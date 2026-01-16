Κρίσεις Ενόπλων Δυνάμεων: Εκατοντάδες αποστρατείες Συνταγματαρχών και Στρατηγός – έκπληξη στην ΑΣΔΥΣ

Οι έκτακτες κρίσεις των Ενόπλων Δυνάμεων ολοκληρώνονται, με τους Συνταγματάρχες να μειώνονται κατά πολύ. Πάνω από 300 αξιωματικοί βγαίνουν στην αποστρατεία, κατ’ εφαρμογή του νέου δόγματος του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του ΓΕΕΘΑ, που θέλει λιγότερους αξιωματικούς και περισσότερους υπαξιωματικούς και κατώτερους. Ωστόσο, η μεγαλύτερη έκπληξη έρχεται από ΑΣΔΥΣ, όπου για πρώτη φορά αναλαμβάνει αξιωματικός προερχόμενος από τα Σώματα.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Με τις πρόσφατες έκτακτες κρίσεις των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, έτους 2026, μειώνεται κατά 372 ο συνολικός αριθμός των Αξιωματικών – Συνταγματάρχες Πλοίαρχοι και Σμήναρχοι και από τους τρεις κλάδους.

Η μείωση έγινε στο πλαίσιο της εφαρμογής του Νόμου 5265/2026 («Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή»), με στόχο την εκλογίκευση της αντιστοιχίας βαθμού – καθηκόντων και τη σταδιακή εξάλειψη του φαινομένου της ανεστραμμένης πυραμίδας.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν κύκλοι του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στον βαθμό Συνταγματάρχη και αντίστοιχων των τριών Κλάδων παρέμεινε μεγάλος αριθμός Υγειονομικών (Ιατροί και Νοσηλευτές), προκειμένου να συνεχιστεί η παροχή υπηρεσιών Υγείας υψηλού επιπέδου στα μέλη της Στρατιωτικής Οικογένειας, καθώς και στην ελληνική κοινωνία, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Το πρώτο μεγάλο «κύμα» εξορθολογισμού έγινε τον Ιανουάριο του 2025, όπου η μείωση ήταν ακόμη πιο δραστική. Τότε αποστρατεύθηκαν συνολικά 793 ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματικοί. Η κατανομή των αποστρατειών του 2025 ήταν:

369 Συνταγματάρχες (ΣΞ)

191 Πλοίαρχοι (ΠΝ)

185 Σμήναρχοι (ΠΑ)

48 Ταξίαρχοι (και αντίστοιχοι των άλλων κλάδων)

Μέσα σε δύο χρόνια, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων έχει μειώσει το σώμα των ανώτερων αξιωματικών κατά περισσότερα από 1.160 άτομα.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, στόχος είναι να υπάρχει αναλογία 0,8 προς 1 στις θέσεις ευθύνης, ώστε να μην υπάρχει υπερπληθώρα βαθμοφόρων στα μετόπισθεν.

Διαπιστώθηκε ότι μόνο το 16,6% του προσωπικού υπηρετούσε σε αμιγώς επιχειρησιακές μονάδες (πλοία, μοίρες, μάχιμα τάγματα), ενώ το υπόλοιπο 83,4% βρισκόταν σε επιτελεία.

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, η μείωση των οργανικών θέσεων και το κλείσιμο μη αποδοτικών στρατοπέδων στοχεύουν στην εξοικονόμηση εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα κατευθυνθούν στις μισθολογικές αυξήσεις των νέων στελεχών και στον εξοπλισμό.

Θα πρέπει να σημειώσουμε, ωστόσο, ότι παρά τη μείωση των αξιωματικών, υπάρχει έντονος προβληματισμός για το «κύμα παραιτήσεων» στους Υπαξιωματικούς και τα χαμηλόβαθμα στελέχη, καθώς οι νέες ρυθμίσεις του 2026 προκάλεσαν ανησυχία για τη βαθμολογική τους εξέλιξη.

Μεγάλη έκπληξη, όμως, είχαμε στην ΑΣΔΥΣ.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του Στρατού Ξηράς, αξιωματικός προέλευσης ΣΣΕ (Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων) από τα Σώματα προάγεται στον βαθμό του Αντιστρατήγου και αναλαμβάνει τη διοίκηση της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ), που αποτελεί τον μοναδικό Μείζονα Σχηματισμό Διοικητικής Μέριμνας του Στρατού Ξηράς.

Ο Αντιστράτηγος Αθανάσιος Σαπλαούρας, προερχόμενος από το Σώμα Εφοδιασμού-Μεταφορών, τοποθετήθηκε επικεφαλής του σχηματισμού που υλοποιεί τις στρατηγικές επιλογές στα θέματα Διοικητικής Μέριμνας (ΔΜ) στο επιχειρησιακό επίπεδο, ενώ παρέχει υποστήριξη σε τακτικό επίπεδο στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Η Διοικητική Μέριμνα στον Στρατό Ξηράς αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα για τη διεξαγωγή χερσαίων επιχειρήσεων και παρέχει την υποστήριξη που απαιτείται για τη διατήρηση της εμπλοκής των χερσαίων αλλά πολλές φορές και των λοιπών (Ναυτικών, Αεροπορικών) δυνάμεων, σε όλο το εύρος του επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Υπό την έννοια αυτή αποτελεί πολλαπλασιαστή ισχύος, αυξάνει το ηθικό και τη Μαχητική Ικανότητα (ΜΙ) του στρατεύματος. Η ΑΣΔΥΣ υλοποιεί τις στρατηγικές επιλογές στα θέματα ΔΜ εξασφαλίζοντας τη συνέχεια των επιχειρήσεων και την υποστήριξη των σχηματισμών στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Η τοποθέτηση αξιωματικού προέλευσης ΣΣΕ των Σωμάτων στη διοίκηση της ΑΣΔΥΣ συνιστά θεσμική τομή και εξέλιξη και σύμφωνα με στρατιωτικούς κύκλους αντανακλά την αναγνώριση του κρίσιμου ρόλου της διοικητικής μέριμνας και των Σωμάτων στη διατήρηση της συνολικής μαχητικής ισχύος του Στρατού Ξηράς. Για πρώτη φορά, η ηγεσία της διοικητικής μέριμνας και της επιχειρησιακής υποστήριξης ανατίθεται σε αξιωματικό που προέρχεται από τον χώρο που υπηρετεί διαχρονικά αυτό ακριβώς το αντικείμενο.

Η επιλογή αυτή αποτυπώνει την αναγνώριση ότι τα Σώματα δεν αποτελούν απλώς υποστηρικτικό σκέλος, αλλά αναπόσπαστο και καθοριστικό μέρος της μαχητικής ισχύος του Στρατού Ξηράς.