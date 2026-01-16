Οργή στην Ισλανδία για το αστείο του νέου Αμερικανού πρέσβη για την «52η πολιτεία»

Χιλιάδες άνθρωποι υπέγραψαν αίτημα εκφράζοντας την οργή τους, αφότου ο υποψήφιος του Ντόναλντ Τραμπ για πρέσβης στην Ισλανδία φέρεται να αστειεύτηκε ότι η σκανδιναβική χώρα θα έπρεπε να γίνει η 52η πολιτεία των ΗΠΑ.

Την Τετάρτη, ώρες πριν από την συνάντηση κορυφαίων αξιωματούχων από τη Γροιλανδία και τη Δανία με τις ΗΠΑ με την ελπίδα να αποκρούσουν τις απειλές του Τραμπ να καταλάβει το νησί της Αρκτικής, το ειδησεογραφικό πρακτορείο Politico ανέφερε ότι είχε ακούσει για σκέψεις σχετικά με ένα άλλο σκανδιναβικό νησί.

«Ακούσαμε ότι ο πρώην βουλευτής Μπίλι Λονγκ, υποψήφιος του Τραμπ για πρέσβης στην Ισλανδία, αστειεύτηκε στα μέλη στην αίθουσα χθες το βράδυ ότι η Ισλανδία θα είναι η 52η πολιτεία και ότι αυτός θα είναι κυβερνήτης», έγραψε το Politico στο πρωινό του ενημερωτικό δελτίο.

Η αντίδραση στο Ρέικιαβικ ήταν άμεση. Σε δήλωσή του προς τον Guardian, το υπουργείο Εξωτερικών της Ισλανδίας δήλωσε ότι επικοινώνησε με την πρεσβεία των ΗΠΑ για διευκρινίσεις. «Το υπουργείο Εξωτερικών επικοινώνησε με την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ισλανδία για να επαληθεύσει την αλήθεια των φερόμενων σχολίων», ανέφερε.

Σε μια αίτηση που καλεί την υπουργό Εξωτερικών της Ισλανδίας, Katrín Gunnarsdóttir, να απορρίψει τον Long ως πρέσβη στη χώρα, οι επικριτές ανέφεραν: «Αυτά τα λόγια, που είπε ο Billy Long, τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ορίσει ως πρέσβη στην Ισλανδία, μπορεί να ειπώθηκαν ως αστείο. Ωστόσο, είναι προσβλητικά για την Ισλανδία και τον ισλανδικό λαό, που έπρεπε να αγωνιστεί για την ελευθερία του και ήταν πάντα φίλος των Ηνωμένων Πολιτειών», αναφέρει η αίτηση.

Μέσα σε λίγες ώρες από την έναρξή του, περισσότεροι από 3.200 άνθρωποι υπέγραψαν την αίτηση, υποστηρίζοντας την έκκληση προς τις ΗΠΑ να «ορίσουν ένα άλλο άτομο που δείχνει μεγαλύτερο σεβασμό για την Ισλανδία και τον ισλανδικό λαό».