Αδημοσίευτο βίντεο από φυλή του Αμαζονίου – Δεν έχουν έρθει σε επαφή με κανέναν

  • Ένα πρωτοφανές βίντεο υψηλής ευκρίνειας μιας φυλής του Αμαζονίου που δεν είχε έρθει σε επαφή με κανέναν ήρθε στο φως, χαρακτηριζόμενο ως «παγκόσμια πρωτιά» από τον οικολόγο Πολ Ροσολί. Μέχρι τώρα, τα πλάνα από τέτοιες φυλές ήταν θολά και τραβηγμένα από μακριά με απαρχαιωμένο εξοπλισμό.
  • Στο βίντεο, η φυλή εμφανίζεται σε μια παραλία μέσα από ένα σύννεφο πεταλούδων, κινούμενη αρχικά με συντονισμένη προσοχή και αναλύοντας την πιθανή απειλή. Ωστόσο, η ένταση γρήγορα διαλύεται και αντικαθίσταται από την περιέργεια, με μέλη της φυλής να δείχνουν ακόμη και να διασκεδάζουν.
  • Εκτιμάται ότι υπάρχουν περίπου 200 ομάδες που δεν έχουν έρθει σε επαφή με τον κόσμο, κυρίως στον Αμαζόνιο, όπου η άμεση επαφή μπορεί να είναι θανατηφόρα λόγω ασθενειών. Οι πρόσφατες θεάσεις έχουν αυξηθεί καθώς η βιομηχανική δραστηριότητα επεκτείνεται βαθύτερα στο απομακρυσμένο δάσος, μειώνοντας τις ζώνες ασφαλείας.
Ένα πρωτοφανές βίντεο υψηλής ευκρίνειας μιας φυλής του Αμαζονίου που δεν είχε έρθει σε επαφή με κανέναν ήρθε στο φως σε πρόσφατη συνέντευξη μεταξύ ενός Αμερικανού οικολόγου και του podcaster Lex Fridman.

Ο συγγραφέας Πολ Ροσολί έχει περάσει δύο δεκαετίες εργαζόμενος στον Αμαζόνιο και λέει ότι αυτή η στιγμή ήταν μια από τις πιο βαθιές εμπειρίες που είχε ποτέ.

«Για να βγάλει νόημα οτιδήποτε από όλα αυτά, έπρεπε να σας δείξω αυτό το βίντεο… Δεν έχει προβληθεί ποτέ πριν. Είναι παγκόσμια πρωτιά», είπε στον Fridman.

Μέχρι τώρα, τα πλάνα από φυλές που δεν έχουν έρθει σε επαφή με την περιοχή ήταν πιο θολά καθώς συνήθως είναι τραβηγμένα από μακριά με απαρχαιωμένο εξοπλισμό κάμερας.

«Το μόνο πράγμα που έχετε δει ποτέ είναι αυτές οι θολές εικόνες… από 100 μέτρα μακριά… και εμείς καθόμαστε εκεί με, ξέρετε, 800 χιλιοστά με τηλεμετατροπέα 2x», συνεχίζει ο Rosolie.

Στο βίντεο, η φυλή είναι σε μια παραλία μέσα από ένα κυριολεκτικό σύννεφο πεταλούδων. Κινούνται με συντονισμένη προσοχή, σαρώνοντας τους ξένους ενώ προσπαθούν να διαβάσουν κάθε λεπτομέρεια και να αναλύσουν την πιθανή απειλή.

«Κοίτα πώς κινούνται. Κοίτα πώς δείχνουν. Κοίτα τον με το τόξο του», λέει, δείχνοντας έναν άνδρα που χτυπούσε ένα βέλος.

Λέει ότι στην αρχή, όλα έμοιαζαν σαν να επρόκειτο να ξεσπάσουν και να γίνουν βίαια. Η ένταση γρήγορα διαλύεται και αντικαθίσταται από την περιέργεια, με μερικά από τα μέλη της φυλής να δείχνουν ακόμη και να διασκεδάζουν.

«Αυτοί είναι πολεμιστές… φαινόταν πραγματικά έτοιμοι για βία. Και τώρα στέκονται όλοι χαλαροί… και χαμογελούν», λέει ο Rosolie.

200 ομάδες δεν έχουν έρθει σε επαφή με τον κόσμο

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σχεδόν 200 ομάδες που δεν έχουν έρθει σε επαφή με τον κόσμο, οι περισσότερες από αυτές στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου σε όλη τη Βραζιλία και το Περού.

Επειδή η άμεση επαφή μπορεί να είναι θανατηφόρα, η γνώση σχετικά με αυτές τις κοινότητες προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από δορυφορικές εικόνες, εναέρια παρακολούθηση και αναφορές από γειτονικές αυτόχθονες ομάδες.

Επειδή η άμεση επαφή μπορεί να είναι θανατηφόρα, η γνώση σχετικά με αυτές τις κοινότητες προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από δορυφορικές εικόνες, εναέρια παρακολούθηση και αναφορές από γειτονικές αυτόχθονες ομάδες.
Youtube/Lex Clips

Το 2018, ο 26χρονος Αμερικανός ιεραπόστολος Τζον Άλεν Τσάου σκοτώθηκε ενώ προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τους Σεντινελέζους στο Νησί Βόρειο Σέντινελ, μία από τις πιο απομονωμένες κοινότητες ιθαγενών στον κόσμο.

Παρά την αυστηρή απαγόρευση προσέγγισης του νησιού από την Ινδία, ο Τσάου πλήρωσε ψαράδες για να τον βγάλουν στην ακτή. Προσπάθησε να συστηθεί και να κηρύξει τον Χριστιανισμό , αφήνοντας πίσω του δώρα και καταγράφοντας τη συνάντηση στο ημερολόγιό του.

Αλλά οι Σεντινελέζοι, οι οποίοι είναι γνωστοί για το ότι εκτοξεύουν βέλη σε ξένους αμέσως μόλις τον δουν, απάντησαν με βία και σκότωσαν τον Τσάου λίγο μετά την απόβασή του. Το σώμα του δεν ανακτήθηκε ποτέ.

Η ιστορία δείχνει ότι ακόμη και σύντομες συναντήσεις μπορούν να προκαλέσουν κοινές ασθένειες που είναι σχετικά ακίνδυνες για τα ανεπτυγμένα έθνη, αλλά είναι θανατηφόρες για φυλές χωρίς προηγούμενη έκθεση και ανοσία.

Οι βιολόγοι φοβούνται ότι η εισαγωγή ενός ιού θα μπορούσε να οδηγήσει σε γρήγορες και μερικές φορές σε ολικές απώλειες πληθυσμού σε φυλές που δεν έχουν έρθει σε επαφή με τον κόσμο.

Οι πρόσφατες θεάσεις έχουν αυξηθεί καθώς η βιομηχανική δραστηριότητα επεκτείνεται βαθύτερα στο απομακρυσμένο δάσος. Η παράνομη υλοτομία, η εξόρυξη και οι οδοί διακίνησης ναρκωτικών έχουν μειώσει τις ζώνες ασφαλείας που κάποτε κρατούσαν αυτές τις ομάδες απομονωμένες.

