Οργή στην Ισλανδία για το αστείο του νέου Αμερικανού πρέσβη για την «52η πολιτεία»

Σύνοψη από το

  • Χιλιάδες άνθρωποι υπέγραψαν αίτημα εκφράζοντας την οργή τους, αφότου ο υποψήφιος του Ντόναλντ Τραμπ για πρέσβης στην Ισλανδία φέρεται να αστειεύτηκε ότι η σκανδιναβική χώρα θα έπρεπε να γίνει η 52η πολιτεία των ΗΠΑ.
  • Η αντίδραση στο Ρέικιαβικ ήταν άμεση, με χιλιάδες ανθρώπους να υπογράφουν αίτημα και το υπουργείο Εξωτερικών της Ισλανδίας να επικοινωνεί με την πρεσβεία των ΗΠΑ για διευκρινίσεις.
  • Η αίτηση τονίζει ότι, αν και τα σχόλια μπορεί να ειπώθηκαν ως αστείο, «είναι προσβλητικά για την Ισλανδία και τον ισλανδικό λαό, που έπρεπε να αγωνιστεί για την ελευθερία του και ήταν πάντα φίλος των Ηνωμένων Πολιτειών».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

πρώην βουλευτής Μπίλι Λονγκ, υποψήφιος του Τραμπ για πρέσβης στην Ισλανδία,
Ο πρώην βουλευτής Μπίλι Λονγκ, υποψήφιος του Τραμπ για πρέσβης στην Ισλανδία. Φωτογραφία: Reuters

Χιλιάδες άνθρωποι υπέγραψαν αίτημα εκφράζοντας την οργή τους, αφότου ο υποψήφιος του Ντόναλντ Τραμπ για πρέσβης στην Ισλανδία φέρεται να αστειεύτηκε ότι η σκανδιναβική χώρα θα έπρεπε να γίνει η 52η πολιτεία των ΗΠΑ.

Την Τετάρτη, ώρες πριν από την συνάντηση κορυφαίων αξιωματούχων από τη Γροιλανδία και τη Δανία με τις ΗΠΑ με την ελπίδα να αποκρούσουν τις απειλές του Τραμπ να καταλάβει το νησί της Αρκτικής, το ειδησεογραφικό πρακτορείο Politico ανέφερε ότι είχε ακούσει για σκέψεις σχετικά με ένα άλλο σκανδιναβικό νησί.

«Ακούσαμε ότι ο πρώην βουλευτής Μπίλι Λονγκ, υποψήφιος του Τραμπ για πρέσβης στην Ισλανδία, αστειεύτηκε στα μέλη στην αίθουσα χθες το βράδυ ότι η Ισλανδία θα είναι η 52η πολιτεία και ότι αυτός θα είναι κυβερνήτης», έγραψε το Politico στο πρωινό του ενημερωτικό δελτίο.

Η αντίδραση στο Ρέικιαβικ ήταν άμεση. Σε δήλωσή του προς τον Guardian, το υπουργείο Εξωτερικών της Ισλανδίας δήλωσε ότι επικοινώνησε με την πρεσβεία των ΗΠΑ για διευκρινίσεις. «Το υπουργείο Εξωτερικών επικοινώνησε με την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ισλανδία για να επαληθεύσει την αλήθεια των φερόμενων σχολίων», ανέφερε.

Σε μια αίτηση που καλεί την υπουργό Εξωτερικών της Ισλανδίας, Katrín Gunnarsdóttir, να απορρίψει τον Long ως πρέσβη στη χώρα, οι επικριτές ανέφεραν: «Αυτά τα λόγια, που είπε ο Billy Long, τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ορίσει ως πρέσβη στην Ισλανδία, μπορεί να ειπώθηκαν ως αστείο. Ωστόσο, είναι προσβλητικά για την Ισλανδία και τον ισλανδικό λαό, που έπρεπε να αγωνιστεί για την ελευθερία του και ήταν πάντα φίλος των Ηνωμένων Πολιτειών», αναφέρει η αίτηση.

Μέσα σε λίγες ώρες από την έναρξή του, περισσότεροι από 3.200 άνθρωποι υπέγραψαν την αίτηση, υποστηρίζοντας την έκκληση προς τις ΗΠΑ να «ορίσουν ένα άλλο άτομο που δείχνει μεγαλύτερο σεβασμό για την Ισλανδία και τον ισλανδικό λαό».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

4 ασκήσεις στο κρεβάτι που πρέπει να μπορείτε να κάνετε μετά τα 60 για να έχετε μακροζωία

ΣΦΕΕ: Καθοριστική χρονιά το 2026 για τον τομέα του φαρμάκου

ΕΝΦΙΑ: Πώς θα μειώσετε έως 20% τον φόρο ακινήτων – Όλες οι λεπτομέρειες

Έρχονται τα πορτοκαλί τιμολόγια – Ποιους αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
06:44 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Ιράν στο ΣΑ του ΟΗΕ: Κάθε πράξη επιθετικότητας θα αντιμετωπιστεί με ανάλογη απάντηση – ΗΠΑ: Στεκόμαστε στο πλευρό του ιρανικού λαού

Ο πρέσβης του Ιράν στο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ανέφερε ότι κάθε πράξη επιθετικότητας α...
06:23 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Κολομβία: Ο ELN δηλώνει έτοιμος για συμμαχία ανταρτών σε περίπτωση αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης

Ο επικεφαλής του ELN, μιας από τις μεγαλύτερες ένοπλες παρατάξεις της Κολομβίας, είπε χθες στο...
06:08 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ ανοικτά του Όρεγκον

Σεισμός μεγέθους 6,2 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής ανοιχτά των ακτών του Όρεγ...
05:30 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Ντόναλντ Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης που του παρέδωσε η Μαρία Κορίνα Ματσάδο: «Μια τόσο υπέροχη χειρονομία αμοιβαίου σεβασμού»

Συνάντηση με έντονο πολιτικό και συμβολικό χαρακτήρα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στον Λευκό Οί...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι