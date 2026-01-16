Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου από δομή φιλοξενίας

Σύνοψη από το

  • Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση ενός ανηλίκου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών στη Θεσσαλονίκη.
  • Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 15/01/2026 και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του παιδιού που εξαφανίστηκε.
  • Ο Ali Abdullah, ύψους 1.50 μ., έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια, ενώ είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου από δομή φιλοξενίας

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση ενός ανηλίκου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών στη Θεσσαλονίκη.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 15/01/2026 και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του παιδιού που εξαφανίστηκε από τον χώρο φιλοξενίας στη Θεσσαλονίκη.

Ο Ali (ον) Abdullah (επ) έχει ύψος 1.50 μ., έχει κανονικό βάρος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

4 ασκήσεις στο κρεβάτι που πρέπει να μπορείτε να κάνετε μετά τα 60 για να έχετε μακροζωία

ΣΦΕΕ: Καθοριστική χρονιά το 2026 για τον τομέα του φαρμάκου

ΕΝΦΙΑ: Πώς θα μειώσετε έως 20% τον φόρο ακινήτων – Όλες οι λεπτομέρειες

Έρχονται τα πορτοκαλί τιμολόγια – Ποιους αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:35 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Κίνηση: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα – Πού υπάρχουν προβλήματα

Δύσκολη είναι η κατάσταση στους δρόμους της Αττικής, όπου η κίνηση από νωρίς το πρωί είναι ιδι...
08:32 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Το παρασκήνιο και οι διεργασίες μέχρι το ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τη Δευτέρα – Η ατζέντα που θα βάλουν στο τραπέζι της συζήτησης

Με «αυτονόητους όρους που δεν αλλάζουν» και πρώτο στη λίστα να είναι ανοιχτοί οι δρόμοι και οι...
07:25 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Οδηγός έπεσε πάνω σε…15 σταθμευμένα αυτοκίνητα και κατέληξε σε τζαμαρία  – Δείτε βίντεο

«Παραμάζωμα» πήρε ούτε ένα, ούτε δύο… αλλά 15 σταθμευμένα οχήματα οδηγός στη Θεσσαλονίκη και σ...
07:08 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 16 Ιανουαρίου

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου σήμερα και σύμφωνα με το  εορτολόγιο γιορτάζουν όσες φέρουν το όνομα: ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι