Ξυλοδαρμός 16χρονου στην Ερέτρια: Βίντεο λίγο πριν από την επίθεση από συνομήλικούς του – «Ήταν μέσα στα αίματα»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ξυλοδαρμός 16χρονου στην Ερέτρια: Βίντεο λίγο πριν από την επίθεση από συνομήλικούς του – «Ήταν μέσα στα αίματα»

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ερέτρια η άγρια επίθεση σε βάρος ενός 16χρονου, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε από μαθητές γυμνασίου καθώς επέστρεφε από το σχολείο, εξαιτίας μιας διαμάχης για ένα κορίτσι.

Ο 16χρονος υπέστη κάταγμα στη γνάθο και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία». Οι έξι ανήλικοι συνελήφθησαν, αλλά στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι. Το βίντεο ντοκουμέντο που δημοσιεύει το Star δείχνει την αγριότητα της επίθεσης που δέχτηκε ο ανήλικος.

Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που το θύμα περπατά αμέριμνο με την κοπέλα του και έναν ακόμη φίλο του στο δρόμο. Όπως φαίνεται τον ακολουθούν ανήλικοι πάνω σε πατίνια, τρέχουν να τον προλάβουν. Λίγα μέτρα παρακάτω δέχεται άγρια χτυπήματα από την ομάδα των 6 μαθητών.

Αιμόφυρτος στο έδαφος, με το σαγόνι σπασμένο και εμφανή τραύματα στο πρόσωπο, ο 16χρονος μαθητής εκλιπαρούσε για βοήθεια. «Το παιδί ήταν μέσα στα αίματα, το σηκώσαμε. Ήταν γεμάτο αίματα, τραύλιζε. Το είχανε σακατέψει με λίγα λόγια».

Η ομάδα των νταήδων το βάζει στα πόδια. Στο σημείο μαζεύεται κόσμος που προσπαθεί να βοηθήσει τον μαθητή.

«Η γνάθος του παιδιού έχει φύγει. Πάνε με ένα σκοπό, έχουν συμβεί διάφορα. Νωρίτερα τον είχαν προσβάλλει και τον χτύπησαν. Ήταν και άλλοι μπροστά στον ξυλοδαρμό, ήταν πολλοί».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

4 ασκήσεις στο κρεβάτι που πρέπει να μπορείτε να κάνετε μετά τα 60 για να έχετε μακροζωία

ΣΦΕΕ: Καθοριστική χρονιά το 2026 για τον τομέα του φαρμάκου

ΕΝΦΙΑ: Πώς θα μειώσετε έως 20% τον φόρο ακινήτων – Όλες οι λεπτομέρειες

Έρχονται τα πορτοκαλί τιμολόγια – Ποιους αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:35 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Κίνηση: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα – Πού υπάρχουν προβλήματα

Δύσκολη είναι η κατάσταση στους δρόμους της Αττικής, όπου η κίνηση από νωρίς το πρωί είναι ιδι...
08:32 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Το παρασκήνιο και οι διεργασίες μέχρι το ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τη Δευτέρα – Η ατζέντα που θα βάλουν στο τραπέζι της συζήτησης

Με «αυτονόητους όρους που δεν αλλάζουν» και πρώτο στη λίστα να είναι ανοιχτοί οι δρόμοι και οι...
07:25 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Οδηγός έπεσε πάνω σε…15 σταθμευμένα αυτοκίνητα και κατέληξε σε τζαμαρία  – Δείτε βίντεο

«Παραμάζωμα» πήρε ούτε ένα, ούτε δύο… αλλά 15 σταθμευμένα οχήματα οδηγός στη Θεσσαλονίκη και σ...
07:08 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 16 Ιανουαρίου

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου σήμερα και σύμφωνα με το  εορτολόγιο γιορτάζουν όσες φέρουν το όνομα: ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι