι παρασκηνιακές διεργασίες τόσο μεταξύ κυβερνητικών στελεχών και αγροτοσυνδικαλιστών όσο και στις τάξεις του αγροτικού κόσμου. Διότι ο κατάλογος των προσώπων που θα καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου εκ μέρους του αγροτικού κόσμου – είτε ως «κυρίως» μέλη της Επιτροπής, είτε ως «παρατηρητές»- δεν έχει οριστικοποιηθεί πλήρως. Η επίσημη κυβερνητική φωνή επανέλαβε πάντως χθες ότι δεν θα πρέπει να συμμετέχουν στη συνάντηση πρόσωπα ελεγχόμενα ή πρόσωπα τα οποία έχουν παραβατικές συμπεριφορές.

Με την επισήμανση της κυβέρνησης ότι δεν πρόκειται για «φοβερά προαπαιτούμενα» στην πρώτη περίπτωση προφανώς «φωτογραφίζει» τον επικεφαλής του μπλόκου των Μαλγάρων, Κώστα Ανεστίδη και στη δεύτερη περίπτωση τον πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Μαγνησίας, Κώστα Τερζάκη.

Αν και ο πρώτος εντάσσεται στις «κόκκινες γραμμές» του Μαξίμου ειδικά μετά και το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας με τον Κώστα Ανεστίδη να εξυβρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το μπλόκο των Μαλγάρων τον εντάσσει μέχρι στιγμής στη λίστα εκπροσώπων- με ό, τι αυτό συνεπάγεται για μια πιθανή νέα εμπλοκή, όπως αναφέρει η εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ».

Κινήσεις εκτόνωσης

Εν αναμονή ολοκλήρωσης των τελικών διαβουλεύσεων για την επίλυση κάθε πιθανής εκκρεμότητας έως τη Δευτέρα, οι δύο πλευρές έκριναν ότι είναι προς το συμφέρον τους να δείξουν πως συμβάλλουν σε κινήσεις εκτόνωσης και με εκατέρωθεν υποχωρήσεις να μη χρεωθούν στα μάτια της κοινωνίας την ευθύνη μιας οριστικής τορπίλης στον διάλογο.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν επιφυλάξεις των δύο πλευρών για τις προθέσεις τους- ενδεικτική η στάση αναμονής των κυβερνώντων μέχρι να δουν στην πράξη τη δέσμευση των αγροτοκτηνοτρόφων για ανοιχτούς δρόμους – ενώ ύστερα από τρία προσκλητήρια για διάλογο που έπεσαν στο κενό ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδωσε κομματικές σκοπιμότητες.

Η ατζέντα των αγροτών

Εφόσον δεν υπάρξει εμπλοκή της τελευταίας στιγμής, το ραντεβού της Δευτέρας προδιαγράφεται δύσκολο με δεδομένο ότι οι αγρότες θα πιέσουν στο μέγιστο απαριθμώντας σειρά προβλημάτων – από το αυξημένο κόστος παραγωγής και τις συνέπειες της συμφωνίας Mercosur έως το μείζον θέμα της ευλογιάς για τους κτηνοτρόφους.

Το Μαξίμου δεν λύνει το δικό του «μπλόκο» που ξεκάθαρα έχει στήσει σε περαιτέρω παρεμβάσεις με δημοσιονομικό κόστος. Ό, τι ανακοινώθηκε στο προηγούμενο ραντεβού, είναι βελτιωτικές κινήσεις στα ήδη εξαγγελθέντα μέτρα και κατά τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη «άλλα μέτρα δεν υπάρχουν».

Όπως τόνισε ο ίδιος, «εφόσον υπάρξουν παρατηρήσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε τεχνικές λύσεις χωρίς δημοσιονομικό κόστος, μπορούν να γίνουν δεκτές», ενώ στο τραπέζι αναμένονται τα τοπικά ζητήματα.

Στο μεταξύ η κυβέρνηση απορρίπτει την κριτική περί έλλειψης αντιπροσωπευτικότητας στην προ ημερών συνάντηση των 25 αγροτοκτηνοτρόφων με τον Πρωθυπουργό – «ξύδι σε όσους δεν τους νοιάζει το καλό των αγροτών και του κάθε ανθρώπου», σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

Ενόσω τα στοιχήματα της επόμενης ημέρας στις σχέσεις κυβέρνησης – αγροτών μένουν ανοιχτά, αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα, στις 21 Ιανουαρίου, η ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής για την πρωθυπουργική πρόταση να συσταθεί διακομματική επιτροπή για τον πρωτογενή τομέα.

Όπως και να έχει έως τη Δευτέρα γίνονται ζυμώσεις στα μπλόκα για την κατάρτιση της λίστας με τους εκπροσώπους των αγροτοκτηνοτρόφων που θα πάνε στο ραντεβού με τον Πρωθυπουργό, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν κινήσεις αποκλιμάκωσης με άνοιγμα δρόμων πριν από τη συνάντηση.