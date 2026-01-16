Θεσσαλονίκη: Οδηγός έπεσε πάνω σε…15 σταθμευμένα αυτοκίνητα και κατέληξε σε τζαμαρία  – Δείτε βίντεο

Σύνοψη από το

  • Οδηγός στη Θεσσαλονίκη «παραμάζωμα» πήρε 15 σταθμευμένα οχήματα και στη συνέχεια το αυτοκίνητό της κατέληξε σε τζαμαρία στην Κάτω Τούμπα.
  • Τα σταθμευμένα οχήματα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές, με κομμάτια από λαμαρίνες να είναι διασκορπισμένα, ενώ η οδηγός είναι καλά στην υγεία της.
  • Η Τροχαία διερευνά τα αίτια της πρόσκρουσης, εξετάζοντας το ενδεχόμενο η οδηγός να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.
Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη

«Παραμάζωμα» πήρε ούτε ένα, ούτε δύο… αλλά 15 σταθμευμένα οχήματα οδηγός στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην Κάτω Τούμπα. Στη συνέχεια το αυτοκίνητό της κατέληξε σε τζαμαρία, αλλά ευτυχώς είναι καλά στην υγεία της.

Όπως φαίνεται στα πλάνα που μετέδωσε το OPEN και η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά, τα αυτοκίνητα έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές, με κομμάτια από λαμαρίνες να είναι διασκορπισμένα στο οδόστρωμα και το πεζοδρόμιο.

Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν είδαν σε τι κατάσταση βρίσκονταν τα αυτοκίνητά τους.

Η Τροχαία διερευνά τα αίτια που η οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και έπεσε πάνω στα παρκαρισμένα οχήματα. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Δείτε βίντεο:

 

