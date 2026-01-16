Το ραντεβού έγινε εφιάλτης – «Μου έλεγε πόσο καλύτερος ήταν ο κόσμος όταν οι γυναίκες δεν είχαν πιστωτικές κάρτες και δικαίωμα ψήφου»

Πριν από μερικές μέρες, η TikToker Dani (@dani.coco) βγήκε ραντεβού με έναν άνδρα που φαινόταν να ψάχνει για… γυναίκα της δεκαετίας του 1950.

Σύμφωνα με την Dani, αυτός ο τύπος είπε ότι όλα ήταν πιο απλά και εύκολα όταν οι γυναίκες δεν μπορούσαν να ψηφίζουν ή να έχουν πιστωτικές κάρτες.

Με ειρωνεία, η Dani πρόσθεσε ότι οι γυναίκες δεν θα έπρεπε να έχουν και δουλειά. Δυστυχώς, αυτός νόμιζε ότι σοβαρολογούσε και της είπε πόσο χαρούμενο τον κάνει αυτό που ακούει.

Εκείνη τη στιγμή, η Dani συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν τυχαία όσα έλεγε. Αντίθετα, αυτό αντικατόπτριζε όλον τον τρόπο σκέψης του.

«Φυσικά, αυτό δεν ήταν το μόνο τρομακτικό πράγμα που είπε κατά τη διάρκεια του μονολόγου», συνέχισε η Dani.

«Συνέχισε να μιλάει για το πώς βλέπει τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία και το νοικοκυριό.»

Μιάμιση ώρα μετά την αρχή του ραντεβού, αυτός δεν την είχε ρωτήσει τίποτα για τη δουλειά της ή για κάτι άλλο για εκείνη.

“Ήταν απίστευτα μπερδεμένος”

Δεν ήταν φαν της γυναικείας ηγετικότητας και πίστευε ότι οι περισσότεροι άνδρες δεν βρίσκουν ελκυστικές τις φιλόδοξες γυναίκες.

Για εκείνον, η ανεξαρτησία δεν ήταν ενδυνάμωση, ήταν αποθαρρυντική.

Αλλά αν αυτός πίστευε ότι οι γυναίκες δεν πρέπει να έχουν τη δική τους καριέρα, τι ακριβώς περίμενε να κάνουν ενώ περιμένουν να γνωρίσουν έναν άνδρα;

Η Dani τον ρώτησε ακριβώς αυτή την ερώτηση, αμφισβητώντας απευθείας τη λογική του, και εκείνος απάντησε ότι δεν το είχε σκεφτεί ποτέ.

Ήταν προφανές ότι άνδρες σαν αυτόν βλέπουν τις γυναίκες μόνο σε σχέση με τους άντρες, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη ότι και εκείνες έχουν τους δικούς τους στόχους και χρονοδιαγράμματα.

«Ο άνδρας αυτός, μου έκανε μόνο ερωτήσεις που αφορούσαν το πώς θα ήμουν καλή σύντροφος για εκείνον», τόνισε η Dani.

«Φυσικά, δεν το κατάλαβα αμέσως, αλλά όταν θυμάμαι το ραντεβού, διαπιστώνω: Ναι, με ρώτησε μόνο ερωτήσεις που θα τον βοηθούσαν να καταλάβει αν θα ταίριαζα στη ζωή του, όχι τίποτα που να με βοηθούσε να με γνωρίσει πραγματικά.»

“Έχεις άλλες απορίες για μένα;”

Ορισμένοι χρήστες του TikTok μοιράστηκαν παρόμοιες τρομακτικές ιστορίες ραντεβού στα σχόλια. Η εμπειρία της Dani ήταν μια πάρα πολύ γνώριμη υπενθύμιση ότι πολλοί άνδρες δεν ψάχνουν για σύντροφο.

Ψάχνουν για έναν υποστηρικτικό χαρακτήρα, μια καμαριέρα και μια μαγείρισσα.

«Το σκέφτηκε. Απλά δεν ήθελε να σου πει ότι ψάχνει για μια πρόσφατη απόφοιτο λυκείου», δήλωσε ένας χρήστης.

«Γι’ αυτό, επίσης, οι άνδρες που είναι από 80 μέχρι 140 χιλιόμετρα μακριά θα κάνουν swipe σε σένα. Στο μυαλό τους, θα μετακομίσεις κοντά τους αν ταιριάξετε, ανεξαρτήτως αν έχεις ολόκληρη ζωή και δουλειά εκεί που μένεις τώρα», έγραψε ένας άλλος χρήστης.

«Η φίλη μου απλά καθόταν σε ένα ραντεβού και στο τέλος του μονόλογου 1,5 ώρας, η μόνη ερώτηση που της έκανε ήταν: ‘Έχεις άλλες απορίες για μένα;’» πρόσθεσε ένας τρίτος.