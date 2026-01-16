Στην Καλαμάτα το επόμενο ραντεβού Σαμαρά – Καραμανλή – Ποια μηνύματα θα εκπέμψει η νέα κοινή εμφάνιση των δύο πρώην πρωθυπουργών

  • Νέα σινιάλα αναμένονται από την Καλαμάτα, όπου ο Κώστας Καραμανλής θα συναντηθεί με τον Αντώνη Σαμαρά στις 2 Φεβρουαρίου, με την ευκαιρία των εορτασμών της πολιούχου και την πιθανή ανακήρυξή του σε επίτιμο δημότη.
  • Κάθε κοινή εμφάνιση των δύο πρώην πρωθυπουργών δημιουργεί «στιγμιότυπα ειδικής βαρύτητας για τον κεντροδεξιό και δεξιότερο χώρο», ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι θα υπάρξουν δηλώσεις από τους ίδιους.
  • Το Μαξίμου αποφεύγει σχόλια, ωστόσο η συνάντηση θα υποδηλώσει την εγγύτητα των δύο ανδρών, με το κυβερνητικό στρατόπεδο να αναμένει τις εξελίξεις εν μέσω αναζήτησης εσωτερικής νηνεμίας στη ΝΔ.
Στην Καλαμάτα το επόμενο ραντεβού Σαμαρά – Καραμανλή – Ποια μηνύματα θα εκπέμψει η νέα κοινή εμφάνιση των δύο πρώην πρωθυπουργών

Πριν από δυόμισι χρόνια, ένα ανοιξιάτικο μεσημέρι του 2023, σε διαφορετικό από το σημερινό εσωκομματικό περιβάλλον στη ΝΔ, ο Αντώνης Σαμαράς καθόταν για μεζέδες στο ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εκείνο το τετ-α-τετ έδινε σήμα συστράτευσης δυνάμεων ενόψει τότε της εθνικής εκλογικής αναμέτρησης με απλή αναλογική.

Από μία άλλη συνάντηση, που αναμένεται στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα σε μερικές ημέρες, αυτή τη φορά ανάμεσα σε δύο πρώην πρωθυπουργούς, επίκεινται, σύμφωνα με την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», νέα σινιάλα- και η αποκωδικοποίησή τους. Και αυτό γιατί στην έδρα του Αντώνη Σαμαρά σκοπεύει να βρεθεί ο Κώστας Καραμανλής με την ευκαιρία των εορτασμών της πολιούχου, της Υπαπαντής, στις 2 Φεβρουαρίου και με την επίσκεψη του Μακεδόνα πολιτικού να συνδυάζεται, εκτός απροόπτου, με πρωτοβουλία ανακήρυξής του σε επίτιμο δημότη Καλαμάτας.

Κάθε φορά ύστερα από τις Ευρωεκλογές του 2024 που εφάπτονται οι τροχιές Καραμανλή – Σαμαρά με κοινές παρουσίες και απουσίες δημιουργούνται στιγμιότυπα ειδικής βαρύτητας για τον κεντροδεξιό και δεξιότερο χώρο. Το ίδιο αναμένεται σε μία συγκυρία που η κυβέρνηση Μητσοτάκη λειτουργεί υπό πιέσεις, επιδιώκοντας επαναπροσεγγίσεις με απογοητευμένους ψηφοφόρους του 2023.

Θα υπάρξουν δηλώσεις

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι από την Καλαμάτα θα υπάρξουν δηλώσεις των πρώην, κατά την πρώτη για φέτος κοινή δημόσια εμφάνιση- σημειωτέον στο περιθώριο των περσινών αντίστοιχων εκδηλώσεων, ο Αντώνης Σαμαράς «κατακεραύνωνε» την «υποκρισία» και τα «ψέματα» που οδηγούν σε «πολιτική κατρακύλα», περιγράφοντας μια «βαριά ατμόσφαιρα στην κοινωνία και την Πολιτεία».

Τελευταία φορά που Καραμανλής και Σαμαράς κινήθηκαν σε ενιαία γραμμή ήταν προ μηνός, όταν ο Καραμανλής επαναλάμβανε παρατηρήσεις που κάνει συχνά περί θεσμικής κρίσης, εξειδικεύοντας λίγο τις μομφές του προς το Μαξίμου, ενόσω ο Σαμαράς άφηνε αιχμές για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στο Αγροτικό.

Παρότι το Μαξίμου αποφεύγει σχόλια για την κινητικότητα Καραμανλή – Σαμαρά, εφόσον γίνει το ραντεβού της 2ας Φεβρουαρίου δεν θα χωρούν παρερμηνείες ως προς την εγγύτητά τους, αν και αυτό δεν σημαίνει πλήρη ταύτιση.

Μεταξύ άλλων γιατί ο Μεσσήνιος φέρεται ακόμα να σταθμίζει την προοπτική δημιουργίας κόμματος, με δεδομένη τη ρήξη χωρίς επιστροφή με τη σημερινή ηγεσία της ΝΔ. Στιγμιότυπα και δηλώσεις από την Καλαμάτα προφανώς αναμένουν και στο κυβερνητικό στρατόπεδο, σε μια φάση στην οποία είναι ζητούμενο η εσωτερική νηνεμία στη ΝΔ. Ενδεικτικές είναι, σύμφωνα με τους καλά γνωρίζοντες, οι δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη που εμμέσως «κάρφωσε» άφαντους στα δύσκολα γαλάζιους, με την αποστροφή ότι αν ο Μητσοτάκης διώξει υπουργούς που δεν βγαίνουν μπροστά, «θα μείνουμε πέντε στο Υπουργικό Συμβούλιο».

