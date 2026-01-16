Γιουν Σουκ Γέολ: Ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας καταδικάστηκε σε φυλάκιση πέντε ετών στην πρώτη δίκη

  • Νοτιοκορεατικό δικαστήριο καταδίκασε σήμερα τον πρώην πρόεδρο Γιουν Σουκ Γέολ σε φυλάκιση πέντε ετών για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και κατάχρηση εξουσίας. Πρόκειται για την πρώτη ποινική απόφαση σε μια σειρά από δίκες σε βάρος του για την αποτυχημένη απόπειρά του να επιβάλει στρατιωτικό νόμο.
  • Στον 65χρονο πρώην ηγέτη επιβλήθηκε ποινή μικρότερη από την πρόταση της εισαγγελίας, η οποία είχε ζητήσει κάθειρξη δέκα ετών. Ο Γιουν βρίσκεται αντιμέτωπος με άλλες επτά δίκες, στην κύρια από τις οποίες, με την κατηγορία της εξέγερσης, θα μπορούσε να του επιβληθεί η ποινή του θανάτου.
  • Ο πρόεδρος του δικαστηρίου δήλωσε πως «ο κατηγορούμενος επέδειξε μια στάση περιφρόνησης του Συντάγματος» και ότι «η ενοχή του κατηγορουμένου είναι εξαιρετικά σοβαρή». Ο Γιουν Σουκ Γέολ έχει στη διάθεσή του επτά ημέρες για να ασκήσει έφεση.
Νότια Κορέα
Φωτογραφία: ΕPA

Νοτιοκορεατικό δικαστήριο καταδίκασε σήμερα τον πρώην πρόεδρο Γιουν Σουκ Γέολ σε φυλάκιση πέντε ετών για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και κατάχρηση εξουσίας, στην πρώτη ποινική απόφαση σε μια σειρά από δίκες σε βάρος του για την αποτυχημένη απόπειρά του στα τέλη του 2024 να επιβάλει το στρατιωτικό νόμο.

Λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά την κίνησή του εναντίον του κοινοβουλίου της χώρας, η οποία είχε προκαλέσει σοβαρή πολιτική κρίση που κατέληξε στην καθαίρεσή του, στον 65χρονο συντηρητικό πρώην ηγέτη επιβλήθηκε ποινή μικρότερη από την πρόταση της εισαγγελίας, η οποία είχε ζητήσει κάθειρξη δέκα ετών.

Πρώην εισαγγελέας και ο ίδιος, ο Γιουν Σουκ Γέολ βρίσκεται αντιμέτωπος με άλλες επτά δίκες, στην κύρια από τις οποίες, με την κατηγορία της εξέγερσης, θα μπορούσε να του επιβληθεί η ποινή του θανάτου.

Σήμερα δικαστήριο της κεντρικής περιφέρειας της Σεούλ αποφάνθηκε σχετικά με μία από τις πολλαπλές δευτερεύουσες πτυχές της υπόθεσης που είχε βυθίσει τη χώρα σε μήνες μαζικών διαδηλώσεων και πολιτικής αστάθειας.

Ο Γιουν κατηγορούνταν ότι απέκλεισε μέλη της κυβέρνηση από μια συνεδρίαση για την προετοιμασία της επιβολής του στρατιωτικού νόμου, καθώς και ότι εμπόδισε τους ερευνητές να τον συλλάβουν.

Ο Γιουν είχε κλειστεί επί εβδομάδες μέσα στην κατοικία του στη Σεούλ υπό την προστασία της φρουράς του, κάνοντας μάλιστα να αποτύχει μια πρώτη επιδρομή των αρχών για τη σύλληψή του.

Συνελήφθη τελικά πέρυσι τον Ιανουάριο στη διάρκεια εφόδου που διήρκεσε ώρες. Είχε γίνει τότε ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος της Νότιας Κορέας που συνελήφθη και φυλακίσθηκε.

«Αν και είχε το καθήκον, περισσότερο από κάθε άλλον, να επιβάλλει το σεβασμό στο Σύνταγμα και στο κράτος δικαίου ως πρόεδρος, ο κατηγορούμενος επέδειξε μια στάση περιφρόνησης του Συντάγματος», δήλωσε ο πρόεδρος του δικαστηρίου Μπεκ Ντε Χιούν ανακοινώνοντας την ετυμηγορία του.

«Η ενοχή του κατηγορουμένου είναι εξαιρετικά σοβαρή», πρόσθεσε.

Ο Γιουν Σουκ Γέολ έχει τώρα στη διάθεσή του επτά ημέρες για να ασκήσει έφεση.

Ωστόσο τα προβλήματά του με τη δικαιοσύνη κάθε άλλο παρά έχουν τελειώσει.

Στη χωριστή δίκη του για εξέγερση, η εισαγγελία ζήτησε την Τρίτη την ποινή του θανάτου, η οποία εξακολουθεί να ισχύει στη Νότια Κορέα, παρόλο που καμιά εκτέλεση δεν έχει πραγματοποιηθεί από το 1997.

Η ετυμηγορία αναμένεται στις 19 Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ, Reuters

