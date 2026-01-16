Κίνηση: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα – Πού υπάρχουν προβλήματα

Δύσκολη είναι η κατάσταση στους δρόμους της Αττικής, όπου η κίνηση από νωρίς το πρωί είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό.

Συγκεκριμένα, μποτιλιάρισμα σημειώνεται και στα δύο ρεύμα στον Κηφισό, κυρίως από το ύψος του Αιγάλεω έως το ύψος των Αγίων Αναργύρων.

Στη λεωφόρο Κηφισίας, «κολλημένοι» είναι οι οδηγοί στο ύψος της Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα.

Η ίδια εικόνα επικρατεί και στο κέντρο της Αθήνας, όπου στο «κόκκινο» είναι η Βασ. Κωνσταντίνου και η Βασ. Σοφίας.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, καθώς και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

