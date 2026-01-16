Γιώργος Σεϊταρίδης: «Κατέβηκα στην Αθήνα για να καταλάβω αν αγαπάω ακόμα το θέατρο»

Τον λόγο που αποφάσισε να επιστρέψει στην Αθήνα από το Πήλιο, όπου ζούσε τα προηγούμενα χρόνια, εξήγησε ο Γιώργος Σεϊταρίδης, δηλώνοντας πως μετακόμισε για να διαπιστώσει εάν εν τέλει αγαπάει ακόμα το θέατρο.

Ο ηθοποιός σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» στο Action24 είπε τα εξής:.

«Έμεινα λίγο στο εξωτερικό, δεν θα επέλεγα να μείνω σε άλλη χώρα. Μου αρέσει το χάος της Ελλάδας, το χάος της Αθήνας. Κατέβηκα ξανά στην Αθήνα για να πάρω την απάντηση- λίγο εγωιστικά για μένα- αν αγαπάω ακόμα το θέατρο. Επειδή το έργο που παίζω τώρα (σ.σ. «Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν;») είναι μεγάλο, είχε πολλή πρόβα. Αισθάνομαι ότι βγήκε πολύ καλό. Είμαστε 17 ηθοποιοί, που είμαστε δυο ώρες ασταμάτητα επί σκηνής».